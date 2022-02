Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Laura kiitää Tossavaisen perässä pitkin tietä Tuusulassa – tältä näyttää hiihtoratsastus ponin kanssa

Tuusulassa asuvat Laura Marjeta ja hänen poninsa Tossavainen innostuivat viime talvena hiihtoratsastuksesta. Hauska harrastus on jatkunut tänäkin talvena. Laura kertoo, että hiihtoratsastus on loistavaa lihastreeniä pienelle ponille. Laura on julkaissut videoita myös Instagram-tililleen @kakarakopla.

