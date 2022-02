Lapsi jäi ratsastusmaneesin katolta pudonneen lumen alle

Pikkuisen oli selkää näkyvissä ja siitä lapsi löytyi, kertoo palomestari.

Yli 10-vuotias lapsi hautautui ratsastusmaneesin katolta pudonneen lumen alle torstaina illansuussa Kontiolahdella.

Lähellä oli aikuisia ja toinen nuori, joka huomasi, että lapsi on hävinnyt. He näkivät samalla, että lunta on tullut runsaasti maneesin katolta.

He tekivät hälytyksen kello 17.55 Puntarikoskentielle.

Paikalle tullut pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön henkilöstö ja ensihoito onnistuivat paikallistamaan lapsen nopeasti ja kaivamaan hänet lumesta.

– Epävarmaa oli alussa, missä lapsi on. Pikkuisen oli selkää näkyvissä ja siitä lapsi löytyi, palomestari Jukka Saarelainen kertoo.

Lapsen ei tarvinnut olla pitkään lumessa.

– Meillä on asemalta ratsastusmaneesille matkaa vajaa kymmenen kilometriä. Vähän siinä menee aikaa.

Ensihoito kuljetti lapsen ensiapuun.

Palomestari Jukka Saarelainen sanoo, että lunta on nyt poikkeuksellisen paljon.

– Nyt pitää ihmisten olla varovaisia. Meillä on tänään ollut viisi tai kuusi lumikeikkaa. Kuisteja on kaatumassa ja yksi navetta on romahtanut.