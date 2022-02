Seppo Varjuksen kolumni: Kekkosen ajan aluepolitiikka ajoi karille – mutta silti elävää maaseutua pitää tukea verorahoilla

Työllä, jolla Suomi raivattiin korpiin, on itseisarvonsa. Vanhojen tilojen kautta siirtyy elävintä historiaa, mitä Suomessa on, kirjoittaa Seppo Varjus.

Mustavalkoinen elokuva, jota tapitetaan joukolla iltapäivällä vanhustentalossa. Sen kertomus maaseudusta ja kaupungista määrittää suomalaisten ajatukset yhä.

Suomi-filmissä maaseutu on hyvä. Tyttö / poika lähtee maalta kaupunkiin. Kaupunki on paha. Poika / tyttö palaa maalle.

Aikoinaan tarina oli täyttä totta. Kaupunkiin muutto pelotti, vaikka sinne haluttiin tai mentiin pakosta. Elokuvat tavoittivat tunnelman.

Maailma muuttui, haavekuva säilyi. Se ei ollut vain hyvä juttu maaseudun kannalta. Liika hymistely luontaisesta erinomaisuudesta johtaa pysähtyneisyyteen.

Kävin kerran Urjalassa tekemässä juttua kansalliskirjailija Väinö Linnan perinnöstä kotiseudulleen. Tampereelle muuttanut Linna oli joskus Urjalassa käväistessä ihmetellyt kylätien hiljaisuutta. Hänen nuoruudessaan se oli täynnä leikkiviä lapsia.

Kertomus on 1960-luvun alkupuolelta. Ei Suomen maaseudun tyhjeneminen ole uusi juttu.

Ei ole muunkaan Euroopan. Italiassa maalaiskylistä saa taloja melkein ilmaiseksi, Espanjasta kokonaisia kyliä pilkkahinnalla. Ranskan ja Britannian maaseudut tyhjenivät ajat sitten. Läntisessä Euroopassa maaseudun suunta autioon päätepisteeseensä alkoi kauan ennen Suomea.

Suomessakin satoja vuosia suvulla olleille tiloille ei löydy jatkajia. Maaseudulla taloja rapistuu arvottomiksi. Turhaa oli peltojen raivaajien uurastus.

Lopulta jää metsä, jossa villieläimet kirmaavat kenenkään häiritsemättä. Toisesta näkökulmasta tämä ei tietysti ole ollenkaan lohdutonta.

Maaseutua on yritetty pitää elävänä puoli vuosisataa. Keinona on ollut aluepolitiikka.

Kekkosen aikana maakuntakaupunkeihin perustettiin yliopistoja. Sittemmin niihin on vaihtelevalla, usein huonolla, menestyksellä yritetty siirtää Helsingin virastoja.

Aluepolitiikan varsinainen ongelma on, että kun elvytetään maakuntakeskuksia, vedetään niihin väkeä ympäröivältä varsinaiselta maaseudulta. Maakuntakeskuksista onkin sitten hyvä jatkaa matkaa ruuhka-Suomeen.

Maaseudun autioitumisen porttiteoria.

Nykyään maaseudun asuttuna pitäminen lasketaan usein liian kalliiksi. Miksi kaupunkilaisten verovaroilla pitäisi tukea häviöön tuomittua elämäntapaa? Markkinataloudessa jokainen huolehtii itsestään. Voi, voi, jos siihen ei maaseudulla enää pystytä.

En lämpene näille ajatuskuluille.

Työllä, jolla Suomi raivattiin korpiin, on itseisarvonsa. Vanhojen tilojen kautta siirtyy elävintä historiaa, mitä Suomessa on. Maaseudun elämäntavan jatkuvuutta voidaan hyvin tukea yhteisillä varoilla.

Pääkaupungissakin maaseutu on yllättävän lähellä. 1970-luvulla nykyisen Itäkeskuksen paikalla laidunsivat lehmät. Kun siitä siirrytään muutama kilometri länteen nykyäänkin tulevat vastaan Viikin ja Vantaan varren hoidetut peltomaisemat.

Kaupungin ja maaseudun kulttuurien välinen ristiriita on hakemalla haettu. Niin Suomessa kuin muuallakin. On luonnollinen symbioosi, joka on vain hetkeksi häiriintynyt.

Raivaajien perinnöllä on itseisarvo.