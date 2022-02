Helsinki hukkuu loskaan – meteorologilta ei löydy lohdutuksen sanoja

”Se on seos, jossa sinänsä on lunta mukana.”

Espoosta Joensuuhun, sama litinä ja loiske on askelten.

Helsinki hukkuu loskaan. Ja asukkaat, jotka ovat alkaneet vihata säätä.

Verta hikeä ja kyyneleitä, sanottiin ennen. Nyt rauhan aikana se menee: lunta, vettä ja loskaa.

Kulunut viikko on ollut enemmän tai vähemmän ikimuistoinen helmikuinen viikko helsinkiläisille.

Pääkaupunkiseudulla on jouduttu kahlaamaan loskassa ja tilapäisissä järvissä, jotka lainehtivat ajoradoilla ja jalkakäytävillä.

Syy on sinänsä yksinkertainen: ensin satoi lunta, sitten satoi vettä. Ensin oli pakkasta, sitten tuli lämmintä. Loska on lumen ja veden äpärälapsi.

Lohdutonta helmikuuta. ”Espoon Kuuriniityssä Hopeatien ja Platinatien risteys veden saartama. Vettä 35-45cm ja liikenne keskeytynyt”, IS:n lukija Helge viestittää.

Mutta entä tieteellisesti?

Mitä loska on, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala?

– Loska on puoliksi sulanutta lunta, se on seos, jossa sinänsä on lunta mukana.

Paino tuntuu olevan sanalla ”sinänsä”.

Loskan pinnalla voi Tuomalan mukaan olla vetisen olomuodon lunta, mutta alla voi lähes lillua lumensekaista vettä, joka puolestaan saattaa levätä jäisellä patjalla.

Eli pahimmassa tapauksessa kulkija voi sekä liukastua että kaatua että kastua likomäräksi.

Mittaatteko te loskan paksuutta?

– Ei, eipä ole mitattu loskan paksuutta, se on lumen paksuus, joka mitataan emmekä me silloin ota kantaa, millaista lunta se on.

Ilmatieteen laitoksella ei Tuomalan mukaan ole olemassa asteikkoa loskan eri laaduille.

Eli se on loska kuin loska, loskan kosteuspitoisuuteen katsomatta. Yksi loska ei ole loskempaa kuin toinen loska, ainakaan eksaktisti arvioiden.

– Merellä se on eri asia, kun arvioidaan jään rakennetta, mutta loskan rakennetta me emme seuraa. Mitään meteorologista erityisjaottelua ei tehdä.

Päivystävä meteorologi Tuomala lupaa helpotusta pääkaupunkiseudun loskakaaokseen viimeistään lauantain vastaisena yönä, jolloin taivas kirkastuu ja ilma pakastuu jopa 5–7 asteeseen.

Silloin loska jäätyy.

– Nyt (iltayöstä torstaina) näyttää Pakilassa olevan tien pinnassa miinus 0,2 astetta. Aika hitaasti tämä aluksi viilenee...

Sitä paitsi Helsingissä satoi lunta tai räntää, mikä tarkoittaa, että vanha loska sai eristävän kerroksen, joka suojelee sitä aluksi pakastumiselta.

Muistaako päivystävä meteorologi näin surkeaa sääviikkoa?

– En ota tuohon kantaa, olen suhtautumisessani vähän sillä tavalla lakoninen, että otetaan vastaan sää kuin sää.