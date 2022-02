Pula ruuasta oli Suomen sisällissodan pääsyitä.

”Päivä päivältä on maitopula Helsingissä kärjistynyt. Epätoivoiset äidit käyvät maitokorttitoimistossa näyttämässä pari-kolme päivääkin leimaamattomaksi jääneitä maitokorttejaan. Pienokaisia on syötetty kahvilla, teellä, kaurajauhovedellä ja jos jonkinlaisilla sekoituksilla. Ihmekös siis jos tyytymättömyys on suuri”, kertoiUusi Suometar 6. marraskuuta 1917.

Senaattori Kyösti Kallio kirjoitti viikkoa myöhemmin vaimolleen Kaisalle:

”Tulivuori on vielä purkautumatta, vaan se kiehuu. Jos viljan ja elintarvikkeiden hankinta ei onnistu, niin varmasti vie tämä mielenlaatua anarkiaan.”

Suomessakin alkoi selvitä, että nälkä on kumouksellinen.

Senaattori Kyösti Kallio

Ensimmäisen maailmansodan ensi vuodet hyödyttivät suomalaisia tehtailijoita ja työmiehiä. Sotaa käyvä Venäjä tilasi suuriruhtinaskuntansa konepajojen ja tehtaiden tuotteita. Etelä-Suomea linnoitettiin, mistä maksettiin hyvin kymmenilletuhansille miehille. Itse sota ei juuri Suomea koetellut.

Nälän muistivat vain ne harvat vanhukset, jotka puoli vuosisataa aiemmin olivat selvinneet nälkävuosista. Pienimpienkin arvioiden mukaan silloin menehtyneitä oli yli satatuhatta.

Maataloutta oli nälänhädän jälkeen uudistettu. Separaattorit mahdollistivat voin teollisen tuotannon ja meijereitä perustettiin. Tiloilla siirryttiin viljan viljelystä karjankasvattajaksi. Voille oli markkinoita Euroopassa. Sieltä voitiin tuoda viljaa.

Kun sota katkaisi viljareitin Saksasta, voitiin aluksi luottaa emämaa Venäjään. Kun sota vain jatkui, tilanne muuttui.

Inflaatio nosti elintarvikkeiden hintoja. Niille määrättiin ylärajoja. Isännät eivät tästä pitäneet. He vähensivät tuotantoaan tai kävivät salakauppaa. Joulukuussa 1916 Suomen suurimmissa kaupungeissa otettiin käyttöön voin ostokortit. Sitten tulivat kortit lihalle, maidolle ja sokerille. Ja silti hinnat nousivat.

Jonotusta elokuussa 1917 niin kutsuttujen voimellakoiden jälkeen voi- ja juustomyymälä Oy Hansan myymälään Helsingissä. Jono Unioninkatu 22 kohdalla.

Tsaarinvallan kaatuminen vuoden 1917 alussa avasi padot. Heinäkuun alusta lokakuun loppuun ravintokustannukset kaksinkertaistuivat. Voi maksoi nyt 18 kertaa enemmän kuin ennen maailmasotaa.

Sotatilausten ja linnoitustöiden loppuminen jätti kymmenettuhannet nuoret miehet työttömiksi ja vihaisiksi. Vallankumoushengen innoittamina työläiset vaativat lyhyempiä päiviä ja lisää palkkaa. Kaupungeissa lakot olivat aluksi kurinalaisia. Maatyöläisillä ei ollut niistä kokemusta, mutta intoa. Isännät kutsuivat apuun rikkureita. Peltojen laitamilla tapeltiin.

Lakkoja enemmän satoa söivät kuitenkin myöhäinen kevät ja kuiva kesä.

Ensimmäisen suomalaisten vapaasti nimittämän senaatin, siis hallituksen, johdossa oli sosiaalidemokraatti Oskari Tokoi.

”Venäläiset olivat antaneet kelvottomia sääntelymääräyksiä sodan aikana. Suomalaiset kiersivät niitä, mistä seurasi vain lisää sekaannusta ja huonompi tilanne”, hän myöhemmin kuvasi.

Viljaa yritettiin kesällä 1917 hankkia turhaan niin Venäjältä kuin Yhdysvalloistakin.

Oskari Tokoi

Se ei ollut Tokoin ainoa murhe. Hänen senaattinsa sosiaalidemokraattien ja porvarien välit kiristyivät. Sosiaalidemokraatit ajoivat lakia, jolla Pietarin väliaikaiselta hallitukselta olisi siirretty valtaa Helsinkiin. Venäjän johtaja Kerenski hajotti Suomen eduskunnan, jossa sosiaalidemokraateilla oli enemmistö. Nämä syyttivät suomalaisia porvareita juonittelusta asiassa.

Venäjän väliaikainen hallitus kävi yhä sotaa Saksaa vastaan. Saksalaisten maihinnousun varalta Suomessa oli paljon venäläissotilaita, jotka käyttivät osansa saatavilla olevasta ruuasta.

Tilanne kaupungeissa kiristyi. Työläiset valtasivat Turussa ja Helsingissä voivarastoja, joiden sisältöä jaettiin ihmisille. Epätoivoinen elintarvikeministeri Wäinö Wuolijoki erosi. Tokoi otti hänenkin tehtävänsä itselleen.

”Esitin, että voin hinta laskettaisiin vanhalle tasolleen. Valtio korvaisi erotuksen tuottajille, jotta he päästäisivät voin myyntiin. Senaatin enemmistö vastusti tätä. Jätin eronpyyntöni”, Tokoi kirjoittaa.

Oli vastakkainasettelun aika. Porvarit voittivat eduskuntavaalit. Venäjällä valtaan nousivat bolsevikit, jotka monet ottivat esikuvakseen. Marraskuussa koettiin väkivaltainen yleislakko, sisällissodan kenraaliharjoitus.

Valtion leipäkortti vuodelta 1919.

Vuonna 1917 Suomessa oli ruokapula, ei nälänhätä. Vuonna 1918 nähtiin tappavaa nälkää.

Sisällissodan keväänä sekä punaisilla että valkoisilla oli vaikeuksia ruokkia hallitsemiaan alueita.

Huhtikuussa Vaasan valkoisen senaatin kirkollis- ja opetustoimikunta käsitteli Viitasaaren ja Uuraisten pappisvirkatalojen alustalaisten pyyntöä. He halusivat kiskoa virkatalojen metsistä pettua, männyn nilakerrosta. Tähän suostuttiin ehdolla, että puun pohjoispuolelle jätettäisiin rungon neljäsosan levyinen kuorijänne, jotta puu ei kuolisi. Petulla jatkettiin leipäviljaa, kuten nälkävuosinakin.

Valkoisten puolella tilanne oli kuitenkin parempi. Tilalliset kannattivat heitä eivätkä piilotelleet elintarvikkeita. Punaisten puolella he eivät niitä halunneet vapaaehtoisesti antaa. Isot kaupungit olivat sodan alussa punaisilla ja niitä piti yrittää ruokkia.

Tehtävää hoiti jälleen Oskari Tokoi, nyt punaisten kansanvaltuuskunnan elintarvikekomissaarina. Hän määräsi tiloille tarkastuksia ja pakko-ottoja.

Petusta valmistetaan pettujauhoja, joilla voidaan leipää leivottaessa korvata osa ruisjauhoista. Pettu tarkoittaa ravinnoksi käytettävää männyn jälsi- ja nilakerrosta.

Tokoi sai Venäjältä hiukan jo aiemmin maksettua viljaa. Kun se loppui, Tokoi matkusti Pietariin Leninin puheille.

”Neuvostot päättivät yksimielisesti 20 vehnävaunun toimittamisesta Suomeen Petrogradin varastoista. Lupaus oli vain paperinsa arvoinen”, Tokoi kirjoitti.

Hän kävi Pietarissa turhaan myös Yhdysvaltain lähettilään puheilla. Tämä oli ymmärtävä, muttei pystynyt auttamaan.

Lopulta Tokoi törmäsi Siperian neuvostojen edustajiin, jotka lupasivat viljaa. Hän lähetti junia Siperiaan. Omskissa luvattua lastia ei ollut, piti vielä matkata 300 kilometriä ennen kuin se löytyi. Helsingistä juhlittiin, kun ensimmäinen viljajuna puskutti laituriin pitkänäperjantaina 1918.

Juhla oli lyhyt ja punaisten päivät luettu. Tokoi kuului valkoisten eniten vihaamiin punajohtajiin. Hän pakeni tovereineen Neuvosto-Venäjälle poissaolevana kuolemaan tuomittuna. Siellä Tokoi kääntyi bolsevikkeja vastaan ja sai toisen kuolemantuomion punaisilta. Hän pakeni Yhdysvaltoihin.

Ruokajono Lahdessa valkoisten leirillä vuonna 1918.

Kesällä 1918 paenneiden punajohtajien armeija oli Suomen vankileireillä.

Elintarviketilanne vain huononi. Valkoisten tukija Saksa ei voinut auttaa, siellä nähtiin nälkää.

Koetettiin tehdä pettuleipää teollisesti. Senaatti kuuli ruotsalaisen Isaak Westergrenin keksinnöstä, jossa viljaa jatkettiin selluloosalla. Kansanedustajat maistelivat näin tehdyn leivän koe-erää kahvin kera.

Kainuusta ja Lapista tuli tietoja nälkäkuolemista. Maaseudulla väkeä kiersi talosta talossa kerjuulla kuin nälkävuosina. Kaupungeissa selviäminen vaati apua maalla asuvilta sukulaisilta tai varaa mustaan pörssiin turvautumiseen.

Vankileireillä näihin keinoihin ei voinut turvautua. Vartijat saattoivat kieltää omaisia tuomasta ruokapaketteja tai syödä ne itse. Kun ruoka-annokset olivat ääripieniä, jotkut söivät ruohoa. Nälkäisissä kehoissa taudit jylläsivät.

Heinäkuussa neljännes vangeista pääsi kotiin, mutta se ei enää kuoleman kesää kääntänyt. Leireillä nälkään ja sairauksiin kuolleita oli noin 12 000.

On keskusteltu olisiko heidät voitu ruokkia, jos karjaa olisi teurastettu kesällä 1918. Voittajilla ei ollut halua uhrata hävinneiden ruokkimiseen lehmiä, joiden maidosta kirnuttu voi toi taas rahaa. Toki sillä saatettiin hankkia myös viljaa ulkomailta.

Tilanne helpotti, kun syyskesän sato päästiin korjaamaan. Ensimmäinen maailmansota päättyi marraskuussa ja kauppareitit ulkomaille avautuivat jälleen.

Sitä ennen kaikki pelot olivat toteutuneet.

