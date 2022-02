Saako työajalla seurata olympiakisoja? Asiantuntija vastaa

Moni on jännittänyt tänään suomalaisten menestystä olympialaisissa, mutta työpaikka on saattanut olla mitalihumun esteenä.

Suomalaisten kisamenestys Pekingin olympialaisissa kutkuttaa, mutta entäpä, kun työtkin on tehtävä.

Aamulehti kertoi eilen, että Tampere on estänyt Yle Areenan katsomisen tiistaina ja keskiviikkona kaupungin verkossa. Iivo Niskasen kultamitalihiihto viime perjantaina kaksinkertaisti kaupungin tietoliikenneyhteyksien käytön. Tampereen kaupungilla on noin 14 000 työntekijää.

Lue lisää: AL: Tampere estänyt olympialaisten katsomisen toimipisteissään

Myös muun muassa Oulu ja Pori ovat estäneet Ylen Areenan käytön verkoissaan olympialaisten aikaan verkon hidastumisen takia. Myös kirkon työntekijät ovat katsoneet niin paljon kisoja, että verkko on lähes kaatunut, kertoo Yle.

Monet työskentelevät myös yrityksien palveluksessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Taina Susiluoto, voiko kisoja seurata työaikana, jos verkkoyhteydet sen sallivat?

– Lähtökohta lainsäädännön pohjalta on se, että työnantaja voi sanoa, mitä työaikana tehdään ja miten tehdään. Mutta kyllä tämän hetkinen työelämä, jossa on lisääntynyt etä- ja hybridityö, tarkoittaa sitä, että ihmiset paljon johtavat omaa aikaansa. Luottamus työpaikoilla on lisääntynyt siihen, että työt tulee tehtyä, Susiluoto sanoo.

Susiluoto toimii EK:ssa myös HR-johtajana. Hän muistuttaa muiden huomioimisesta eli siitä, ettei kisojen katsominen saa haitata muiden työn tekemistä.

– Tärkeintä on käydä yhteiset pelisäännöt työpaikalla läpi. Toki työpaikat ovat erilaisia ja on tehtäviä, joissa on kriittisen tärkeää, ettei voi sillä hetkellä lähteä pois työtehtävästä. Korostaisin sitä, että keskustellaan, mikä sopii kuhunkin työtilanteeseen, työpaikkaan ja työntekijän sen hetkiseen tilanteeseen.

– Keskustelut kannattaisi käydä hyvässä hengessä ja miettiä sitäkin kautta, mistä tulee yhteisesti hyvä fiilis työpaikalle. Se on tärkeää näin pitkän pandemian ja kriisiajan jälkeen. Itse olen ajatellut niin, että olympialaiset ja urheilu tuovat iloa ja innostusta ihmisten elämään ja varmasti se myös poikii hyvää fiilistä, jos suomalaiset siellä pärjäävät, Susiluoto lisää.