”Uhka ei liity Ukrainaan eikä muiden maiden tilanteeseen”, Supon viestintäpäällikkö kommentoi IS:lle.

Monissa Euroopan maissa on viime vuosina tehty poliisia kohtaan useita iskuja, Suojelupoliisi kommentoi Ylelle viime aikoina Suomen poliisiin kohdistunutta uhkaa.

Supon mukaan mahdollinen uhka kohdistuu poliisiin, mutta myös Supo on tehostanut varautumistaan uhan vuoksi.

Supo on vaitonainen Ylen kysyessä uhan luonnetta ja mahdollista tahoa.

Ylen tuodessa esille ulkomailla yksittäisiä poliiseja vastaan tehdyt hyökkäykset, suojelupoliisi kertoo vaihtavansa jatkuvasti tietoa kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Suojelupoliisi tuo esille puukkoiskut.

– Monissa Euroopan maissa on viime vuosina tehty poliisia kohtaan useita iskuja, jotka on myös uutisoitu. Tekovälineenä on usein ollut veitsi tai muu helposti saatava tekoväline, Supo vastaa sähköpostitse Ylelle.

Edellä kuvattujen iskujen vuoksi esimerkiksi Ranskassa uhka poliisia kohtaan on ollut pysyvästi korkea, Supo kommentoi.

Naispoliisi sai surmansa puukkoiskussa Pariisin lähellä Rambouilletissa huhtikuussa 2021,

Viime vuoden marraskuussa mies hyökkäsi puukko kädessä Ranskan Rivieralla poliisin kimppuun. Mies huusi ”profeetan nimeen”.

Viime vuoden toukokuussa naispoliisi loukkaantui veitsi-iskussa Nantesissa. Radikalisoitunut ranskalainen iski häntä keittiöveitsellä poliisiasemalle tehdyssä hyökkäyksessä.

Vuosi sitten huhtikuussa naispoliisi sai surmansa Pariisin lähellä, kun Tunisiasta lähtöisin oleva mies teki puukkoiskun poliisiasemalle. Silminnäkijöiden mukaan mies huusi ”Allahu Akbar – Jumala on suuri”.

Supo sanoo Ylelle, ettei Suomessa poliisiin kohdistuva mahdollinen uhka kuitenkaan linkity muiden maiden tämänhetkisiin tilanteisiin.

Ranskalainen poliisi osoittaa kunniaa työtoverilleen, joka kuoli radikalisoituneen 36-vuotiaan puukkoiskussa Pariisin lähellä vuosi sitten huhtikuussa.

Ilta-Sanomat tavoitti suojelupoliisin viestintäpäällikön Milla Meretniemen.

Liittyykö puhe Ranskasta ja poliisia kohtaan tehdyistä iskuista muslimiterrorismiin?

– Emme ota siihen mitään kantaa. Emme arvioi uhkan laatua, Meretniemi vastaa.

Meretniemi sanoo, että ainoa mitä Supo on sanonut uhasta on, ettei se liity Ukrainaan.

– Suomessa havaittu tai täällä oleva mahdollinen uhka ei liity muiden maiden tilanteisiin.