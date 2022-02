Ilkka Kanerva pitää yhtenä vaihtoehtona, että Ukrainan nykyisen hallinnon asemaa saatetaan yrittää horjuttaa sisäisesti.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi viikonloppuna Dagens Nyheterin haastattelussa näkevänsä Ukrainan kriisissä kaksi ratkaisua: joko Venäjä hyökkää Ukrainaan tai tilanne jatkuu kireänä.

– Nämä ne perusvaihtoehdot ovat tällä hetkellä. Ei kovin hääviltä todellakaan näytä, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) arvioi.

Ilkka Kanervan mukaan paras vaihtoehto olisi paluu Minskin tulitaukosopimuksen ruutuun.

Kanervan mielestä eskaloitumisen vaara on ilmeinen. Hän sanoo, ettei kukaan tee turhaan nyt nähtyjä manöövereitä.

– Isot riskit pyörivät tällä hetkellä asetelmasta.

Julkisuudessa on väläytetty vaihtoehtoina aseellista hyökkäystä ja erilaista hybridivaikuttamista. Kanerva ei uskalla lähteä veikkaamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Yksi vaihtoehto voi olla myös se, että koetetaan horjuttaa Ukrainan nykyisen hallinnon asemaa sisäisesti. Sekin tie on vaikea, epämiellyttävä eikä hyväksyttävä.

Ukrainan nykyinen kriisi alkoi kahdeksan vuotta sitten, kun venäläiset heti Sotshin olympialaisten jälkeen miehittivät Krimin niemimaan.

Voiko mahdollinen aseellinen hyökkäys olla kytköksissä Pekingin talviolympialaisiin?

– Amerikkalaiset sanovat, että alkavalla viikolla tapahtuisi jotain sotilaallista. Heillä on tietysti omat tietolähteensä, mutta tuntuisi oudolta, jos tapahtuisi olympialaisten aikana, Ilkka Kanerva vastaa.

Kanerva olettaa, että jos jotain tapahtuisi, se tapahtuisi olympialaisten jälkeen.

– Olettaisin, että kisat käydään ensin rauhassa ja jos jotain on tapahtuakseen, se on kisojen jälkeen. Tämä on pelkkää arvailua.

Pieni valonpilkahdus on Kanervan mielestä siinä se, että Minskin sopimusta pidetään yllä eri tahoilta ja erilaisissa kokoonpanoissa. Kanerva lisää, että tuloksiinkin pitää päästä.

Tampereen yliopiston tutkija, ukrainalaissyntyinen Arseniy Svynarenko kommentoi Ilta-Sanomille Ukrainan ja Venäjän tilannetta.

Tampereen yliopiston tutkija, ukrainalaissyntyinen Arseniy Svynarenko ei usko venäläisten laajaan ja perinteiseen sotilaalliseen hyökkäykseen.

Svynarenko muistuttaa, että Ukrainan sotilaallinen ja poliittinen järjestelmä on aivan erilaisessa tilassa kuin kahdeksan vuotta sitten edellisen suuren hyökkäyksen aikana, jolloin venäläiset valtasivat Krimin niemimaan.

Silloin Ukrainassa poliittinen johto pakeni yllättäen maasta, hallinto oli syvästi korruptoitunut ja armeija uudistaminen oli jäänyt puolitiehen.

Sotilailla oli heikosti varusteita. Kansalaisyhteiskunta otti suuren vastuun armeijan ylläpidosta lähettämällä sotilaille luotiliivejä, kypäriä ja kunnon kenkiä.

– Aseita oli Neuvostoliiton jäljiltä vaikka kuinka paljon, mutta korruption takia varusteiden saatavuudessa ja laadussa oli suuria ongelmia.

Nyt Ukrainan armeijan taso on Svynarenkon mukaan aivan toista kuin Krimin miehityksen aikana. Armeija on hankkinut kunnollisia varusteita ja uudistanut asejärjestelmiä.

Noin 30 vuoden aikana maa on kehittynyt länsimaisen demokratian suuntaan. Ukrainassa on käyty vapaat vaalit ja maassa vallitsee monipuoluejärjestelmä.

– Nyt lännessä puhutaan, että venäläiset hyökkäävät Ukrainaan, mutta kyllä Ukraina on aivan erilaisessa kunnossa ja luulen, että venäläiset tietävät tämän todella hyvin ja ottavat asian huomioon, Arseniy Svynrenko arvelee.

Hän uskoo, että venäläiset käyttävät monia keinoja vaikuttaessaan Ukrainaan.

Ukrainassa on käynnissä sotaharjoituksia.

Hänen mielestään venäläisten tavoitteena on hybridivaikuttaminen ja Ukrainan nykyhallinnon aseman horjuttaminen kaikin mahdollisin keinoin. Hybridivaikuttamiseen voi liittyä sotilaallisia operaatiota.

– Vuonna 2014 oli Odessassa ja muissa kaupungeissa pommihyökkäyksiä. Venäläismieliset järjestöt tekivät tällaisia.

Venäjä haluaa Svyrenkon mukaan aiheuttaa Ukrainassa epävakautta. Mahdollisesti Venäjä haluaa turvata omia liiketoimintamahdollisuuksiaan.

Ukraina on ollut Venäjälle tärkeä liiketoiminta-alue. Myös Itä-Ukrainassa oleva sotateollisuus on tärkeä Venäjän armeijalle, esimerkiksi armeijan helikoptereiden moottorit tulivat Ukrainasta.

Venäjän poliittisella johdolla ja presidentti Vladimir Putinin lähipiirillä on Ukrainaan liittyviä taloudellisia intressejä, Svynrenko sanoo.

– Venäjällä ja Putinilla on ideologiset syyt kontrolloida Ukrainaa, Putin näkee itsensä suurhallitsijana. Myös bisnesintressi on tässä mukana.

Eräänlaista taustatukea venäläiset saavat Ukrainan oligarkeilta.

Svynrenko kertoo, että Ukrainan parlamentti hyväksyi viime vuoden lopussa lakialoitteen, joka rajoittaa oligarkkien vaikuttamista politiikkaan puolueiden sponsoroinnin tai median kautta. Oligarkit ovat hallinneet muun muassa Ukrainan sähkölaitoksia.

– Viime viikolla energiaministeriö sanoi, miten on hankala tilanne, kun sähkölaitosten toiminta on ollut epäluotettavaa. Niitä on suljettu yllättäen korjaustöihin, mikä on aiheuttanut sähköpulaa.

Venäläisten hybridivaikuttamiseen kuuluu Svynrenkon mukaan aiheuttaa vastaavanlaista sekasortoa, saada kansalaiset kääntymään Ukrainan hallitusta vastaan.

Kun sähköt katkeilevat tai mobiiliverkko reistailee, ihmiset ovat tyytymättömiä hallitusta vastaan.

Mielenosoittajia Ukrainan Kiovassa.

Venäläisten etuja palvelee Arseniy Svynarenkon mielestä Minskin sopimus.

– Minskin sopimus on valtava vaara Ukrainalle. Silloin yksi alue saisi veto-oikeuden ja pystyisi vaikuttamaan koko Ukrainan ulkopolitiikkaan.

Minskin sopimuksessa on hankala kohta, missä järjestyksessä Itä-Ukraina siirtyy Ukrainan kontrolliin, missä järjestetään paikalliset vaalit ja missä järjestyksessä venäläiset luovuttavat rajavalvonnan Ukrainalle.

Venäläisten hallitsemilta Donetskin ja Luhanskin alueilta on ajettu ukrainalaiset pois ja siellä vallitsee yksipuoluejärjestelmä.

Svynarenkon mukaan Venäjän tavoitteena on järjestää Itä-Ukrainassa vaalit, jolloin paikalliset venäläismieliset valtuustot ja johtajat pääsevät valtaan silloinkin, kun Ukraina hallitsee aluetta. Vasta vaalien jälkeen Venäjä luovuttaa Ukrainalle kontrollin alueesta.

– Sen lisäksi Ukrainan pitäisi hyväksyä erikoislaki, joka antaisi laajan autonomian Donetskin ja Luhanskin alueille. Se muuttaisi perustuslakia niin, että pieni Itä-Ukrainan alue voisi käytännössä valvoa koko maan ulkopolitiikkaa, Svynarenko pelkää.