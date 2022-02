MT: Yli 5 000 maatilalla on laskuja rästissä

Maaseudun Tulevaisuuden teettämän viljelijäkyselyn mukaan usealla maatilalla on maksuvaikeuksia.

Kyselyn perusteella vaikein tilanne on siipikarjatiloilla.

Yli 5 000 maatilalla on maksuvaikeusongelmia, selviää Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämästä viljelijäkyselystä.

Suomessa on noin 44 000 maatilaa. 9,5 prosentilla maatiloista on jonkin verran laskuja maksamatta ja kolmella prosentilla laskurästejä on runsaasti, kertoo MT. Vaikeissa maksuongelmissa oleva kolmen prosentin määrä merkitsee siis yli 1 300 maatilaa.

MT:n teettämän kyselyn mukaan maatilojen laskurästien määrä kasvaa tilakoon mukana. Yli sadan hehtaarin tiloista kymmenellä prosentilla on runsaasti maksamattomia laskuja.

Nuorilla on enemmän ongelmia laskujen maksamisessa, kuin kaikilla maatilallisilla keskimäärin, toteaa asiakkuusjohtaja Reijo Pirttijärvi maa- ja elintarviketalouteen erikoistuneesta markkinatutkimusyrityksestä Kantar TNS Agrista MT:lle.

Tutkimuksen mukaan alle 40-vuotiaista maatilallisista kuudella prosentilla on laskuja runsaasti maksamatta. 17 prosentilla laskuja on jonkin verran rästissä. Sen sijaan yli 55-vuotiaista vastaajista vain alle prosentilla on runsaasti maksamattomia laskuja.

MT:n teettämä kysely on tehty 21.1.–8.2. nettikyselynä, ja siihen vastasi 1 029 viljelijää.