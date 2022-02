Pekka Haavisto Saksassa: Maailman johtajat kyselevät nyt Suomen näkemyksiä – ”Tämä Euroopan kolkka on nyt kiinnostavampi kuin aikoihin”

Suomalaisilta kysytään, millaista on elää Venäjän naapurissa.

Pekka Haaviston mukaan Suomi on nyt kiinnostavampi kuin aikoihin. Syynä on pitkä raja Venäjän kanssa.

Münchenin turvallisuuskonferenssiin parhaillaan osallistuva ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on huomannut, että Ukrainan tilanne on lisännyt kiinnostusta Suomea kohtaan.

Suomalaisilta tullaan kysymään kokemuksia naapuruudesta Venäjän kanssa.

– Olemme maa, jolla on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Kysytään, näkyykö kriisi Suomen rajoilla ja Itämerellä.

Suomalaisten on Haaviston mukaan ollut helppo vastata, että meidän rajoillamme on ollut rauhallista eikä ole lisääntynyt aktiivisuutta sillä suunnalla.

Korkean tason turvallisuuskonferenssi alkoi Saksan Münchenissa perjantaina.

Sen aiheena on käsitellä idän ja lännen välisiä suhteita ja Euroopan turvallisuusjärjestelyjä.

Haavisto kertoo, että suomalaisilta kysytään paljon neuvottelukokemuksista ja siitä, mikä on suomalaisten veikkaus, tuleeko Ukrainan tilanne eskaloitumaan sotilaallisesti vai voittaako neuvotteluraide.

– Ei meillä siitä mitään sisäpiiriviisautta välttämättä ole, mutta osataan jakaa vähän omaa arviotamme siitä, minkälaisia mahdollisia skenaariota on.

Haavisto uskoo, että juuri hybridi- ja kybervaikuttamisesta suomalaisilla on erilaista kokemusta siitä, miten vahva Venäjä on halutessaan käyttämään näitä vaikutuskeinoja.

Venäjä-kokemuksia kysytään Haaviston mukaan myös Baltian maiden ja Ruotsin edustajilta.

– Tämä Euroopan kolkka on nyt kiinnostavampi kuin aikoihin.

Haavisto sanoo, että Yhdysvallat on pitkään painottanut Kiinaa ja Aasiaa, mutta nyt heidän ajattelussaan on tultu uudestaan Eurooppaan.

– Presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana on jouduttu keskittymään eurooppalaiseen turvallisuuspiirre. Tämä on uusi piirre.

Haavisto kertoo, että Münchenissä on paikalla hyvin laajasti toimijoita. Euroopan maiden lisäksi on ministereitä muun muassa Lähi-Idästä ja Intiasta sekä YK:n järjestöjen korkeaa johtoa.

Konferenssi on järjestetty vuodesta 1963 lähtien.

Muutos edellisiin kokouksiin on siinä, ettei Venäjä osallistu konferenssiin. Viime viikolla Venäjä ilmoitti jäävänsä pois kokouksesta.

– Koko tilaisuuden puheenjohtaja totesi, että se ettei Venäjä ole läsnä, on merkittävä puute. Tämä on kuitenkin se foorumi, jossa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on usein käynyt ja joskus presidentti Vladimir Putin on täällä puhunut, Pekka Haavisto kertoo.

Haavisto harmittelee venäläisten vetäytymistä. Münchenin koko turvallisuuskonferenssin idea on laaja vuoropuhelu.

– En tiedä, minkälaisia taustakeskusteluja on käyty, mutta voi olla, että tilanne on niin hektinen heidän omassa piirissään, ettei ole mahdollista irrottautua tänne.

Ukraina tulee ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan esiin lähes kaikissa puheissa Münchenissä.

Konferenssissa kuultiin YK:n pääsihteerin António Guterresin avauspuheenvuoro. Sen jälkeen oli Saksan ja Yhdysvaltain ulkoministerin keskustelu.

– Hyvin samantyyppiset näkemykset Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat tilanteesta ja myös siitä, että osa Venäjän vaatimuksista on mahdottomia eikä niihin voi suostua. Osa on sellaisia, jotka ovat neuvottelukysymyksiä.

Haavisto sanoo Ukrainan tapahtumista, että pari päivää on ollut synkkien merkkien virtaa. Itä-Ukrainasta tulee uutisia ampumisten lisääntymisestä, autoräjähdyksestä ja vastaavista.

– Mutta ehkä kokonaiskuva on vielä se, että kun on neuvotteluyhteyttä rakennuttu, neuvotteluyhteydet eivät ole kokonaan poikki. Täytyy toivoa, että tässä järki voittaa ja aseelliset välienselvittelyt eivät ole se rata, jota mennään, vaan koetaan vielä neuvotteluteitse edetä.

Ukrainalle on Haaviston mukaan tavattoman tärkeä kysymys, että heidän rajansa saataisiin suojattua eikä olisi tunkeutumisia yli rajojen.

– Se on punainen viiva, joka myös EU:lla ja läntisellä yhteisöllä, että Ukrainan koskemattomuus turvataan.

Münchenin kokous pidettiin vuosi sitten virtuaalisesti. Nyt vaikuttajat pääsevät tapaamaan kasvotusten, mikä on ulkoministeri Pekka Haaviston mielestä tärkeää.

– Vaikka järjestäjät kertovat, että koronatilanteen takia on vähemmän kutsuttuja kuin yleensä, tunnelma on aika intensiivinen.

Haavisto aikoo käyttää Münchenin kokouksen niiden tahojen ja ja ministereiden tapaamiseen, joita ei ole muuten ollut mahdollista kahdenvälisesti tavata.

Haaviston ohjelmaan kuuluu ministereiden tapaamisia Jordaniasta Australiaan ja Jemenistä Bosnia-Hertsegovinaan.