Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Käpylän konna Kille heräsi himokkaana kevääseen – rakastelee ”tyttöystävänsä” riekaleiksi

Helsingin Käpylässä on kevääseen herännyt hieman yli 30-vuotias Kille-kilpikonna, jonka syvä ja sykkivä intohimo kohdistuu valkoisiin lenkkitossuihin. Killen Saara-omistajan mukaan konna on intohimoissaan jopa rikkonut talouden kenkätelineen ”tyttöystäviään” tavoitellessaan. Kille rakastelee kirjaimellisesti lenkkarit riekaleiksi ja koska 20 vuotta Käpylässä asunut Kille tunnetaan intohimostaan, on valkoisten lenkkareiden virta Saaran kotiin tuttujen toimesta tasainen.