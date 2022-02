Tekeekö mielesi yhä talvilomalla hiihtokeskukseen? Nyt alkaa olla jo kiire – ”Vain yksittäisiä paikkoja jäljellä”

Hiihtokeskuksiin on tulossa jopa vilkkaampi talvilomasesonki kuin edellisinä koronatalvina.

Hiihtokeskusten laskettelurinteisiin on odotettavissa jälleen muhkeita jonoja. Kuva on viime vuoden hiihtoloman ajalta Leviltä.

Jos vielä havahtuu siihen, että olisi kiva lähteä talvilomaviikoksi hiihtokeskukseen, alkaa olla jo aika pahasti myöhässä. Suomen kouluissa hiihtolomia vietetään porrastetusti viikoilla 8–10.

– Viikko 8 on ihan täynnä, viikolle 9 saattaa löytyä hyvällä lykyllä joitakin yksittäisiä paikkoja ja viikolla 10 on tilaa vielä arkipäiville. Viikonloppu on sielläkin jo täynnä, Himos Lomien toimitusjohtaja Päivi Heikkala sanoo.

– Voi melkein sanoa, että viikot 8 ja 9 ovat täynnä. Joitakin hyvin yksittäisiä mökkejä saattaa vielä löytyä. Viikko 10:kin täyttyy kovaa vauhtia. Se on pohjoisen hiihtolomaviikko, eli silloin tullaan lähialueilta paljon ihan päiväreissuillekin, Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen lisää.

Sama ydinviesti tuli muistakin IS:n soittokerroksen hiihtokeskuksista: niin Ylläksellä, Rukalla, Pyhätunturilla, Tahkolla kuin Vuokatissa on hyvin täyttä, jäljellä on enää yksittäisiä paikkoja.

– Jos ei ole niin väliä, missä asuu, yksittäisiä mökkejä voi olla vielä vapaana. Isompia ryhmiä ei enää mahdu. Aina kuitenkin tulee peruutuksia, eli niitä kannattaa toki kysyä, Rukan aluejohtaja Matti Parviainen sanoo.

– Jos Etelä-Suomen hiihtolomia ajatellaan, majoituksen löytyminen alkaa olla kiven alla. Aika lähelle sataa prosenttia alkaa täyttöaste olla, joitakin yksittäisiä paikkoja saattaa löytyä. Viikolle 9 on vielä tilaa, täyttöaste on nyt noin 80 prosenttia, keskusvaraamo TahkoComin toimitusjohtaja Teo Kuosmanen sanoi.

Pyhätunturin myyntipäällikkö Aleksi Mäkinen sanoo, että heillä löytyy hiihtolomaviikoiksi vielä jonkin verran hotellihuonemajoitusta.

– Hiihtolomaviikot ovat hyvin kysyttyjä, mutta täysin täyttä ei ole. Joillekin yksittäisille päiville majoitus yhä löytyy, mutta koko viikon lomia ei ole tarjolla. Hiihtoloma on ehkä vähän muuttanut muotoaan. Se ei ole enää pelkästään lauantaista lauantaihin vaan voi olla myös vaikka sunnuntaista torstaihin, Mäkinen sanoi.

Monessa hiihtokeskuksessa löytyy hiihtolomaviikoiksi enää yksittäisiä mökkejä.

Parviaisen mukaan Rukan liepeillä on ensi viikolla noin 20 000 lomalaista, eli käytännössä koko majoituskapasiteetti on käytössä. Ylläksellä on petipaikkoja samaiset noin 20 000, Levillä noin 25 000, Tahkolla 8 000 ja Himoksella 4 000.

– Rinteisiin on odotettavissa ruuhkaa, Visit Ylläksen toimitusjohtaja Kati Vehmas ennakoi.

Vehmas sanoo, että lomailijoiden profiili on vuosien varrella muuttunut. Enää ei välttämättä vietetä koko päivää ladulla tai tunturissa ja lymytä iltoja mökeissä. Palveluille on entistä suurempi kysyntä.

– Turistit haluavat viettää entistä enemmän aikaa kylällä, joko Ylläsjärven tai Äkäslompolon puolella. Uusimmaksi villitykseksi on noussut talvipyöräily. Se on kova juttu. Meillä on noin 600 vuokrapyörää, ja ajoittain ne ovat kaikki käytössä, Vehmas sanoo.

Hiihtokeskuksissa tästä hiihtolomasesongista näyttää tulevan parempi kuin viime vuonna, osassa jopa selvästi parempi.

Hiihtäjiä Saariselällä viime vuoden maaliskuussa.

– Tämä on kolmesta koronatalvesta ehdottomasti paras. On kiva nähdä, että kotimaisten asiakkaiden lisäksi on jonkin verran alkanut tulla myös kansainvälisiä asiakkaita, Pesonen sanoo.

– On hienoa, että ihmiset uskaltavat tulla. Toivotaan aurinkoisia kelejä ja sitä, että viimeisetkin koronarajoitukset poistuvat, että ihmiset voivat käyttää eri palveluja täysimääräisesti, Heikkala miettii.

Pesonen sanoo, että hiihtolomasesongin jälkeen hiihtokeskuksissa odotetaan jännittyneinä pääsiäistä, joka on tänä vuonna melko myöhään, vasta huhtikuun puolivälissä.

– Levin rinteet ovat auki äitienpäivään. Viime vuonna laskettelukelit olivat aivan huikeat ihan loppuun saakka, Pesonen sanoo.

Jos alkavat hiihtokeskukset olla täynnä, niin ovat myös niihin lomalaisia vievät kulkuvälineet. VR kertoo, että talvilomalle on varattu matkoja jopa 140 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Suosituin matkustuspäivä on perjantai 18. helmikuuta ja seuraavaksi suosituimmat sunnuntai 20.2. ja perjantai 25.2. Matkoja on varattu erityisesti Rovaniemelle ja Kemijärvelle meneviin juniin. Lisäksi Oulu ja Kuopio vetävät matkailijoita.

VR kertoo, että suosituimpien yöjunien hytti- ja autopaikat on jo loppuunmyyty, mutta jos suostuu joustamaan omasta lähtöajasta, tilaa löytyy vielä kaikkiin kohteisiin.

Finnairin viestintäpäällikkö Kaisa Tikkanen sanoo, että hiihtolomaviikoilla pohjoisen kohteet eli Kittilä, Ivalo, Rovaniemi ja Kuusamo ovat suosituimpien listalla.

Vilkkain matkustushetki ajoittuu tulevalle viikonlopulle. Erityisesti Ivalon ja Kittilän koneissa on viikonloppuna täyttä.

Muun muassa Kittilän lentoasemalla on taas vilskettä ja vipinää, kun hiihtolomalaiset tulevat ja menevät.

– Joitakin paikkoja voi löytyä tiettyinä päivinä tietyille lennoille. Paluulentojen osalta perjantai ja lauantai (25.–26.2.) ovat vilkkaimmat matkustuspäivät. Kittilän ja Ivalon suunnasta Helsinkiin koneet ovat täynnä, sunnuntain lennoilla on jonkin verran paikkoja. Rovaniemelle ja Kuusamoon on paremmin tilaa molempiin suuntiin, Tikkanen sanoo.

Finnair on julkaissut verkkosivuillaan vinkkejä ja ohjeita, miten matkasta voi tehdä sujuvan myös sesonkiaikoina. Muun muassa lähtöselvitys kannattaa tehdä ennakkoon, ja matkatavaroita koskeviin ohjeisiin on hyvä tutustua etukäteen, erityisesti jos mukana on hiihto- tai lasketteluvarusteita. Lisämatkatavaroille kannattaa ostaa paikka etukäteen.

Lisäksi Finnair painottaa, että matkustuspäivänä lentoasemalle on hyvä saapua hyvissä ajoin, viimeistään kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.