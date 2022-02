Viime talvena lunta kärrättiin Helsingissä 120 000 kuorma-autollista. Kaupungin katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller arvioi, että samaan lukuun ylletään tänäkin vuonna.

Helsingin Maununnevalla, Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän kupeessa, sijaitsee huomaamaton metsikkö, jonne lumella lastatut kuorma-autot yksi toisensa jälkeen huristelevat lastiaan tyhjentämään. Puiden takaa siintää valtava lumikasa.

Kyseessä on yksi Helsingin yhdeksästä lumen­vastaanotto­paikasta, kansankielellä lumenkaatopaikasta. Jälkimmäistä ilmaisua ei kuitenkaan suositella käytettävän, sillä ”lumi ei ole jätettä”, huomauttaa Helsingin lumirallista vastaava katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller.

Maununnevan lumenvastaanottopaikan portit aukeavat päivittäin lukuisia kertoja lunta kärrääville kuorma-autoille. Kaikkiaan lumikuormia kertyy koko Helsingissä talvessa jopa 120 000.

Myllerin mukaan Maununneva on yksi Helsingin vilkkaimmista lumen­vastaanotto­paikoista. Tiistaiaamupäivänä suurta ruuhkaa ei pääse muodostumaan, sillä edellisestä kunnon myräkästä on jo aikaa. Kuorma-autot ajelevat rekisteri­kilven­lukijalla varustetuista automaatti­porteista sisään ja ulos yksi kerrallaan rauhalliseen tahtiin muutaman minuutin välein.

Maununnevan vastaanottopaikan lisäksi Myller mainitsee vilkkaimpina paikkoina Hernesaaren ja Viikin, jotka ovat auki ympärivuorokautisesti. Lumet kuljetetaan aina lähimpään avoinna olevaan vastaanottopaikkaan.

– Yöaikaan kaikki paikat eivät ole auki, koska ne ovat liian lähellä asutusta. Yöllä lumenajo on kuitenkin sujuvampaa ja tehokkaampaa, koska liikenne on hiljaisempaa.

Valtavan lumikasan päällä käy jatkuva vilinä, kun kuorma-autot vuorollaan tyhjentävät lastinsa.

Myller arvioi, että tiistaihin mennessä lunta on kuljetettu kuluvana talvena kaupungin vastaanottopaikoille yhteensä noin 70 000 kuorma-autollista. Luku pitää sisällään sekä kaupungin kaduilta että kiinteistöjen pihoilta puhdistetut lumet.

Keskimäärin talvessa ajetaan Helsingissä 50 000 lumikuormaa. Viime talvi oli poikkeuksellisen runsasluminen, ja lunta ajettiin noin 120 000 kuormaa.

– Se tulee tänä vuonna myös täyteen, Myller ennustaa

Virallisiin lumenvastaanottopaikkoihin voivat kaupungin urakoitsijoiden lisäksi tuoda lunta myös tontinomistajat, kiinteistöt ja huoltoyhtiöt. Virallisia paikkoja on yhdeksän, ja ne on sijoiteltu ympäri kaupunkia. Kahdeksan niistä sijaitsee maan kamaralla, yhdessä lumet kipataan mereen. Myllerin mukaan määrä ei riitä.

– Niitä on aivan liian vähän. Helsinkiin tarvitaan ehdottomasti lisää paikkoja, Myller sanoo.

Virallisten lumen­vastaanotto­paikkojen lisäksi lisäksi kaupunki käyttää tilapäisiä vara­vastaanotto­paikkoja, joita on tällä hetkellä seitsemän. Niitä otetaan Myllerin mukaan käyttöön sitä mukaa, kun viralliset paikat ruuhkautuvat ja kuorma-autot joutuvat seisomaan jonoissa. Ne ovat ainoastaan kaupungin omassa käytössä.

– Niitä on perustettu pakon edessä, jotta lunta päästään kippaamaan. Niitä perustetaan alueille, joista matkat ovat kaikista pisimpiä varsinaisille paikoille ja tarve on suuri, Myller kertoo.

Myllerin mukaan varavastaanottopaikat tyhjennetään ja siivotaan heti kun mahdollista, ja lumet ajetaan virallisille vastaanottopaikoille. Tämä tapahtuu aina viimeistään keväällä.

Yksi vastaanottopaikka on saanut muita enemmän huomiota. Kyseessä on Hernesaari, jossa lumet kipataan suoraan mereen. Tämä on aiheuttanut porua, ja Helsingin kaupunkia vastaan on tehty vuosien varrella useampia rikosilmoituksia ympäristörikoksesta.

Rikosilmoitusten mukaan mereen päätyy lumikuormien mukana esimerkiksi muovijätettä ja tupakantumppeja. Poliisin tekemän esiselvityksen perusteella kyseisissä tapauksissa ei ole ollut syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa tämän vuoksi ole aloitettu.

Hernesaaren lumenvastaanottopaikalla lumet kipataan suoraan mereen, mikä on aiheuttanut jonkin verran porua.

– Lumen kaataminen mereen ei ole ympäristönsuojelulain tai Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten perusteella sellaisenaan kiellettyä. Näin ollen poliisin esiselvityksessä on tarkasteltu sitä, ovatko yksittäiset lumikuormat Hernesaaressa sisältäneet yksilöityjä jätteitä, jotka olisi jätetty mereen ja siten aiheutettu epäsiisteyttä tai esimerkiksi maiseman rumentumista, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttila kertoi vuosi sitten poliisin tiedotteessa.

– Tällaisia yksilöityjä havaintoja lumikuorman sisältämistä jätteistä ei esiselvityksessä tullut ilmi, Marttila lisää.

Helsingin kaupunki pyrkii ehkäisemään lumen dumppaamisen aiheuttamaa roskaantumista esimerkiksi niin, että roskien kerääntymistä yritetään estää puomeilla, ja alue ruopataan vuosittain.

