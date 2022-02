Poliisi etsii 75-vuotiasta naista Helsingissä

Helsingin poliisi kaipaa näköhavaintoja kadonneesta 75-vuotiaasta naisesta.

Helsingin poliisi etsii Haagan alueella kadonnutta 75-vuotiasta naista. Nainen on viimeksi nähty asunnossaan Haagassa eilen.

Nainen liikkuu todennäköisesti Haagan tai Lassilan alueilla kävellen, tai bussilla Itäkeskuksen tai Helsingin keskustan suuntaan.

Nainen on pituudeltaan 160 senttimetriä pitkä ja liikkuu hitaasti kävelykepin kanssa. Naisella on poliisin mukaan vaaleanruskeat lyhyet hiukset ja silmälasit. Hänellä on mahdollisesti yllään vihreä takki sekä musta käsilaukku.

Mahdollisista havainnoista poliisi kehottaa olemaan yhteydessä hätäkeskukseen.