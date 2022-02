Reijo Ruokasen kolumni: Vale vai mielipide?

Joku ministeri Jari Lepän avustajista voisi lukea twiitit loppuun asti, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

”Onko @Sitra oikeasti tuota mieltä, tätä kysyn @jyrkikatainen.”

Näin kyseli maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) pari viikkoa sitten twitterissä.

Syyn kysymykseensä hän sai Sitran kestävyysratkaisujen johtajan Mari Pantsarin twiitistä:

”Ilmasto- ja luontotoimet eivät tosiaankaan ole rakettitiedettä, ja kulutuksella on iso rooli. Lihan ja maitotuotteiden tuotannon lopettaminen 15 vuodessa ja vapautuvan alan ennallistaminen olisi todella tehokas toimi #ilmastokriisi ja #luontokato vastaan.”

Leppä haluaa tulkita, että kyseessä on Pantsarin mielipide. Siksi hän vaatii selitystä Jyrki Kataiselta, joka on Sitran yliasiamies.

Olen usein eri mieltä Mari Pantsarin kanssa, mutta nyt kyseessä ei ollut mielipiteensä vaan yhteenveto tutkimuksesta, josta kertovan artikkelin Pantsar linkittää twiitissään.

Jos Pantsar vaatisi lopettamaan lihan ja maitotuotteiden tuottamisen, se olisi mielipide.

Tutkimus on julkaistu PLOS Climate-tiedejulkaisussa.

Joku avustajista voisi ehkä lukea ministeri Lepän puolesta erilaiset twiitit loppuun asti ja katsoa vielä linkitkin, niin ei tulisi turhaan erehdyttyä uhittelemaan. Toki on mahdollista, että Leppä ei erehtynyt vaan ihan tarkoituksella luo väärää mielikuvaa. Sitä kutsutaan arkikielessä valehteluksi.

PLOS on erittäin arvostettu tieteellinen julkaisusarja. Sen julkaisuseulan läpäiseminen on varsin hankalaa. Aiheen pitää olla kiinnostava, tulosten pitää olla merkittäviä ja itse tutkimuksen pitää kestää tiukka vertaisarviointi. Suomesta vain aniharva tutkija on saanut työtään julki PLOSissa.

On hyvä, että merkittävistä tutkimustuloksista levitetään sanaa meilläkin. On typerää, että ministeri kantelee viestintuojan pomolle, koska ministerille ei tutkimuksen tulos maistu. Reilua ja fiksua olisi, jos ministeri toteaisi, että ”lihan ja maidon tuotannon lopettaminen ei ole realistista, tarvitsemme muita keinoja”.

Käännetään toisinpäin: ministeri Leppä, oletteko eri mieltä tuon PLOS Climate-lehdessä julkaistun tutkimuksen kanssa? Vai kävikö niin, että halusitte sotkea politiikan ja tieteen kiistämällä tutkimustulokset poliittisin perustein?

Se olisi vastuutonta ja typerää, mutta ei suinkaan ennen kuulumatonta. Poliitikkojen tapana on valehdella ja vääristellä, jos ja kun se itseä hyödyttää.

Jyrki Katainen ei toistaiseksi ole reagoinut Lepän pullisteluun ainakaan julkisesti. Hyvä niin. Jos ministeri uhkailee asiantuntijoita siksi, että tutkimustulos ei miellytä, siihen ei kannatakaan reagoida.

Ministerin avustajat voisivat hieman tiukentaa otettaan, mutta ehkä sekään ei aina tehoa.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman vastaava päätoimittaja.