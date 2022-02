Navetan katto sortui Lestijärvellä – sata lehmää jäi alle

Osa lehmistä on yhä loukussa sortuneen katon alla.

Noin tuhannen neliön suuruisen navetan katto sortui aamulla kuuden jälkeen Lestijärvellä Keski-Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos sai evakuoitua suurimman osan navetassa onnettomuushetkellä olleista noin sadasta lehmästä.

– Iso osa lehmistä on saatu pelastettua turvaan. Arvio on, että loukussa on 5–10 lehmää, päivystävä palomestari Joonas Nuolioja kertoi STT:lle.

Katto on lähes kokonaan sortunut ja pelastuslaitoksen arvion mukaan todennäköinen syy on katolle kertyneen lumen paino. Kyseessä on laajarunkoinen katto.

– Joudumme miettimään, miten pääsemme sinne turvallisesti. Konetta on pakko käyttää, että saamme sinne miehille turvallisen reitin. Katto on niin laajasti sortunut.

Pelastuslaitos harkitsee metsä- tai kaivinkoneen käyttämistä päästäkseen pelastamaan sortuneen katon alla loukussa olevat lehmät.