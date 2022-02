Jyrki Lehtolan kolumni: Mestari ja mammat, jotka ei anna sanoa mitään

Täällä on liikaa ihme kleopatroja, jotka ei tajuu läppää ja just siks täällä ei saa sanoa mitään, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Tiedättekste. Politiikka on vähän niin kuin parisuhde.

Äijä yrittää parhaansa, mamma käsittää kaiken väärin ja sit molemmat huutaa, vaikka mamman olis syytä olla hiljaa.

Ajatellaan nyt vaikka sellasta asiaa kuin historia.

Kaikkihan tietää, mitä historia on.

Jotain, joka joskus OLI. Eli se siitä, mitä väliä, nyrkillä silmään sitä, joka vanhoja muistelee. Mut parisuhteissa ja politiikassa mammat on aina, että nyt jäät Jorse siihen kuunteleen, kun mää kerron, mitä virheitä oot tehnyt koko meiän parisuhdehistorian ajan.

HÄH?! Se on HISTORIAA!

Meidän äijien ongelma on edelleen sama kuin ikiaikaisessa Egyptissä.

Täällä on liikaa ihme kleopatroja, jotka ei tajuu läppää ja just siks täällä ei saa sanoa mitään.

Mestari heitti joskus muinaishistoriassa läpällä, mutta siis tosissaan, mutta läpällä, että ei panis pahaks, jos joku maahanmuuttaja tulis ja ottais jonkun vihreän silleen tavallista tulisemmin, kun ne on aika tulista väkeä siellä etelässä.

A-luokan läppää, josta sit historiaan jumittuneet arkeologimammat ja miesmammat nostaa vieläkin hälyn. Häh miks, kun jos joku tosta vois loukkaantua, se on se ulkomaalainen, kun se on vajonnut niin alas.

Oikeessa Mestari tässäkin on ja aattelee vaan mammojen parasta, mutta ei sekään niille kelpaa.

Jos allekirjoittanut olis mamma, olisin vaan kiitollinen, jos joku rillipää varottais, ettei kannata keikistellä Hesan puistoissa naisvetimissä eli huoraks pukeutuneena, ai onko näin, KIITOS, MESTARI.

” Eikö täällä saa sanoa ees mitään, missä ei oo mitään järkeä?

No nyt sitten ruottalaisneidit (mitä te muuten SUOMESSA teette? Menkää pois, jos ei kelpaa!) tykkää ilmeisesti, että suomalaisnaisia saa kohdella ihan miten vain, kun niitä ei saa ees varottaa siitä, millanen maailma on, vaan pitää sitäkin pyytää anteeks ja katua, vaikka se on vaan historiaa.

Plus läppä, mut tosissaan.

Ja just tällasen Suomalaisiin Naisiin kohdistuvan rasismin vuoksi tää RKP:n Eva Pinochet ja muut mammat ei halua Mestaria Ulkoasiainvaliokunnan Päämestariksi.

HÄH?! Missä on mielipiteen vapaus? Missä on sukupuolten välinen tasa-arvo ja miksei mitään saa enää sanoa?!

Kun aatteleekin, mitä sontaa vihreät mammat on mölisseet pitkin historiaa, niin käsihän siinä menee nyrkkiin halvaantuneellakin, mutta kun ketään ei saa enää edes hakata, oon tässä pari vuotta paukuttanut omaa naamaa.

Tää vihreiden Suurmamma Hautalakin ennusti joskus, että vuonna 2020 lapset joutuu leikkiin loskassa, kun ilmastonmuutos on vienyt Suomesta lumet.

No nyt on 2022 ja arvatkaa, kuinka monta kertaa oon aamulla herännyt RAIVOON, että mitä helvetin saatanaa, miksei ulkomaalaiset oo kolanneet mun pihaa puhtaaksi lumesta, ai niin, ne on kaikki Hesan puistoissa, ja nyt tuntuu siltä, että sama yritetään tehdä Mestarillekin, en ees tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta eikö täällä saa sanoa ees mitään, missä ei oo mitään järkeä?

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.