Maatalous on nyt vedenjakajalla, sanoo perunanviljelijä – "Jos se on minun osaltani tarun loppu, niin sitten se on"

Kustannusten nousu kurittaa Suomen maataloutta. Siemenperunaa viljelevä Vesa Keränen sanoo, että vaikka viljelypinta-ala on tuplaantunut, viivan alle jäävä tulos vain supistuu entisestään.

Ilta-Sanomat käsittelee juttusarjassa maatalouden ahdinkoa.

Naulalan tilalla Kajaanin Kirkkoaholla on viljelty siemenperunaa pian neljäkymmentä vuotta. Perunalla on tärkeä rooli Suomen huoltovarmuudelle.

Tilan nykyinen isäntä Vesa Keränen tuli isännäksi sukupolvenvaihdoksen kautta vuonna 2007, mutta jo ennen sitä hänen vanhempansa olivat aloittaneet siemenperunan viljelyn tilalla vuonna 1983.

Suvun pitkistä perinteistä ja vankasta osaamisesta huolimatta 15 vuotta perunanviljelyä on saanut kainuulaisviljelijän pohtimaan, onko hommassa enää mitään järkeä.

– Nyt ollaan vedenjakajalla. Jos tähän ei rupea selkeämpiä suuntaviivoja tulemaan parin vuoden aikana, niin sitten pitää ruveta miettimään omia suuntaviivoja uusiksi. Toiminta on muuttunut täysin 15 vuoden aikana. Omiin nimiin viisi ensimmäistä vuotta oli sellaisia kuin sen edellisen sukupolven aikana, mutta viimeiset kymmenen vuotta ollut kujanjuoksua.

Lue lisää: Maatalouden katastrofi: Maitotilallinen löi pillit pussiin 30 vuoden jälkeen, ja lehmät saivat lähteä

Lue lisää: ”Miksi tämän annetaan tapahtua?” Sikatilallinen Reijo Korpela on järkyttynyt ja vihainen maatalouden kriisistä

– Jos tähän ei rupea selkeämpiä suuntaviivoja tulemaan parin vuoden aikana, niin sitten pitää ruveta miettimään omia suuntaviivoja uusiksi. Toiminta on muuttunut täysin 15 vuoden aikana, Keränen pohtii.

” Onko järkeä juosta koko ajan lujempaa, jotta tässä saa pysyä mukana.

Keränen sanoo, että vaikka viljelypinta-ala tuplaantunut aloittamisesta, viivan alle jäävä tulos vain supistuu entisestään.

– Onko järkeä juosta koko ajan lujempaa, jotta tässä saa pysyä mukana. Alusta asti suuntaviivana on ollut se, että niin kauan kuin tulos on järkevällä pohjalla pelkän maatalouden osalta, niin se on leipälaji, Vesa Keränen pohdiskelee kahvikupin ääressä.

Tuottajahinnat eivät ole perunanviljelyssäkään pysyneet kohonneiden kustannusten perässä. Tehostaminen, säästötoimet, entistä pidemmät työpäivät, investointien lykkääminen ja omasta palkasta tinkiminen ovat tulleet tutuksi.

– Viimeiset 4–5 vuotta on ollut vähän sellaista, ettei ole sitä suuntaa, mihin maatalous on menossa. Sitä valoa ei ole tunnelissa ollut, eikä tunnelin päätä näkyvissä. Monesti on tullut mietittyä, että kun tulisi joku suunta, vaikka se huonokin suunta, että tietäisi, mihin päin tämä oikeasti kääntyy menemään, Keränen sanoo ja huokaa.

Tilalla on viljeltyä maata runsaat sata hehtaaria. Siemenperunaa tuotetaan sopimustuottajana vuosittain noin puoli miljoonaa kiloa kahdelle eri siementalolle. Peruna on talouden näkökulmasta tilan päätuote, vaikka sen viljelypinta-ala vuositasolla on noin 10–12 hehtaaria. Valtaosa pelloista on siemenviljatuotannossa.

– Tällä nurkalla maalajit vaihtelevat niin paljon, ettei kaikki pellot ole edes perunalle sopivia, joten viljaa on sitten enemmän. Sehän tässä Kainuun alueella on ongelmana, että peltoinfra on niin pirstaloitunut. Pienillä lohkoilla viljellään ja välimatkat alkavat kasvaa pitkiksi, Keränen harmittelee.

Monilla alueilla Suomessa on tehty vuosikymmenten saatossa tilusjärjestelyjä, joissa maatilojen pirstoutunutta peltorakennetta on yhtenäistetty.

– Täällä ei ole tilusjärjestelyjä tehty. Meilläkin maat on 50–60 eri lohkossa. Kun yhdelle lohkolle ei välttämättä tule kokonaan perunaa, niin viime kesänä oli liki sata kasvulohkoa, Keränen kertoo.

Vaikka viljeltyä pinta-alaa on paljon, niin Vesa Keränen vastaa tilan töistä pääasiassa yksin. Perheessä tehtiin selvä työnjako tilan töistä sukupolvenvaihdosta tehtäessä.

– Tämä on yhden miehen orkesteri. Heti kun tähän tultiin, niin tehtiin valinta, että tämä on minun hommani ja vaimolla on omat hommat. Vierasta työvoimaa on sesonkiaikana ollut tarpeen mukaan. Ja vanha polvikin on ollut tarpeen mukaan kaverina.

Menestyäkseen kovenevassa kilpailussa, täytyy liiketoimintaa laajentaa. Kone- ja laiteinvestointeja täytyy tehdä ajoissa, sillä muuten huolto- ja korjauskustannukset kasvavat.

” Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut lopettamisen, investoinnin ja kehittämisen välillä kaiken maailman ajatuksia.

Jos aikoo menestyä alati kovenevassa kilpailussa, niin laajentaa pitäisi. Kone- ja laiteinvestointeja ei voi mahdottomiin lykätä, sillä toisessa suunnassa odottavat kasvavat huolto- ja korjauskustannukset.

Mutta kuka tekee satojentuhansien investointeja liiketoimintaan, jonka tulevaisuus on hämärän peitossa?

– Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut lopettamisen, investoinnin ja kehittämisen välillä kaiken maailman ajatuksia. Välillä on ollut mielessä, että lopetetaanko vai investoidaanko isosti ja katsotaan mitä tulee. Kyllä se kuitenkin vähän sellainen passaileva olotila on nyt, ja on jääty vähän odottamaan, että näkisi sen suunnan mihin maataloutta ylipäänsä Suomessa ajetaan, Vesa Keränen kuvailee mietteitään.

– Sitä tasapainoiluahan se on jatkuvasti. Koko ajan joutuu miettimään, kauanko milläkin kalustolla on ylipäätään järkevää mennä eteenpäin. Liiketoimintaa pitäisi pystyä kehittämään ja saada se järkevälle pohjalle. Investointeja olisi pakko tehdä, sillä korjausvelka vain kasvaa koko ajan isommaksi, mitä kauemmin investointeja pantataan.

– Nyt perunan siementuotannossa ollaan menossa siihen, että tuotamme muille siementuottajille siementä, Keränen kertoo.

” Kun ei ole voitu laajentaa volyymia, niin on koitettu erikoistua.

Ei tilalla ole kuitenkaan jäänyt tuleen makaamaan. Erikoistumisesta on löydetty väylä edetä.

– Kun ei ole voitu laajentaa volyymia, niin on koitettu erikoistua. Nyt perunan siementuotannossa ollaan menossa siihen, että tuotamme muille siementuottajille siementä. Teemme niin aikaisia sukupolvia perunantuotannossa, että ne eivät mene loppukäyttäjille, esimerkiksi teollisuuden perunanviljelijöille tai ruokaperunanviljelijöille.

Mutta erikoistumisen kauttakaan saadut lisähyödyt eivät välttämättä auta selättämään kustannusten nousua.

– Lannoitteiden hinnat ovat liki tuplaantuneet viime vuoden tammikuun hintoihin verrattuna ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet sen 30–40 senttiä. Itselläkin kävi sähkösopimuksen osalta sopimuksen vaihto, niin energian hinta liki tuplaantui.

Naulalan tilalla lannoitteiden hinnan nousu näkyy viipeellä. Mutta nurkan takana ne kohonneet kustannukset ovat odottamassa.

– Olemme pyrkineet pitämään kustannuksia kurissa ennakkokaupalla eli ostamaan halvimpaan aikaan tuotantopanoksia. Lannoitteissa on hintaportaita, jolloin mitä lähemmäksi kylvöjä hankinnat jää, sen kalliimpaa on lannoite. Tulevan kauden tuotantopanoksilla tuotettu sato tilittyy meillä yleensä seuraavana vuotena, kun siementuotantossa tavara on meillä noin puoli vuotta varastossa. Sitä kautta tuotannon hintalappu realisoituu seuraavan vuoden myynnissä.

– Viimeisen viiden on ollut mielessä, että lopetetaanko vai investoidaanko isosti ja katsotaan mitä tulee, Vesa Keränen sanoo.

– Emme ole mukana ruokaperunatuotannossa, joten en tiedä tarkemmin mekanismia, miten se tuottajahinta siellä muodostuu, mutta sieltähän se hinta heijastuu meillekin. Samassa veneessä me niiden kanssa soudetaan. Kun tuottajahinnat eivät seuraa kustannusten nousua, niin eihän kustannusten nousua ole millään tavalla hyvitetty viljelijälle. Maataloudessa ei ainakaan perunapuolella ole semmoista, että hintojen nousu olisi siirtynyt lopputuotteen hintoihin tällä hetkellä.

Joka tapauksessa Vesa Keräsellä riittää pohdittavaa, kun hän pyörittää Naulalan pakkaamolla päivät pitkät yhden miehen perunateatteria.

Kun tilan vuonna 1979 syntyneellä isännällä on työuraa jäljellä vielä runsaat 20 vuotta, taskussa koneinsinöörin paperit ja kokemusta myös vieraan töistä ennen maanviljelijäksi ryhtymistä, niin vaihtoehtojakin on.

” En kuitenkaan näe sitä jatkamista velvollisuutena, tai että seuraavalle sukupolvelle pitäisi pedata paikkaa niin, että se jatkuu. Jos se on minun osaltani tarun loppu, niin sitten se on.

– Mulle tämä on vain liiketoimi. Se vaan sattuu olemaan sukutila, jota jatketaan. En kuitenkaan näe sitä jatkamista velvollisuutena, tai että seuraavalle sukupolvelle pitäisi pedata paikkaa niin, että se jatkuu. Jos se on minun osaltani tarun loppu, niin sitten se on.

– Tämä on välillä kylmänä käynyt tila, eli isä ja äiti aloittivat tyhjästä kaiken. He ovat rakentaneet sen oman infransa silloin ja me on peltoviljelyn osalta tuplattu se. Siitä huolimatta tuntuu, ettei me millään päästä samanlaiseen tilanteeseen. Jos koko ajan pitää homman olla vain isompaa ja isompaa, että pääsee edes siihen vanhaan tulokseen, niin onko siinä touhussa järkeä, Keränen pohdiskelee.

Tilan sukupolvenvaihdoksesta on aikaa 15 vuotta. Jos sama ratkaisu pitäisi tehdä nyt, niin lopputulos voisi olla erilainen.

– Olen saanut tehdä omat valinnat ja yhteiset valinnat vaimon kanssa ihan vapaasti. Kukaan ei ole pakottanut minua jatkamaan, eikä vanha sukupolvi ole sanonut, että on pakko jatkaa. On kysytty, että haluaako joku jatkaa. Niistä asioista on neuvoteltu ja siltä pohjalta on ratkaisut tehty. Aina on saanut tehdä itse ne omat valinnat, mitä tahansa sitä tekeekin.

– Jos nyt pitäisi tehdä sitä valintaa tämän hetken maatalouden tilanteesta, niin siinäpä olisi tiukka paikka. Todennäköisesti ei enää aloitettaisi. Ei siinä enää olisi liiketaloudellista järkeä, liian kallis kuvio olisi uudelleen startti, Vesa Keränen sanoo.