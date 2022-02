Pohjois-Karjalassa lypsykarjatilaa pitävillä Heikki Raerinteellä ja Katariina Valkealahdella on takanaan rankat ajat, eikä helppoa tule olemaan jatkossakaan.

Maataloudella on hätätila, eivätkä kaikki sitä ymmärrä, sanoo 30-vuotias isäntä Heikki – ”Ajatellaan, että hyvinhän niillä menee”

Maatalouden kriisi muodostuu pienistä puroista. Niitä ovat muun muassa 7 000 euron sähkölasku ja se, että tuottaja ei saa maitolitrasta 40 senttiä enempää.

Ilta-Sanomat käsittelee juttusarjassa maatalouden ahdinkoa.

Maatalouden kustannuskriisi osui Juholan tilan nuorelle viljelijäparille pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Niskassa on kaksi miljoonaa euroa maksaneen navetan jättivelat ja kaikki hinnat ovat nousseet – paitsi tuottajahinnat.

Tohmajärven Värtsilässä, Venäjän rajan tuntumassa Pohjois-Karjalassa lypsykarjatilaa pitävillä Heikki Raerinteellä, 30, ja Katariina Valkealahdella, 31, on takanaan rankat ajat, eikä helppoa tule olemaan jatkossakaan.

– Usko on ollut koetuksella, mutta ei se kokonaan ole vielä mennyt. Pakko tässä on yrittää. Muuta mahdollisuutta meillä ei ole, Raerinne sanoo.

Hän on Juholan tilan isäntä neljännessä polvessa. Raerinteen isoukki osti 30 aarin mäkitupatontin 1920-luvulla. Espoossa karjanhoitajina olleet Raerinteen isovanhemmat muuttivat paikalle tilanpitoon 1960-luvulla. Hänen vanhemmilleen tila siirtyi vuonna 1989. Heikistä tuli Juholan isäntä 2016.

Sadan vuoden kuluessa mäkitupatontti on laajentunut niin, että omaa peltoa tilalla on nyt 84 hehtaaria. Vuokrapellot ja sopimusviljelmät mukaan luettuna sadonkorjuualaa on noin 150 hehtaaria.

Tilalle valmistui viime vuoden lopulla pari miljoonaa maksanut pihattonavetta. Noin 2 000 neliön navetassa on tilaa 140 lypsylehmälle. Nyt niitä on sisällä 50. Nuorta karjaa on niin, että karjan pääluku 147.

Lypsy tapahtuu kahdella robotilla automaattisesti. Lehmät menevät roboteille itsekseen oman aikataulunsa mukaan. Isäntäväki voi tarkkailla lypsyllä käyntejä kännykkäsovelluksella.

Automatisoitu pihattonavetta oli Raerinteen pitkäaikainen haave. Sen käynnistäminen sattui kuitenkin huonoon aikaan. Maatalouden kustannusten nousu on ollut järkyttävän rajua. Muun muassa pörssisähkön hinta pomppaisi loppuvuodesta taivaisiin.

Tilan marras- ja joulukuun sähkölasku nousi pörssisähkön johdosta lähes 7 000 euroon.

– Kun sain sähkölaskun marras- ja joulukuulta, niin piti ihan henkeä haukkoa. Meillä oli pörssisähkö, ja sen hintapiikki sattui kannaltamme pahimpaan mahdolliseen aikaan, uuden navetan käyttöönottoon. Marras- ja joulukuun sähkölasku oli lähes 7 000 euroa.

Kun tilanne kaikessa karmeudessaan paljastui, Raerinne soitti välittömästi maakunnallisen sähköyhtiön asiakaspalveluun vaihtaakseen edullisempaan sähkösopimukseen.

– En kuulemma ollut ensimmäinen soittaja sinä aamuna. Iso kiitos sähköyhtiölle siitä, että pääsimme eroon pörssisähköstä siitä hetkestä alkaen.

Tila Venäjän rajalla Juholan tila sijaitsee Tohmajärven Värtsilässä aivan Venäjän rajan tuntumassa. Osa tilan pelloista ulottuu rajan pintaan saakka. Heikki Raerinne sanoo seuraavansa Venäjän toimia Ukrainassa. – Se on suurvaltapolitiikkaa, ja onhan sillä vaikutuksensa meillekin. Muun muassa huomattava osa lannoitteiden raaka-aineista tulee Venäjältä ja niiden tuontia on jo rajoitettu ja hinnat ovat nousseet. – Mutta jos tässä meidän rajalla syntyisi konflikti naapurin kanssa, niin siinä kohtaa minun ja pankin välinen velkasuhde taitaisi olla murheista pienimpiä.

Nyt tilalla on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, jonka hintatarkastus tapahtuu kolmen kuukauden välein. Pörssisähköön verrattuna hinta putosi puoleen, mutta maksettavaa siinäkin on, sillä tilan sähkönkulutus tulee olemaan noin 150­000 kilowattituntia vuodessa.

– Navetan investointipäätöstä tehtäessä sähkö oli halpaa. Valitsimme sähkön sen helppouden takia. Ja onhan se nyt mukava tulla navetasta tähän toimiston puolelle, heittää lantasaappaat jalastaan ja kävellä sukkasillaan lämpimällä lattialla. Lämmin lattia ja kuivat villasukat, sen verran pitää ihmisen suoda luksusta itselleen.

Ennen karjatilaa Katarina Valkealahden aikaisempi karjanhoitokokemus rajoittui vasikoiden rapsutteluun mummolassa.

Mutta sähkön raju hinnannousu on vain yksi maataloutta kurittava kustannustekijä. Polttoaineet ovat kallistuneet, samoin vilja ja ostorehut ja eritoten lannoitteet.

– Vielä puolenkymmentä vuotta sitten typpilannoite maksoi noin 250 euroa tonnilta. Kauppareissulla sain tietää, että nyt sama maksaa 780 euroa, eli hinta on kolminkertaistunut.

Raerinne sanoo jotenkin ymmärtävänsä sen, että vuosien mittaan hinnat nousevat, mutta sitä hän ei ymmärrä, miksi hinnannousut eivät näy tuottajahinnoissa.

Vanhempiensa kokemuksesta hän tietää, että parikymmentä vuotta sitten tuottajan maitolitrasta saamalla 37 sentillä sai litran polttoöljyä. Nyt maidosta saa noin 40 senttiä ja polttoöljy maksaa noin 1,30 euroa.

– Ei tiloilla ennenkään riemujuhlia vietetty, mutta silloin pystyttiin kuitenkin investoimaan. Hankittiin peltoja, pantiin niitä kasvukuntoon ja salaojitettiin. Nyt pitää hyvin tarkkaan miettiä, mihin polttoainetta käyttää.

Raerinteen mielestä kaikki eivät tunnu ymmärtävän maatalouden hätätilaa, eivät edes poliitikot.

– Tuotteista on saatava parempi hinta. Oli se maitoa, lihaa tai mitä tahansa, hinnan pitää olla kohdallaan.

– Välillä tuntuu siltä, että kaikilla ei ole halua tätä hätää ymmärtääkään. Ajatellaan vaan, että kun on komeat navetat ja pihat täynnä koneita, niin hyvinhän niillä menee. Mutta joskus ne kaikki on kuitenkin maksettava.

Nuorella viljelijällä on selvä käsitys siitä, millä kotimaisen maatalouden kriisi voidaan ratkaista.

– Tuotteista on saatava parempi hinta. Oli se maitoa, lihaa tai mitä tahansa, hinnan pitää olla kohdallaan. Ja hinnankorotusten täytyy tulla koko ketjun läpi alkutuotantoon asti. Nyt ei kukaan ota vastuuta. Kauppa sanoo olevansa voimaton, ja teollisuus sanoo olevansa voimaton. Ei siinä ketjussa voi enää viljelijä vahva olla.

Poliitikoilta viljelijät odottavat selkeitä päätöksiä. Ainoa konkreettinen asia, jonka päättäjät ovat saaneet Raerinteen mielestä aikaiseksi, on talousahdinkoon ajautuneille tiloille tarkoitettu valtion takaama maksuvalmiuslaina.

– Mutta senkin ehtona on, että toiminnan on oltava kannattavaa. Jos toiminta olisi kannattavaa, ei silloin tarvittaisi maksuvalmiuslainaakaan. Tällainen tuki on kuin pakkasella housuunsa laskisi. Se lämmittää vain pienen hetken.

Raerinteen mielestä kaikkien kannalta olisi parasta, että viljelijät tulisivat mahdollisimman pitkälle toimeen omillaan ja saisivat tuotteistaan hinnan, jolla tuotanto kannattaa.

– Mieluummin niin kuin että aina vain joudutaan tukemaan ja tukemaan. Tuet voivat vaihdella poliittisten suhdanteiden mukaan. Ja on se ikävää siinäkin mielessä, että onko se aina veronmaksaja, jonka rahapussille mennään.

” Vaikka tiukoilla olemmekin, moni on vielä tiukemmalla. Kustannuspaineet pakottavat monet viljelijät lopettamaan suunniteltua aikaisemmin.

Juholan tilalla ollaan siinä tilanteessa, että on pakko yrittää ja pakko jaksaa. On sen verran kovat investoinnit takana ja niin suuri velkataakka niskassa, ettei rukkasia voi panna naulaan.

– Vaikka tiukoilla olemmekin, moni on vielä tiukemmalla. Kustannuspaineet pakottavat monet viljelijät lopettamaan suunniteltua aikaisemmin. Monta rankkaa tarinaa olen kuullut.

Tiukka talous pistää myös viljelijöiden henkisen kestävyyden koetukselle. Kaikesta huolimatta viljelijöiden pitäisi Raerinteen mielestä ajatella myös omaa jaksamistaan.

– Meillä ei tehdä töitä yöllä kuin äärimmäisen harvoin sesonkiaikaan. Itsensä piippuun ajaminen ei auta yhtään. Päinvastoin, silloin jää karja hoitamatta ja kaikki muukin tekemättä.

Juholan tilan työpaineita helpottaa se, että Raerinteen isä, Esko Raerinne, 54, on vielä työkuntoinen ja auttaa tilan töissä.

Kiitollinen Raerinne on myös avopuolisolleen, jonka aikaisempi karjanhoitokokemus rajoittui vasikoiden rapsutteluun mummolassa, mutta maatilan työt hän on omaksunut hyvin nopeasti.

– Minun pitäisi varmaankin muistaa kiittää häntä tästä paljon nykyistä enemmän. Mutta oppimista tämä kaikki on vielä meille molemmilla.