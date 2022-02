Sakea lumimyräkkä vyöryi aamu­yöllä Suomen ylle – pahin on vasta edessä

Ajokeli on torstaina huono tai erittäin huono lähes koko maassa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Suomen etelärannikolle rantautui torstaina aamuyöllä sakean lumisateen alue.

Luvassa on kunnon myräkkä, sillä sadetta kestää iltaan asti. Lunta tuprutti ennen aamukuutta jo Tampereen ja Joensuun korkeuksilla asti, ja sateet liikkuvat koko ajan pohjoisemmaksi. Lisää on kuitenkin tulossa, sillä nyt lunta sylkee vasta matalapaineen osakeskus.

– Varsinainen keskus on vasta Gotlannissa, mutta se liikkuu vauhdilla tänne päin ja tuo lisää sateita päivän mittaan. Loppu häämöttää vasta myöhään illalla, kertoi päivystävä meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta IS:lle varhain torstaiaamuna.

Sisämaassa sateet tulevat lumena, mutta etelärannikolla sade voi olla päivällä vettä, kunnes sateen olomuoto muuttuu iltaa kohti jälleen lumisemmaksi.

– Pääkaupunkiseudulla on kyllä aika kolkkoa: on isoja lammikoita ja jääpolannetta, eli olosuhde on aika kurja todellakin, Tuovinen summaa.

Ajokeli ei ole kurja torstaina ainoastaan pääkaupunkiseudulla, vaan muuttuu huonoksi aamun aikana lähes koko maassa. Ajokeliä heikentävät lumi- tai räntäsade ja eteläisessä Suomessa tiet voivat lisäksi olla sohjoisia.

Erittäin huonosta ajokelistä varoitetaan Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Näissä maakunnissa varoitukset ovat voimassa koko torstaipäivän aamuyöstä alkaen. Muissa maakunnissa varoitukset ovat voimassa aamukuudesta alkaen. Varoitukset eivät koske Ahvenanmaata, Pohjanmaata tai Lapin pohjoisosia.

– Kun kyse on ajoittain melko sakeasta lumisateesta ja keliolosuhde on jo valmiiksi huono, niin kyllä se vaan johtaa siihen, että pikkukolareita tuppaa tulemaan. Jos vaan pystyy jäämään etätöihin, tämä päivä ehkä kannattaa olla kotona, Tuovinen sanoo.

Enimmillään lunta voi rysähtää Uudeltamaalta kohti Kouvolaa ja Lappeenrantaa menevällä linjalla jopa yli 20 senttiä torstain aikana.

Tuovinen sanoo, että torstain myräkkä poikkeaa kuitenkin suurista sademääristä huolimatta taannoisesta Valtteri-myräkästä.

– Silloin tuuli kinosti lunta: jossain oli 40 senttiä ja jostakin tuuli puhalsi lumen kokonaan pois. Tällä kertaa tuuli ei pysty tekemään sellaisia kinoksia, vaan lumi kertyy tasaisemmin.