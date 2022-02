Vierailuiden kestoa tai tapaamisten lukumäärää ei haluta rajoittaa.

Omaiset toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi tapaamaan hoivakodissa asuvia läheisiään, kunhan he noudattavat terveysturvallisuutta. Vanhusten asumisyksiköissä ei ainakaan toistaiseksi nähdä tarpeelliseksi höllentää koronapandemian takia käyttöön otettuja sääntöjä ja ohjeita.

Oulun kaupungin ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluiden palvelupäällikkö Maiju Tuisku kertoo, että vierailuiden turvallisuutta mietitään koko ajan ja viimeksi helmikuun alussa ohjeet päivitettiin.

– Vierailujen aikaa eikä käyntikertoja ei ole rajattu Oulussa mitenkään. Läheiset ovat sekä meidän että asiakkaan voimavara. Me teemme kaikkemme, että pystymme varmistamaan heille turvallisen vierailun, Maiju Tuisku sanoo STT:lle.

Tuiskun mukaan tapaamisten ajallinen rajoittaminen voisi tulla kyseeseen hoivakodissa, jossa tapaamiset on keskitetty siihen tarkoitukseen erikseen varattuun tilaan.

Oulussa on annettu läheisille ohjeet siitä, miten vierailulla toimitaan.

– Niissä korostetaan hyvää käsihygieniaa ja suu- ja nenäsuojaa, jonka käytössä henkilökunta opastaa tarvittaessa.

Vantaan kaupungin asumisyksiköissä ei ole myöskään asetettu mitään vierailuaikoja. Erityisasumisen palvelupäällikkö (va) Eija-Inkeri Kailassuo kertoo STT:lle, että vierailuista ei odoteta ilmoitusta etukäteen. Vierailuiden pituutta tai käyntikertojen lukumäärää ei rajata.

– Omaisten aikatauluja pyritään kunnioittamaan. Osa tulee kauempaa. Olemme vähän rasittavia siinä, että muistutamme tapaamisten terveysturvallisuudesta.

Kailassuo sanoo toiveena olevan, että vieraat liikkuvat hyvin koronaturvallisesti yksiköissä koronan helpottaessa.

– Toivomme myös, että vieraat eivät liiku vielä yleisissä tiloissa vaan tapaavat läheisiään heidän omissa huoneissaan. Vielä ei ole korona ohi ja on myös riskiryhmiä, joten emme halua, että pandemia aktivoituu uudelleen.

Tammikuussa Vantaalla sekä henkilökunta että asiakkaat sairastelivat paljon.

– Toivomme maltillista paluuta ja siirtymistä koronan jälkeiseen aikaan, jos siihen olemme menossa. Käsihygieniaa, maskeja, etäisyyksien pitämistä ja pieniä vierailuryhmiä kerrallaan suositaan.

Attendon aluejohtaja ja koronavalmiusryhmän puheenjohtaja Tiina Talonen kertoo, ettei Attendo rajoita asukkaiden läheisten vierailuja kielloilla.

– Attendo-kodit ovat asukkaidemme koteja ja vieraat ovat niihin tervetulleita. Vierailuja voi järjestää turvallisesti, kun vieraat käyttävät kasvomaskeja ja noudattavat hyvää käsihygieniaa, Talonen kertoo sähköpostissa lähettämässään vastauksessa.

Hänen mukaansa vaihtelee alueittain, käytetäänkö tai suositellaanko kirurgista suunenäsuojainta vai FFP2-maskia.

– Se on myös kiinni palvelun tilaajasta eli kunnista ja kuntayhtymistä, Talonen vastaa.

Oulussa tärkein ohje on Maiju Tuiskun mukaan se, että vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

– Jos vierailu tapahtuu asukkaan huoneessa ohjeistamme, että vieras ei ole yleisissä tiloissa vaan menee suoraan huoneeseen, Tuisku toteaa.

Vierailijoiden toivotaan pitävän muihin asukkaisiin ja työntekijöihin vähintään kahden metrin turvavälin.

– Suosituksemme mukaan vieraan pitäisi käyttää suu- ja nenäsuojaa koko vierailun ajan. Jos vierailu on erillisessä tapaamistilassa, silloin varsinkin toivotaan ilmoitusta etukäteen.

Jos yksikössä on koronavirustartunta, vahva suositus on välttää vierailuja ettei omaisille tule altistumisia.

– Emme kuitenkaan voi täysin kieltää vierailuja emmekä sulkea kokonaan yksikköä. Olemme hoitaneet vierailuun liittyvät asiat hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tuisku muistuttaa myös ulkoilumahdollisuudesta, mutta silloinkin on noudatettava samoja suojaustoimia kuin sisätiloissa.

Vantaalla on Eija-Inkeri Kailassuon mukaan noudatettu koko koronan ajan koronaturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä kaikissa asumisyksiköissä. Kaupungissa ei ole hänen mukaansa tällä hetkellä yhtään eristyksessä olevaa asumisyksikköä.

– Jos tartuntatautilääkäri on jonkun yksikön eristänyt, se on tehty siksi, että siellä on ollut niin paljon koronaan sairastuneita. Tässä täytyy mennä vähän ilmaa haistellen ja päivä kerrallaan ja tarvittaessa reagoidaan.

Kevään lähestyminen on yksi asia, jonka uskotaan tuovan vierailuihin odotettua piristystä.

– Nyt kun tulee ihania aurinkoisia päiviä niin ulkona tapaaminen ja kaikki muutkin terveysturvalliset tapaamiset ovat sallittuja.

Kailassuo ymmärtää hyvin sen, miten pitkään jatkunut korona-aika on rasittanut henkisesti sekä asukkaita että läheisiä.

– Olemme hyvin ymmärtäväisiä sen suhteen, että tapaamiset ovat hyvin tärkeitä emmekä halua ottaa keneltäkään sitä oikeutta pois. Tehdään se kuitenkin hyvässä hengessä ja turvallisesti.

Attendo-kodeissa ei ole erillisiä vierailuhuoneita. Useimmiten vieraat viettävät aikaansa asukkaan huoneessa. Se on Tiina Talosen mukaan hyvä käytäntö, vaikka koronavirustilanne hieman helpottaisikin.

Talonen toteaa, että vierailukiellon voi määrätä vain tartuntatautilääkäri tekemällä karanteeni- tai eristyspäätöksen.

– Kielto voidaan määrätä, jos meillä todetaan koronavirustartunta, epäily tartunnasta tai tartuntojen määrä alueella kääntyisikin nousuun.

Attendo ei näin ollen voi Talosen mukaan laatia vierailuihin mitään valtakunnallista ohjetta, sillä koronatilanne ja viranomaismääräykset vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin.

– Noudatamme aina kulloinkin tuoreinta viranomaisohjetta.

Attendo on myös vinkannut läheisille erilaisia vaihtoehtoisia tapoja pitää yhteyttä. Ne voivat olla tarpeen, jos viranomainen määrää hoivakotiin vierailukiellon karanteenin vuoksi tai läheisellä on flunssan oireita eikä hän halua altistaa hoivakodin väkeä.

– Asukkaan kuulumisia voi kysellä puhelimitse tai videopuhelulla hoitajalta tai häneltä itseltään. Myös omahoitajaa voi pyytää soittamaan tiheämmin.