Oppilas jäi koulun katolta pudonneen lumen alle – kyyditettiin ambulanssilla hoitoon

Oppilas selvisi tapauksesta vähäisin vammoin.

Rajamäen koululla Nurmijärvellä sattui tiistaina aamupäivällä vakava vaaratilanne, kun koulun D-rakennuksen katolta putosi lunta oppilaan päälle, Nurmijärven kunta tiedottaa. Paikalle hälytettiin heti ambulanssi ja lapsi pääsi hoitoon.

Kunnan sivistysjohtaja Tiina Hirvonen pitää tapausta erittäin valitettavana. Oppilas on kuitenkin selvinnyt tapauksesta vähäisin vammoin.

– Se, minkä tiedon olen itse saanut on, että onneksi ei olisi tapahtunut mitään vakavampaa.

Lapsen huoltajille on ilmoitettu tapahtuneesta. Apua saatiin kunnan mukaan nopeasti paikalle koulun oppilaiden ja opetushenkilökunnan esimerkillisen toiminnan ansiosta.

Vastaavanlaista tilannetta ei Hirvosen mukaan ole tapahtunut aiemmin. Kevättalven vaihteleva keli on kuitenkin omiaan aiheuttamaan vaaratilanteita.

– Nyt on vähän poikkeuksellinen aika, kun säätila vaihtelee koko ajan. Välillä on pakkasta ja tulee lunta ja sitten taas lauhtuu. Keväisin kattoja on välillä siimoitettu tilanteissa, joissa kevätaurinko on sulattanut lumia katolta ja on tullut näitä tilanteita.

Kunnan tilakeskus on eristänyt tapahtuma-alueen vastaavien vaaratilanteiden välttämiseksi, ja tehostaa koulujen ja päiväkotien kattojen tarkistamista keliolosuhteiden jatkuessa.

– Tilannetta seurataan entistä tarkemmin sekä tilakeskuksessa että kouluissa ja päiväkodeissa, kun on tällaista vaihtelevaa keliä.