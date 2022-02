”Lumikuormat ovat olleet päivän teema.”

Ristiinassa paikallisessa K-marketissa asiakkaat ja myyjät havahtuivat perjantai-iltapäivällä omituisiin ääniin.

Kuului kovaa rätinää ja pauketta. Koko rakennus ääntelehti.

Sitten henkilökunta huomasi, että puurakenteisessa myymälässä kattopalkit olivat vääntyneet ja antaneet alaspäin periksi.

– Katto rupesi narisemaan siihen malliin, että nyt jotain tapahtuu, kauppias Tapio Martikainen kertaa tapahtumia.

Muutama asiakas oli vielä kaupassa. He saivat maksaa ostoksensa ja sen jälkeen myymälä suljettiin.

Kaupassa on monien myymälöiden tavoin tasakatto.

Martikainen sanoo, että kun katto saadaan nosturilla tyhjennettyä, arvioidaan, tarvitseeko rakennus tukipilareita ja voiko kaupan avata jo lauantaina.

Martikaisen mukaan näin paljon lunta ei ole Mikkelin seudulla ollut miesmuistiin. Pienikin alue painaa tonnitolkulla.

– Minulla sattui kotona sama juttu. Kuistin katto lähti kymmenen senttiä irti. Ei muuta kuin lapio kouraan ja muutaman tunnin siinä heiluin, kauppias Tapio Martikainen kertoo.

Martikainen sanoo, että moni on joutunut Etelä-Savossa samaan revohkaan.

Hän kehottaa poistamaan lumet nopeasti katoilta. Märkä lumi on painavaa ja seuraukset voivat olla kohtalokkaita.

Savonlinnassa henkilöauto jäi sortuneen katoksen alle.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Aho sanoo, että lumikuormat ovat olleet Etelä-Savossa tämän päivän teema.

– Savonlinnassa kylmäasema meni täysin länään. Siinä oli onni onnettomuudessa, että katoksen alle oli pysäköity henkilöauto, mutta ihmiset olivat poistuneet varsinaisen myymälään sisälle ennen kuin lumi tuli niskaan.

Savonlinnassa ei ollut Ahon mukaan Ristiinan K-kaupan tapaista ääntelehtimistä, vaan katto antoi saman tien periksi ja rysähti oikein kunnolla.

Henkilöauto vaurioitui pahoin, mutta henkilövahinkoja ei tapahtunut.

Etelä-Savossa on satanut poikkeuksellisen paljon lunta ja lumikuormaa on kertynyt.

Päivystävä palomestari Eero Aho kertoo, että Juvalla puolestaan navettarakennus antoi aamutuimaan yhdestä nurkasta periksi.

Riskinä oli, että koko navetta sortuu ja 50 nautaa jää sortuneeseen rakennukseen.

– Koko päivä tehtiin töitä, että saadaan lumikuormaa poistettua, ettei rakennus ole sortumavaarassa.

Aho sanoo, että lähtökohtaisesti pelastuslaitos ei poista lunta katolta, vaan lumityöt ovat kiinteistönomistajan vastuulla.

– Mutta kun oli välitön vaara, että eläimet jäävät sortuvan rakennuksen alle, silloin tehtiin pelastustyötä.

Aho sanoo, että lumikuorma on Etelä-Savossa nyt poikkeuksellisen suuri. Kaksi vuorokautta on satanut jos ei vettä niin erittäin märkää lunta. Sade on kerryttänyt massaa katoille.

Näiden paikkojen lisäksi, joihin palokunta on hälytetty, on kolmesta paikasta puhelin soinut. Soittaja on kertonut, että autokatoksia on mennyt kasaan.

– Kuntalainen ihmettelee, mitä tehdä ja tuleeko palokunta hätiin. No, eihän me. Vahinko on sattunut ja katos on kasassa eikä kukaan loukkaantunut.

Pelastuslaitos ohjeistaa tällaisissa tilanteissa ottamaan yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön.