Suomi vs. Venäjä aamulla: Jos leijona ja karhu tappelevat oikeasti, kumpi voittaa – asiantuntijat arvioivat

Asiantuntijaraati otti täpärästi kantaa 2-1. Nopeus vai voima, entä pelikirja?

Suomen Leijona ja Venäjän Karhu kohtaavat sunnuntaiaamuna kiekon olympiafinaalissa.

Lapsilla on tapana kysyä, jos leijona ja karhu tappelevat, kumpi voittaa? Eikä vain lapsilla, vaan myös Pekka Ruuskalla kappaleessa Rafaelin enkeli.

”Kumpi voittaa karhu vai leijona, kysyy minulta töissä johtaja, mikä minä olen sille vastaamaan, multa luvut jäi kesken aikanaan.”

Otetaan vastaamaan mies, jolta luvut eivät jääneet kesken, nimittäin metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen.

– Leijona voittaa, jotenkin luottaisin siihen, Henttonen sanoo hiukan empien.

Empiminen kuuluu täysin asiaan, kun kokenut tiedemies paneutuu punnitsevalla otteella aiheeseensa. Esimerkiksi osapuolten nopeusominaisuuksiin.

– Luulisin, että leijona on nopeampi. Karhulla ulkonäkö pettää ja se on yllättävän nopea, mutta kyllä leijona on nopeampi.

Henttosta ei vakuuta karhun pelikirjan tietty taktinen kömpelyys.

– Karhut ovat pungertajia, kauheita möyryämään, painivat olkapää olkapäätä vasten, leijona taas on tyypiltään enemmän karatemies.

– No, kun karhu huitaisee käpälällä, kyllä sekin saa aikaan pahaa jälkeä, kynnet ovat kauheat naskalit, mutta jos leijona tulee vauhdilla päälle, niin...

Moderni kiekkopeli perustuu nopeuteen.

– Karhulla on enemmän massaa, Henttonen myöntää.

Emeritusprofessori Heikki Henttonen on vaaninut harmaakarhuja Alaskassa ja katsellut vierestä, kuinka leijonia rokotetaan.

Takavuosina Henttonen pääsi seuraamaan, kuinka pariviikkoisia leijonanpentuja rokotettiin. Se oli kokemus, jota ei hevin unohda.

– Kun piikki iskettiin niskaan, niin jumalauta! Että jaa-ha, tuo on leijona, Henttonen innostuu.

– Hirveä karjaisu lähti pienestä pennusta. Neljällä apulaisella oli täysi työ, kun se alkoi vääntämään. Kyllä niissä voimaa on!

Viimeistään tämä muistikuva saa Henttosen asettumaan tukevasti leijonaleiriin.

Vaan mitä sanoo Kuusamon Suurpetokeskuksen johtaja Sulo Karjalainen, jolla totta kai on oma karhu ojassa, mutta myös valtavasti ensikäden tietoa.

– Kyllä se on karhu, joka voittaa.

– Hän on vahva eläin, ja tarvittaessa löytyy sitä nopeuttakin.

Karjalainen mainitsee karhun pelikirjan perustuvan painiin. Se ei ole huono asia, sillä usein peli menee kaukalossakin ”kauheaksi pystypainimiseksi”.

– Karhu nousee kahdelle jalalle, ottaa käpäliinsä ja musertaa.

– Ilman muuta se on karhu, joka voittaa.

Sulo Karjalainen asemoi itsensä vahvasti karhujen leiriin.

Pienen varauksen Karjalainen tekee. Se on aina yksilökyvyt, jotka ratkaisevat.

– Jos on pieni karhunpoika ja iso leijona, silloin osat voivat vaihtua.

Karjalainen uskoo karhun saavan paremman otteen jään pinnasta kuin savannieläin leijona, olkoonkin, että karhut nukkuvat talvisin.

– Sillä on käpälissä nastarenkaat, Karjalainen vertaa.

Ei leijonakaan kitkarenkailla ole liikkeellä.

Tilanne on nyt 1-1.

Seuraavaksi raatiin otetaan Ulla Tuomainen, joka virkansa puolesta – Korkeasaaren eläintarhan nisäkkäiden kuraattori – tuntee sekä karhut että leijonat.

Tuomainen kallistuu leijonien kannalle.

– Leijona on laumaeläin, ne osaavat pelata yhteen, Tuomainen muistuttaa.

Jääkiekko on joukkuepeli.

Se on myös eräitä äijäkulttuurin viimeisiä linnakkeita, jossa lihansyöjät vievät ja kasvissyöjät vikisevät.

Tuomainen mainitsee karhujen olevan pääasiassa kasvissyöjiä, jotka käyvät haaskoilla.

Leijona taas on lihansyöjä ja huippupeto, jolla on aina tappamisen meininki. Tuomaisella onkin kirkas näkemys leijonien voittavasta pelikirjasta.

– Ollaan nopeita, ajetaan takaa, hypätään kiinni saaliin takaosaan, Tuomainen kuvailee leijonan osaa saalistusnäytelmässä.

Silloin eikä kenelläkään ole varaa nukahtaa savannilla. Mikä on karhun osa? Tunnetaan sanonta ”vihainen kuin persiiseen ammuttu karhu”.

Ajatus Venäjän karhusta, jonka takapuolessa roikkuu olympiafinaalissa Suomen leijona, on innostava, olkoonkin, että ei mielikuvana aivan keveimmin istu jääkiekon heteronormatiiviseen maailmaan.

Summa summarum: Leijonan sanotaan olevan eläinten kuningas, karhu on vain metsän kuningas. Tunnetaan myös ilmaus ”leijonanosa” eli kuten jo muinaiset abbalaiset totesivat: The Winner Takes It All.