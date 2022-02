Koronavirus jyllää nyt maakunnissa – pk-seudun pahin huippu jäänyt taakse

Tapahtumia koskevat rajoitukset höllentyvät Uudellamaalla. Monessa maakunnassa saatetaan olla koronatilanteen osalta vielä kiihtymisvaiheessa.

Tapahtumia koskevia rajoituksia puretaan pääkaupunkiseudulla. Samaan aikaan Etelä-Savossa on voimassa viiden hengen kokoontumisrajoitus.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti rajoitusten purkamisesta pääkaupunkiseudulla perjantaina. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtumia koskevat rajoitukset poistuvat huomenna maanantaina 14. helmikuuta.

Rajoitukset höllentyvät myös Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla. Osa esimerkiksi ravitsemusliikkeitä koskevista rajoitteista jää voimaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan koko maan tasolla tartuntamäärät ovat edelleen korkeita, mutta tehohoitoa vaativien tapausten lukumäärä on laskenut selvästi.

STM:n tietojen mukaan alueellisissa epidemiatilanteissa on vaihtelua. Osalla alueista tämän epidemia-aallon pahin huippu on mahdollisesti jo saavutettu, mutta osalla alueista tilanne voi vielä vaikeutua.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alkueella todettiin 1 539 (tapausta / 14 vrk / 100 000 asukasta).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kokonaisuudessaan koronavirusepidemian leviämisaluetta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen luonnehtii Ilta-Sanomille koronatilannetta HUSin ja koko Suomen osalta.

– Tapausmäärien osalta olemme tulleet alas neljättä viikkoa, teholla on vain kuusi potilasta, Järvinen kertoo.

Vaikka testauskriteerit ovat muuttuneet, Järvinen pitää todennäköisenä, että lasku on totta.

HUS:in alueen koronatapausten huippu ajoittuu tammikuun viikolle kaksi, kun positiivisen testituloksen sai alueella 26 000 ihmistä.

– Sairaalahoidon osalta huippu sattui tammikuun puoleen väliin HUSin sairaaloissa, ja terveyskeskussairaaloissa viikon sen jälkeen, Järvinen kertoo.

Asko Järvinen kertoo Ilta-Sanomille, miksi rajoituksia ei ole enää katsottu enää välttämättömäksi.

Järvisen mukaan epidemia on edennyt niin pitkälle, että sairaalakuormituksen määrä on pienempi. Rokottamattomia on Järvisen laskujen mukaan HUSin alueella noin 100 000 henkilöä.

Omikronin myötä riski sairastua vakavaan tehohoitoa vaativaan tautiin on laskenut hänen mukaansa deltaan verrattuna yhden neljäsosan.

– Olen itse laskenut, että kolmasosa HUSin alueella asuneista ihmisistä olisi sairastanut jo koronan, hän kertoo.

Esiintyvyys on kuitenkin edelleen korkea. Alue on maan tiheimmin asuttu ja väkirikkain.

– Tartunnan saamisen todennäköisyys on edelleen huomattavasti korkeampi kuin aikaisemmin, Järvinen toteaa.

– Olemme vielä 7–8 kertaisissa tartuntaluvuissa näilläkin kriteereillä verrattuna siihen, missä olimme aikaisemmin epidemiahuipuissa, hän sanoo.

Järvinen toivoo, että käyttäytymismallit pysyisivät varovaisina.

– Toivon, että ihmiset olisivat varovaisempia isojen joukkojen kohtaamisissa, missä kaikki eivät ole sairastaneet tautia.

HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen on laskenut, että kolmasosa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuvista ihmisistä olisi jo sairastanut koronainfektion.

Pääkaupungin epidemiatilanne kulkee Tanskan ja Britannian jalanjäljissä. Suomen maakuntien tilanne taas seuraa pääkaupunkiseutua yhden kahden viikon jäljessä.

Järvisen mukaan maakunnissa ollaan vielä nousuvaiheessa sairaalapotilaiden määrissä.

– Tilanne maakunnissa ei ole saavuttanut vielä huippuaan, Järvinen toteaa.

– Itse toivon, että kolmas rokote ollaan ehditty antaa maakunnissa useammalle. Se vähentää suoraan sairaalahoidon tarvetta, Järvinen sanoo.

Laaja maskisuositus on pääkaupunkiseudulla voimassa toistaiseksi ja etätyösuositus on voimassa ainakin helmikuun ajan.

Kaikkialla Suomessa ei rajoituksia voida höllentää. Esimerkiksi Kainuun, Satakunnan ja Etelä-Savon alueella tilanne näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta.

Kainuun Sote tiedottaa kotisivuillaan, että koronatilanne on heikentynyt Kainuussa. Uusia tartuntoja todetaan tällä hetkellä 130-160 tapauksen päivävauhtia, yhteensä parin viikon aikana 1721 (100 000 asukasta/14 vrk).

Maakunnissa koronaepidemia on vielä tartuntojen osalta nousuvaiheessa, mutta toisaalta rokotuskattavuus saattaa paikallisesti olla parempi.

Etelä-Savon alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi Essoten koronaepidemiatilanteen hyvin vakavaksi.

Essoten terveydenhuollon yksiköissä henkilökunnan poissaolot koronan vuoksi ovat mittavia ja kiireetön leikkaustoiminta on keskeytetty resurssipulan vuoksi kokonaan.

Koronanyrkki päätyi suosittamaan koko alueelle enintään viiden henkilön kokoontumisrajoitusta helmikuun loppuun asti. Toinen suositus kohdistuu työnantajille laajaan etätyöhön siirtymiseen Mikkelin, Juvan, Mäntyharjun ja Pieksämäen seuduilla niin ikään 28.2. asti.

Pirkanmaa on STM:n luokituksen mukaisesti koronan leviämisalue ja alueella on suositus, että yksityistilaisuuksia pidetään korkeintaan 10:lle henkilölle.

Satakunnan arvioidaan olevan koronaepidemian aallon harjalla –terveydenhuollon kuormitus on korkea, mutta tehohoidon tarve on vähentynyt, kerrotaan Satasairaalan verkkosivuilla.

Maakuntien todelliset ilmaantuvuusluvut ovat mainittuja korkeampia, sillä vain osa tapauksista varmistetaan niin sanotulla virallisella PCR-testillä. Kotitestit ovat yleistyneet ja ihmiset jäävät THL:n ohjeiden mukaan herkemmin kotiin potemaan saadessaan positiivisen koronatestituloksen.

Koronarajoitusten suhteen tilanne elää.

Koronarajoituksia voidaan joutua taas tiukentamaan, jos epidemiatilanne synkkenee nopeasti.

Järvinen muistuttaa, että rajoitusten osittainen höllentäminen heittää pallon takaisin yksilöille ja yrityksille. Hygieniaohjeistuksia tulee edelleen noudattaa.

– Ainakin pääsiäiseen asti pitäisi jaksaa vielä ja varmistaa, että toisten ihmisten tapaamiset tapahtuvat turvallisesti, HUSin Järvinen sanoo.

Tartunnan riski voi uudelleen nousta myöhemmin keväällä, kun suoja tartuntaa vastaan voi heikentyä 2–3 kuukautta edellisen rokotuksen jälkeen.

– Keväällä saattaa tulla pieni uusi aalto, Järvinen arvelee.

Infektioylilääkäri kuitenkin muistuttaa, että taudin vakavampaa tautimuotoa vastaan rokote edelleen tepsii.

Koronanyrkki arvioi tilannetta uudestaan 22. helmikuuta.

THL:n sivuilta löytyvän koronaepidemian leviämistilannetta esittelevän taulukon mukaan koko Suomi on leviämisvaiheessa.