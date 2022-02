– Kun tila oli velaton, niin minä pystyin lehmänpidon lopettamaan. Nuoremmat viljelijät, joilla on satojentuhansien investoinnit tehtynä, eivät siihen välttämättä pysty Timo Liimatainen sanoo.

Puoli elämää kestänyt ura maitotilallisena katkesi heikkoon kannattavuuteen. Osan lehmistä isäntä myi toiselle tilalle ja loput laitettiin teuraaksi.

Ilta-Sanomat käsittelee juttusarjassa maatalouden ahdinkoa.

Yleensä hevosetonta miestä kehutaan huolettomaksi mieheksi, mutta sama pätee lehmienkin kohdalla.

Viitasaaren Vuorilahdessa 30 vuoden ajan nykymitassa pientä lypsykarjatilaa pitänyt Timo Liimatainen, 61, laittoi viimeiset lehmänsä pois viime elokuussa ja on opetellut siitä asti uuteen elämään.

– Pieni tilahan tämä on, mutta kun tila oli velaton, niin minä pystyin lehmänpidon lopettamaan. Nuoremmat viljelijät, joilla on satojentuhansien investoinnit tehtynä, eivät siihen välttämättä pysty. Heidän on vain pakko jatkaa, Liimatainen sanoo.

Timo Liimataisen isovanhemmat muuttivat mäkisen ja mutkikkaan tien varteen raivatulle Niityntauksen tilalle liki 100 vuotta sitten. Viljeltyä pinta-alaa oli parikymmentä hehtaaria. Karjanpidosta luopuminen tapahtui muutama vuosi ennen varsinaista eläkeikää.

Lehmänhoidon päälle olivat keväästä syksyyn viljely- ja sadonkorjuuhommat, remonttia koneissa ja rakennuksissa ja Eu-tukien paperiasiat oli hoidettava ajallaan.

– Lehmistä luopumisen jälkeen tuli huojentunut olo. Tässä on nyt pystynyt vähän harrastamaan ja pitämään kunnosta huolta. Uimassa ja hiihtämässä on tullut käytyä. Kansalaisopistossa olen vähän käynyt valokuvauskursseilla. Aamuisin saa nukkua vähän pidempään. Onhan tuo arki muuttunut aika paljon.

Poikamiehenä elelevä Timo Liimatainen hoiti karjaansa yksin. Lehmät piti lypsää kaksi kertaa päivässä, seitsemänä päivänä viikossa vuoden ympäri.

Keväästä syksyyn viljely- ja sadonkorjuuhommat päälle, remonttia riitti niin koneissa kuin rakennuksissa, tilat paperiasiat oli hoidettava ajallaan tai EU-tuet jäisivät saamatta. Pientä hengähdystaukoa toi maatalousyrittäjän 26 vuorokauden lomaoikeus, mutta tuolloinkin tilan asiat tahtoivat pyöriä mielessä.

Ratkaisun takana oli oma jaksaminen ja maidontuotannon heikko kannattavuus.

– Viimeiset lehmät lähtivät 4. elokuuta 2020. Osa myytiin toiselle tilalle ja loput laitettiin teuraaksi. Parhaimmillaan minulla oli parikymmentä lehmää, mutta tässä loppuvaiheessa enää kaksitoista, kun lopettamispäätös oli tehtynä. Nyt tässä on puoli vuotta mennyt ilman lehmiä, eikä katumus ole vielä iskenyt, Timo kertoo.

Ratkaisun takana oli oma jaksaminen ja maidontuotannon heikko kannattavuus. Navetta oli auttamatta vanhanaikainen – esimerkiksi robottilypsyasema puuttui. Ja kun kaikki muu nousee, paitsi tuottajalle maksettava maidon hinta, niin yhtälö oli mahdoton.

– Apulannan hinnat yli tuplaantuu vuodessa, maidon tuottajahintaan ei saada mitään ja kaupan puolelta sanotaan, ettei voida mitään, Liimatainen huokaa maatilojen ahdinkoa.

Ja kun tilan tulotasoon vaikuttaa oman työn ja eläinten hyvinvoinnin lisäksi moni muu asia, niin viljelijät ovat todella tiukassa paikassa.

– Kun venäläiset menivät vuonna 2014 Krimille, niin meijeri ilmoitti, että maidosta maksetaan tuottajalle 5 senttiä vähemmän pakotteiden takia. Se oli kova pala erityisesti niille isoille tiloille, jotka oli sattuneet ottamaan velkaa paljon. Ja mistä sen tietää, mitä nyt siellä tapahtuu, mies pohtii.

Lopullista ratkaisua lehmien pois laitosta vauhditti viljelijöiden jaksamiseen keskittynyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Välitä viljelijästä -projekti.

– Nämä talousasiantuntijathan sitä rupesi esittämään ja kannustamaan, että minulla olisi helpompaa. Ne sanoi jo kesällä 2020, että laita Timo lehmät pois. Mutta kun olin edellisenä päivänä apulannat kylvänyt seuraavaa nurmisatoa varten, niin sanoin, että ei nyt, vaan ensi kesänä lopetan.

– Kyllä minä sitä jo aiemmin harkitsin, mutta tuon myötä se nopeutui. Kyllä minä vuoden sitä kypsyttelin. Se on vähän vaikeaa täydestä vauhdista lopettaa, jos ei ole pakko. Sinä aikana ehti kypsyä ja valmistautua ajatukseen.

– Yhtään ei ole kyllä päätös kaduttanut. Minä olen hyvässä kunnossa ja olisin voinut jatkaa pidempään, mutta kyllä nyt tuntuu, että hyvä on näin, isäntä pohdiskelee.

Lisäinvestointien teko tilan kone- tai rakennuskantaan ei ollut viimeisinä vuosina vaihtoehto.

– Ne minä suljin jo aiemmin pois. Ajattelin, että minä pidän sen lehmiä, mitä tässä pystyy. Kun yksin on, niin ajattelin, että turha on isosti investoida. Uuteen traktoriinkin pitää olla tänä päivänä satatuhatta, Liimatainen kertoo.

Aikaa karjanpidon lopettamiseen Timo pitää sopivana. Kohta on hänen mahdollista jäädä osa-aikaeläkkeelle, ja jos lopetuspäätös olisi tullut tehtyä aikaisemmin, niin rahat elämiseen olisi pitänyt hommata muualta.

– Silloin olisi pitänyt lähteä aiemmin töihin. Kyllä tämä tuntuu oikealta ajoitukselta.

Vaikka lehmät eivät navetassa enää ammu, niin sopivasti työhommaa riittää vielä tilan mailla. Tai paremmin metsässä, sillä pellot on vuokrattu.

– Nuoren metsän hoitohommia riittää vähän tehtäväksi. Ensi vuonna olen ajatellut jäädä osa-aikaeläkkeelle, Timo suunnittelee.

Entäpä jos ikää olisi tänä päivänä 30 vuotta, niin vieläkö Timo Liimatainen maanviljelijäksi lähtisi?

– Kyllä sitä pitäisi miettiä kahdesti. Ja sen pitäisi olla sitten isompi tila, sillä eihän ne enää tämmöisiä pikkutiloja rahoittaisikaan. Ja mitä on kuulopuheista kuullut, niin kyllä siellä on minuakin nuoremmilla mitta täynnä.