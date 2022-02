Syyttäjä rinnasti Päivi Räsäsen radiolausunnot lapsipornon levittämiseen – Yle tyrmää poistovaatimuksen

Syyttäjä vaatii poistettavaksi osia Päivi Räsäsen radiohaastattelusta.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) homolausunnoista virinneessä oikeudenkäynnissä järjestettiin torstaina ylimääräinen istuntopäivä. Sen aiheena oli syyttäjien Yleisradioon kohdistama poikkeuksellinen poistovaatimus.

Syyttäjät vaativat, että Yleisradio velvoitetaan poistamaan kohtia Räsäsen radiohaastattelusta. Räsästä haastateltiin homoteemasta Ruben Stillerin ohjelmassa Yle Puheella 20.12.2019. Kyseessä oli suora lähetys.

– Ylen täytyy varautua ohjelmia tehdessään siihen, että lainvastaista materiaalia vaaditaan pois jälkikäteisesti, valtionsyyttäjä Anu Mantila sanoi oikeudessa.

Oikeus voi tuomita viestin hävitettäväksi, jos sen sisältö on lainvastainen ja jos hävittäminen on ”tarpeen” leviämisen estämiseksi. Yle ei ota kantaa Räsäsen syytteisiin ja hänen sanomistensa väitettyyn lainvastaisuuteen, mutta tarpeettomuusvaatimus ei Ylen mukaan täyty.

Mantila on eri mieltä ja rinnasti Räsäsen puheiden levittämisen lapsia esittävän seksuaalisen materiaalin levittämiseen.

– Yle väittää poistamista tarpeettomaksi, koska materiaali on jo levinnyt laajalle. Tällä perusteella voitaisiin jättää kaikki muukin laiton materiaali kuten lapsiporno poistamatta sillä perusteella, että joku kuitenkin on nähnyt sen jossain, Mantila vertasi.

Oikeudenkäyntiä seurannut dokumenttiryhmä haastatteli Ylen asianajajaa Martina Kronströmiä istunnon jälkeen.

Yleisradio tyrmäsi valtionsyyttäjän vaatimuksen. Asianajaja Martina Kronström totesi, että vaatimus on vaarallinen avoimelle ja demokraattiselle yhteiskunnalle. Poistovaatimus ei Ylen mukaan ole vaaraksi vain medialle, vaan koko yhteiskunnalle.

Kronström sanoi, että Stiller-ohjelman teema kristinuskosta ja homoudesta liittyi laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Räsänen puolestaan on kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja entinen ministeri.

– Hän on vallankäyttäjä, ei mattimeikäläinen, Kronström sanoi.

Hänen mukaansa on äärimmäisen tärkeää, että vallankäyttäjien menettely ja mielipiteet ovat julkisesti tarkasteltavina. Äänestäjillä ja kansalaisilla on oikeus tietää, mitä mieltä vallankäyttäjä on.

– Tällaisen keskustelun rajoittaminen edellyttäisi erityisen painavia perusteita, Kronström sanoo.

Yle vetoaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen aiempaan oikeuskäytäntöön. Tanska esimerkiksi syyllistyi sananvapausloukkaukseen, kun ajankohtaisohjelman toimittaja oli saanut rangaistuksen haastattelemiensa nuorten rasistisista lausunnoista. Kronströmin mukaan Tanskan tapauksen asetelma on identtinen Räsäsen jutun kanssa.

Kronströmin mukaan ohjelman osien poistaminen johtaisi historian uudelleen kirjoittamiseen.

– Tiedämme, että joissain maissa tätä harjoitetaan.

Jos Räsäsen lausunnot katsotaan lainvastaisiksi ja määrätään poistettavaksi, niin vastaavien suorien lähetysten tekeminen muuttuu Ylen mukaan mahdottomaksi.

– Muuttuisi mahdottomaksi esimerkiksi kutsua suoraan lähetykseen kansanedustajia, joilla jo on tuomioita, koska entä jos he vaikka tuovat niitä näkemyksiään esiin, Kronström sanoi.

Syyttäjä vaatii Räsäselle rangaistusta kolmesta eri kohdasta Stillerin haastattelua. Niissä Räsänen syytteen mukaan muun muassa olisi väittänyt homoseksuaalisuutta ”geneettiseksi rappeutumaksi” ja että homoseksuaalit eivät olisi Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit.

Räsänen on kiistänyt jyrkästi syyttäjän tulkinnan sanomisistaan. Hän kiistää syytteet kokonaan ja katsoo niiden loukkaavan sanan- ja uskonnonvapauttaan.

Helsingin käräjäoikeus antaa jutussa tuomion 30. maaliskuuta.