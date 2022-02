Siltatyömaalta löytyi iso kasa luita Helsingissä – vasta komea leukaluu loksautti mysteerin kohdilleen

”Lumpioita, kylkiluita, lapaluita, isoja kylkiluita... iso leukaluu.”

Helsingin Kruununhaassa tehtiin torstaina kello 8.30 löytö, joka todistaa, että seudulla on ajettu vuosikymmenten ajan autoilla hautojen päällä.

Pohjoisranta on Kruununhakaa meren puolelta kiertävän kadun nimi. Osana Kruunusiltojen työmaata sinne tulee uusi hulevesiviemäröinti.

Kun katu kaivettiin auki, ensin asfaltti ja sitten maakerroksia, tuli kahden metrin syvyydestä näkyviin ”huomattava määrä” luita.

– Lumpioita ja kylkiluita, kuvailee työnjohtaja Juha Innanen (YIT).

Uusi käänne hulevesiviemärin työmaalla keskeytti työt.

– Kun emme ole luupuolen asiantuntijoita eikä osattu olla varmoja, etteivät ne ole ihmisluita, saimme ympäristöpuolen konsultilta neuvon soittaa hätäkeskukseen.

Paikalle saapui poliisin partio.

Helsingin poliisilla on käytössä hevosia, mikä ei sinänsä liity tähän, mutta antaa laajempaa perspektiiviä poliisin poikkitieteelliseen osaamiskenttään.

Kruunusiltoja tulee niiden joskus valmistuessa liikennöimään raitiovaunu, jollaiset olivat ennen hevosvetoisia, mutta tämäkään irtotieto ei liity suoraan asiaan.

Poliisi saapui arvioimaan Kruununhaan montun ajankohtaista luutilannetta.

Virkavallan neuvo oli kaivaa lisää ja kun kaivettiin lisää, löytyi lisää luita, jotka olivat suurempia kooltaan kuin ensimmäiset.

– Lapaluita, isoja kylkiluita, Innanen kertoo.

Ja sitten löytyi iso leukaluu.

Se viimeistään loksautti asiat kohdilleen. Niin suurta leukaa ei entisillä helsinkiläisillä koskaan tavattu, vaikka tunnetaan jämäköitä jääkiekkoilijoita, joilla leuka-etuliite muodosti osan lempinimeä,

Luut olivat hevosten.

Työmaalla saatettiin huokaista helpotuksesta, hulevesityöt jatkuivat parin tunnin huilauksen jälkeen ja poliisin antamana käytännöllisenä ohjeena oli nostaa ja kipata mahdolliset uudet luut kuormien mukaan.

Luut katkaisivat työt vain pariksi tunniksi.

Kruununhaka on vanhaa sotilasaluetta, jossa on ollut kasarmeja ja jopa maneesi, missä on ratsastettu. Hevonen oli aiemmin merkittävä sotaväen yhteistyökumppani.

Maneesikatu on paikannimistöä.

Tuhkan perusteella nelikavioisia hirnumisen lopettaneita vainajia on poltettu, ja niiden palamatta jääneet jäännökset ovat päätyneet merenpohjan täyttömaahan, kun Hakaniemeen vievää siltaa rakennettiin 1960-luvun alussa.