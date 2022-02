Iida Tanin kolumni: ”Näin voi välttyä raiskaukselta” lehdessä kerrottiin – neuvo, jota yksikään nainen ei ansaitse

On kerta kaikkiaan absurdia, että vielä tällä vuosituhannella joudumme väittelemään siitä, ketä raiskauksesta tulisi syyttää. Vielä absurdimpaa on se, että tämä näyttää olevan epäselvää myös poliiseille ja rikostutkijoille, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Minulle on pienestä pitäen opetettu, että kun internetissä jotain julkaisee, ei sitä saa sieltä ikinä pois. Sama pätee myös perinteiseen mediaan. Kun sanat kerran painetaan paperille, on niitä jälkikäteen vaikea pyörtää. Mielipiteitään voi toki muuttaa ja sanojaan oikaista, mutta vaikeaa se on.

Ajatus nousi mieleeni jälleen viikko sitten, kun viime elokuussa Alibi-rikoslehdessä julkaistu artikkeli nousi puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Kyseisen artikkelin otsikko kuuluu seuraavasti: ”Näin voi välttyä raiskaukselta – poliisi neuvoo, mutta ei syyllistä”. Ingressissä kokenut rikostutkija puolestaan toteaa, että raiskaus olisi tietyissä tilanteissa estettävissä.

Kuvan artikkelista ja sen otsikosta julkaisi ensimmäisenä omalla Instagram-tilillään feministinen aktivistiyhteisö Cult Cunth. Päivitys otti nopeasti kierroksia sosiaalisessa mediassa ja aiheen nostivat esiin myös UN Women Suomi sekä Helsingin apulaispormestari Fatim Diarra. Muutaman päivän sisällä asiasta julkaistiin lukuisia päivityksiä eri kanavissa ja syystä.

On nimittäin kerrassaan käsittämätöntä, että lehti, joka omien sanojensa mukaan pyrkii antamaan äänen rikosten uhreille, onnistuu vierittämään syyn uhrien niskaan näin räikeällä tavalla.

Elokuisessa artikkelissa muun muassa neuvotaan suunnittelemaan ennakkoon, kuinka raiskaustilanteessa tulisi toimia. Tapahtumahetkellä uhrin on esimerkiksi hyvä muistaa sanoa ääneen, että kyseessä on raiskaus ja tästä tullaan kertomaan poliisille. Artikkelia varten haastateltu rikostutkija kertoikin kysyvänsä usein kuulustelutilanteissa uhrilta, tekikö hän varmasti selväksi, että tilanteen toinen osapuoli on syyllistymässä rikokseen. Se ei kuulemma saa jäädä epäselväksi.

Toki artikkelissa muistettiin huomioida myös alkoholin osuus. Kyseinen rikostutkija ihmetteli, miksei naisille voisi yksinkertaisesti kertoa, että olemme äärimmäisen turvattomia humalassa. Naisten alkoholinkäytön lisääntyminen voi samaisen rikostutkijan mukaan näkyä muun muassa otteen herpaantumisena viihteellä ollessa. Sinisilmäisyys ja voimakas humalatila saattavat kuulemma pahimmillaan koitua naisen kohtaloksi.

Tarkoittaako siis kyseinen rikostutkija, että mikäli nainen on humalassa eikä kerro miehelle, että raiskaaminen on väärin, raiskaaja ei välttämättä tiedä syyllistyvänsä rikokseen?

Tätä siis pohditaan vielä vuonna 2021 ihka oikeassa lehdessä, jonka samaisen numeron kannessa komeilee törkeästä ihmiskaupasta ja törkeistä seksuaalirikoksista syytetty, mutta otsikon perusteella oikeusmurhaa pelkäävä Veijo Baltzar.

Monesti kuulee ihmeteltävän, miksi seksuaalisen väkivallan uhrit eivät ilmoita asiasta poliisille. Mutta jos jopa lainvalvojien joukosta löytyy ihmisiä, jotka osoittavat syyttävällä sormellaan uhria rikoksen tekijän sijaan, on helppo ymmärtää, miksi osa heistä vaikenee. Alibi-lehden artikkelissa toki todetaan, että poliisi ei syyllistä, vaan antaa neuvoja. Uskallan kuitenkin väittää, että tämän kaltaisia neuvoja ei yksikään seksuaalirikoksen uhriksi joutunut halua, saati ansaitse kuulla.

On kerta kaikkiaan absurdia, että vielä tällä vuosituhannella joudumme väittelemään siitä, ketä raiskauksesta tulisi syyttää. Vielä absurdimpaa on se, että tämä näyttää olevan epäselvää myös poliiseille ja rikostutkijoille. Seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen ei ole ikinä uhrin vika. Ei, vaikka kävelisit yöllä alasti keskellä katua kolmen promillen humalassa. Tämän pitäisi olla itsestään selvää.

Siitä huolimatta sen sijaan, että ihmisiä opetettaisiin olemaan raiskaamatta, halutaan naisille kertoa, miten he voisivat välttää raiskatuksi tulemisen. Sillä onhan se oma vika, jos ei tajunnut huutaa tarpeeksi kovaa.

On myös huomioitavaa, että elokuinen artikkeli maalaa valheellisen kuvan, jonka mukaan miehet raiskaavat ja naiset ovat uhreja. Vaikka seksuaalinen väkivalta Suomessa kohdistuu pääosin naisiin ja tyttöihin, on tiedostettava, että seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen ei katso sukupuolta.

Alibin julkaisema artikkeli olisi ansainnut joutua laajalti ihmisten hampaisiin jo heti alkuperäisenä julkaisupäivänään, elokuussa 2021. Sosiaalisessa mediassa virinnyt keskustelu kuitenkin osoitti, ettei koskaan ole liian myöhäistä puuttua epäkohtiin tai nostaa niitä esiin. Artikkelia varten haastatellulla rikostutkijalla kuten myös Alibi-lehden toimitusportaalla sekä Suomen poliisilla onkin viimeistään nyt vakava peiliin katsomisen paikka.

Haluan antaa myös kaikille lehdessä työskenteleville ilmaisen vinkin. Seuraavan aihetta sivuavan artikkelin otsikko voisi nimittäin olla, että ”älä raiskaa”.

Sillä tämä on ainoa neuvo, joka Suomen poliisin tulisi antaa.

Kirjoittaja on 25-vuotias viihdetoimittaja ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti, joka puuttuu epäkohtiin kirjoitus kerrallaan.