Puristuksiin jäänyt mies selvisi lievin vammoin.

Lämmityslaitetta navetan ylisille tarkistamaan mennyt mies jäi lumen painosta romahtaneiden kattorakenteiden alle perjantaina Tohmajärvellä.

Miehen ollessa ylisillä katolla ollut lumimassa lähti liikkumaan, ja kattorakenteet romahtivat miehen päälle.

Lue lisää: Eläinsuojan katto sortui Parikkalassa – 90 lehmää jäi jumiin navettaan

Vähän alle 50-vuotias mies jäi puristuksiin lumimassan ja kattorakenteiden alle.

Pelastushenkilöstö poisti lumikuormaa rakenteiden ja miehen päältä lapioilla. Kun lumi oli poistettu, kattorakenteita nostettiin hydraulisilla nostimella sen verran, että mies saatiin vedettyä pois rakenteiden alta.

Lue lisää: Navetan katto sortui Lestijärvellä – sata lehmää jäi alle

Alustavien arvioiden perusteella mies selvisi onnettomuudesta lievin vammoin.

– Saimme miehen nopeasti pois puristuksista. Tuuriakin näissä on aina mukana, ettei itse sortumisvaiheessa käynyt pahasti, vs. asemamestari Tuomas Kinnunen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo.

Kinnunen sanoo, että Pohjois-Karjalassa on lunta tällä hetkellä noin metri. Lämpötila nousi alkuviikosta plussan puolelle, mikä on lisännyt lumen painoa. Lisäksi lunta on satanut tällä viikolla lisää.

Kinnusen mukaan painava lumi on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa vaaratilanteita ja sortumisvahinkoja päivittäin.

Pelastuslaitos tiedotti perjantaina, että Rääkkylässä noin sataneliöinen kalustovaja sortui lumen painosta ja Enossa puolitoistakerroksisen talon kuisti oli vaarassa irrota lumen painosta.

– Rintamamiestalot ovat hankalia, kun kuistin harja on eri suuntaan kuin talon harja. Silloin se kerää katolta alas tulevan lumen kuistin katolle, Kinnunen sanoo.

Kinnunen kehottaa aikuisia muistuttamaan lapsia etenkin siitä, ettei ulkoillessa ainakaan räystäiden alla leikitä.

– Viimeksi torstaina lapsi jäi katolta tippuneen lumen alle Kontiolahdella, Kinnunen sanoi.