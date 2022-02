IS SEURAA

Kerrostaloasunnosta löytyi keski-ikäisen naisen ruumis viime marraskuussa. Poliisin mukaan uhri oli henkirikosta edeltäneinä kuukausina joutunut saman miehen pahoinpitelemäksi.

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään perjantaina henkirikostapausta, jossa 49-vuotiasta miestä syytetään 55-vuotiaan naisen murhasta. Poliisin mukaan henkirikos tapahtui uhrin asunnossa Helsingin Maunulassa perjantaina 12. marraskuuta päiväsaikaan.

Ruumis löydettiin asunnosta kolmea päivää myöhemmin. IS:n saamien silminnäkijähavaintojen mukaan Maunulassa sijaitsevan kerrostalon edustalla oli tuolloin tunteja kestänyt poliisioperaatio.

Virkavalta pääsi epäillyn miehen jäljille pian. Hänet vangittiin todennäköisin syin murhasta epäiltynä 18. marraskuuta.

Poliisin mukaan mies oli surmannut naisen veitsellä, ja tekotapa oli raaka ja julma. Rikosnimike muutettiin tutkinnan alkuvaiheessa taposta murhaksi muun muassa siksi, että teko oli kohdistunut osin puolustuskyvyttömään uhriin.

Murhasta syytettyä miestä on aiemmin epäilty naisen pahoinpitelyistä, jotka ajoittuivat viime vuoden maaliskuun ja elokuun väliselle ajalle. Poliisin mukaan tapauksista kolme on edennyt syyteharkintaan. Kahden tapauksen esitutkinta on lopetettu.

Murhasyytteen lisäksi mies vastaa perjantaisessa käräjäkäsittelyssä syytteeseen törkeästä pahoinpitelystä.

