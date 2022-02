Savonlinnalainen Jukka Nokelainen perusti kahden kaverinsa kanssa yhdistyksen, joka on vuodesta 2018 lähtien jakanut noin 82 000 euroa avustuksina vähävaraisten lasten harrastustoimintaan.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Pitkään nuorten hyväksi työtä tehneen savonlinnalaisen Jukka Nokelaisen, 67, mielestä ei ole olemassa ongelmanuoria, vaan on nuoria, joilla on ongelmia.

– Kun asia ymmärretään näin, silloin on mahdollisuus auttaa nuoria elämään. Tämä on ollut punaisena lankana kaikissa niissä järjestöissä, joissa olen touhunnut. On haluttu luoda kaupunkiin ilmapiiri, jossa nuorista välitetään. Heitä arvostetaan ja heistä pidetään huolta.

Nokelainen on ollut mukana nuorten toiminnassa koko ikänsä. Ensin itse aktiivisena nuorena, sitten työssä ja vapaaehtoistyössä järjestöissä, jotka ovat tehneet työtä nuorten hyväksi.

– Olin 12-vuotias, kun sain Haapalan Hakan toimintamaljan. Se on yksi arvokkaimmista saamistani tunnustuksista. Siitä se varmasti kaikki lähti. Yhteisöllisyyden kokemuksesta kotikylän urheiluseurassa, pohtii Nokelainen nyt yli 50 vuotta myöhemmin.

Nuorena Nokelainen pelasi jalkapalloa Savonlinnan Työväen Pallo­seurassa. Hän oli muun muassa yhdeksän kautta seuran ykkösjoukkueen maalivahti.

Lopetettuaan aktiiviuransa pelaajana Nokelainen alkoi parin pelikaverin kanssa vetää seuran junioritoimintaa.

– Siinä tehtävässä huomasin, miten tärkeää on, että nuorille on järjestettyä toimintaa, muutakin kuin jalkapalloa. Jaoimme mainoksia, retkeilimme, järjestimme leirejä ja turnauksia, touhusimme paljon yhdessä.

Jalkapalloharrastuksen kautta Nokelainen ajautui myös kunnallispolitiikkaan, ensin liikunta- ja vapaa-aikalautakuntaan, sitten valtuustoon ja sitä kautta sosiaalilautakunnan puheenjohtajaksi.

– Se oli kova pesti, mutta avasi silmiä näkemään, miten paljon apua tarvitsevia perheitä on.

Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana hän turhautui siihen, että Savonlinnan kaupungilla ei ollut nuorisotoimintaa juuri nimeksikään.

– Herättelimme silloin henkiin nukuksissa olleen nuorisotoiminnan tukiyhdistyksen. Jo puolen vuoden päästä avasimme kaupungin keskustaan nuorison toimintapisteen.

Näitä ruokakasseja Nokelainen ja Hatun toiminnanohjaaja Mirja Turkka pakkasivat jouluviikolla viime vuonna.

Tukiyhdistys vuokrasi kaupungilta myös tyhjillään olleen entisen Säämingin kunnan vanhainkodin. Se kunnostettiin työllisyysvaroilla ja talkootyönä nuorisotoiminnan leirikeskukseksi.

– Hulluina meitä pidettiin. Mitä te nyt sinne, vanhaan purkukuntoiseen taloon menette, kaupungilla päiviteltiin. Mutta niin vain menimme ja kunnostimme vanhan arvorakennuksen.

Supliikkimiehenä Nokelainen oli hankkiutunut yhteistyöhön paikallisen rakennusliikkeen kanssa. Nuorisotoiminnan tuki teki rakennusfirmalle alihankintatöitä muun muassa purkamalla vanhojen rakennusten sisustuksia.

– Näin saimme rahaa ja käyttökelpoisia rakennustarvikkeita omiin kohteisiimme.

Suururakka tukiyhdistykselle oli myös vanhan puutalon kunnostaminen nuorisotaloksi Savonlinnan keskustassa.

Rakennusliike kaavaili paikalle kerrostaloja. Se oli jo saanut kaupungilta purkuluvan tontilla olleelle puutalolle. Nuorison tukiyhdistys puolestaan oli valmistautunut purkamaan talon ja rakentamaan sen hirsistä savusaunan leirikeskukseensa.

Purkuluvasta kuitenkin valitettiin ja talo suojeltiin.

– Pääsimme rakennusliikkeen kanssa sopimukseen ja ostimme talon. Meillä oli työssä seitsemänkymmentä nuorta, jotka ammattimiesten opastamina kunnostivat talon nuorisotaloksi.

Savonlinnan keskustassa olevan suojellun puutalon kunnostaminen nuorisotaloksi oli Jukka Nokelaisen johtamalle tukiyhdistykselle suururakka. Tukiyhdistyksen konkurssin myötä talo meni myyntiin ja on nyt asumiskäytössä.

Puolenkymmentä vuotta sitten nuorisotoiminnan tukiyhdistys joutui kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin ja ajautui konkurssiin. Nokelainen oli tuolloin jo eläkkeellä.

– Siinä kävi niin ikävästi, että samaan aikaan kun valtio kiristi yhdistysten työllistämisen rahoitusta, kaupunki alkoi leikata tukiyhdistykseltä parikymmentä vuotta ostamansa nuorisotyön rahoitusta.

Tukiyhdistyksen konkurssin jälkeen Nokelaiselle tuli hätä, loppuuko sen myötä yhdistyksen pyörittämä vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukitoiminta.

Ei loppunut. Touhun mies kutsui koolle kaksi aikaisemmasta harrastus­toiminnasta tutuksi tullutta kaveriaan ja he perustivat uuden HaTTu-yhdistyksen toimintaa jatkamaan.

– Vähintään kolme piti olla, että pystyi perustamaan yhdistyksen. Puheen­johtaja valittiin pitkää tikkua vetämällä. Minä kävin sihteeriksi, kun olen jo eläkkeellä ja minulla on aikaa.

Vuonna 2018 perustettu yhdistys on jo jakanut noin 82 000 euroa avustuksina vähävaraisten lasten harrastustoimintaan. Etenkin koronan aikana tuen tarve on korostunut.

Nuorten hyväksi tekemäänsä työtä Nokelainen muistelee hyvillä mielin.

– Olen saanut siitä paljon. Parasta palautetta on se, kun tapaa vaikka torilla tukiyhdistyksen toiminnan ansiosta elämänsä raiteilleen saaneita entisiä nuoria, joilla on perhe ja lapsia, ja kaikki muukin näyttää olevan hyvin. Sitä ihan liikuttuu, kun näkee ja kokee, että itsekin on ollut siihen jollain tavoin osallisena.