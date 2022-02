Suositun baarin lattia romahti Lontoossa – 13 loukkaantui

”Koko rakennelma romahti muutamassa sekunnissa”, sivuun ennättänyt ruokailija kertoo brittilehdelle.

Itä-Lontoossa sijaitsevan suositun baarin lattia romahti kesken vilkkaan lauantai-illan.

– Kuului jonkinlainen halkeava ääni, ja pölyä alkoi tulla. Minä ja ystäväni juoksimme sivuun, ja koko rakennelma romahti muutamassa sekunnissa, paikalla ollut ruokailija kertoi Telegraphin mukaan.

Kyseessä oli välikerros, joka kattoi osan baarin pinta-alasta.

Ensihoitajat hoitivat 13:a tapahtuneessa loukkaantunutta, joista kolmen vammat olivat mahdollisesti vakavia. Neljä ihmistä vietiin sairaalaan.

– Onneksi kukaan ei saanut kriittisiä vammoja, baarin Instagram-sivuilla kerrotaan.

Pelastuslaitos kertoo pelastaneensa rakennuksesta seitsemän ihmistä. He olivat jääneet jumiin välipohjan jäljelle jääneeseen osaan. Pelastajat käyttivät tikkaita saadakseen ihmiset turvaan. He tutkivat rakennuksen systemaattisesti.

Pelastuslaitoksen mukaan noin 50 ihmistä oli poistunut paikalta ennen kuin palopelastajat saapuivat paikalle.

Two More Years -niminen baari sijaitsee Hackney Wickin alueella Thamesin sivujoen Lean varrella. Viime kesänä avattu baari on nimetty kaksivuotisen vuokrasopimuksensa mukaan. Aluetta ollaan uudistamassa.

Baari on aiemmin jakanut Instagram-tilillään kuvia yläkerrastaan.