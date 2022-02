Onko bensa liian kallista? Mats Uotila ja Lauri Lindén väittelivät viikon kuumasta puheenaiheesta

Bensan ja dieselin hinta on nyt ennätyskorkealla – eikä helpotusta ole luvassa. Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 20, ovat eri mieltä siitä, maksaako bensa liikaa.

Polttoaineiden hinta on kohonnut viime aikoina verrattain hurjiin lukemiin. Hintaseurantasivusto Polttoaine.netin mukaan 95E10:n keskihinta oli esimerkiksi keskiviikkona 1,972 euroa litralta, dieselin 1,896 euroa litralta. Paikoin ysiviitosen litrahinta on kivunnut jo yli 2 euroon.

Hinnannousun syinä ovat raakaöljyn kallistuminen, biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto ja viime vuosina noussut polttoaineverotus. Kiihtynyt inflaatio johtuu pitkälti polttoaineiden ja sähkön kallistumisesta. Energian kallistuminen iskee erityisen ikävästi pieni- ja keskituloisten kukkaroon.

Lue lisää: Ruotsi, Viro, Espanja, Kirgisia, suomalaiset lähettivät bensatorneista kuvia – hintaerot brutaaleja

Joidenkin Euroopan maiden hallitukset ovat yrittäneet lepyttää tyytymättömiä kansalaisia energiakuluja helpottavilla tukitoimilla. Myös Suomessa on väläytelty tukea hinnannoususta kärsiville. HS:n kyselyssä oppositiopuolueista kaikki haluaisivat valtion tukevan kansalaisia muun muassa veronkevennyksillä, hallituspuolueet olivat varovaisempia. Teollisuusliitto puolestaan vaati, että hallitus korottaisi matkakuluvähennystä.

Onko polttoaine liian kallista? Mitä asialle pitäisi tehdä?

Uotila: Polttoaine on aivan liian kallista. Jatkuva hinnannousu tekee ison loven suomalaisen lompakkoon. Ymmärrän päästövähennysten tarpeen, mutta ei tunnu reilulta, että itse maksan yli 2 euroa litrasta ja esimerkiksi Puolassa bensa maksaa lähes puolet vähemmän. Kaiken lisäksi hallitus on nostamassa hintaa entisestään.

Lindén: Ei bensa liian kallista ole. Trendi on maailmalla sama, ja markkinatalouden mukainen. Fossiiliset polttoaineet eivät ole tulevaisuutta. Polttoaineveroa ovat toki nostaneet lähes kaikki hallitukset, mutta se on hyvä asia. Sen sijaan hinnannousua voi muutoin kompensoida.

Uotila: Eivät ihmiset ilkeyttään aja polttomoottoriautoilla. Heillä ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa, koska töissä on pakko käydä. Kaikilla ei ole varaa sähköautoon, eikä joukkoliikenne toimi kuin isoissa kaupungeissa. Suomessa on jo maailman kuudenneksi kallein polttoaine. Verotusta ei ole varaa kiristää enää tuumaakaan. Päinvastoin sitä pitäisi laskea.

Lindén: Se on ihan fakta, että monille suomalaisille auto on elinehto. Kyllä minä haluan pitää heistä huolta. Bensaveron alentaminen on kuitenkin rajussa ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa. Oikea tapa onkin kompensoida pienituloisille kalliimmat elinkustannukset muulla tavalla. Lisäksi muiden vaihtoehtojen kannustavuutta pitää lisätä.

Uotila: Polttoaineen hintaa ei yksinkertaisesti voi nostaa loputtomiin. Meidän pitäisi nyt perua suunnitellut veronkorotukset, laskea ammattidieselin verotusta ja mahdollistaa kattavampi työmatkavähennys, jotta työssäkäynti olisi aina kannattavaa. En kannata monimutkaisia tukihimmeleitä. Kevennetään mieluummin verotusta, jotta kaikkien ostovoima kasvaa.

Lindén: Energian hinnannousu ei johdu hallituksen toimista. Syyt ovat pääasiallisesti meidän päätösvallan ulkopuolella. Haluan, että vääjäämätön kehitys tapahtuu oikeudenmukaisesti. Energiakustannukset tulee huomioida toimeentulotuessa. Työmatkavähennyksen ehtojen muuttamisesta olen samaa mieltä.

Uotila: Bensan hinnasta yli puolet on jo nyt veroja. Polttoaineen jakeluvelvoitteen nosto – jota hallitus on kiristämässä entisestään – vaikuttaa suoraan pumppuhintoihin. Arvioitu vaikutus on kymmeniä senttejä kalliimpaa polttoainetta per litra 2030 mennessä. Joten kyllä suuri osa hinnannoususta johtuu hallituksen toimista.

Lindén: Jakeluvelvoitteeseen on sitouduttu jo vuosia ja syystä. Suomi on sitoutunut leikkaamaan päästöjä. Jakeluvelvoitteen lasku ei näkyisi bensapumpulla mitenkään vuosiin. Veronkevennysten hinta taas olisi 250 miljoonaa euroa jokaiselta viideltä sentiltä. Ei kauhean kestävältä kuulosta. Unohtamatta muita ongelmia.

Uotila: Jakeluvelvoitteen korotus on vielä auki hallituksen pöydällä, se on mahdollista perua. Ymmärrän päästövähennysten tarpeen, mutta me tuhoamme kilpailukykymme ja suomalaisten ostovoiman. Maailman kuudenneksi kallein bensa maksaa enemmän kuin tarpeeksi, hintaa ei enää tarvitse nostaa. Raja on tullut vastaan.

Lindén: Jos akuutisti halutaan hoitaa energian kallistumiseen liittyviä ongelmia, ovat keinot kompensoinnissa. Ei meidän tarvitse kompensoida rikkaiden bensakuluja, mutta vero- ja sosiaalipolitiikalla voidaan auttaa pienituloisia. Tukitoimien tulee vastata aitoon tarpeeseen. Oikea vastaus on energiaoikeudenmukaisuus, ei Suomen jo sitoutuneista ilmastotoimista joustaminen.

Uotila: Rikkaille ei tarvitse kompensoida bensakuluja, koska heillä on hybridi-Porsche latautumassa aamua varten. Korkea energian hinta kurittaa ihan tavallisia työssä käyviä suomalaisia. Kompensoinnin tarve tarkoittaa sitä, että autoilulle ei ole realistisia vaihtoehtoja kehä kolmosen ulkopuolella. Siksi polttoaineen hintaa ei voi loputtomiin nostaa.

Lindén: Fossiilisista polttoaineista irtautuminen on vääjäämätöntä, joten ei hintakehitys ainakaan laskussa ole. Kun puhutaan juuri tästä hetkestä, painottaisin että tilanne luultavasti normalisoituu pian, ehkä kevään aikana. Hinnan nousut johtuvat pitkälti öljyn ja maakaasun hinnan räjähdyksestä. Hallitus ei tätä voi mitenkään kestävästi muuttaa.

Uotila: Hallitus ei voi vaikuttaa maailmanmarkkinoihin, mutta se voi olla kiristämättä sekoitevelvoitetta, joka nostaa polttoaineen hintaa. Lisäksi voidaan tehdä muita toimia kuten jo mainittu työmatkavähennys ja ammattidieselin verotuksen keventäminen. Ilmastonmuutosta pitää torjua, mutta se ei voi tapahtua tavallisen suomalaisen elämää kurjistamalla.

Lindén: Se ei vaan tässä ja nyt auta oikeastaan mitään, kun sen vaikutukset näkyvät vuosien päästä. Keskustelu voi olla epärelevantti jo parin kuukauden päästä. Kyllähän ilmastotoimet sellaisenaan ”kurjistavat” ihmisten elämää. Siksi kasvavia elinkustannuksia voi korvata vaikka tuloveroja alentamalla ja tarjoamalla vaihtoehtoisia kulkumuotoja.

Uotila: Vaihtoehtoisia kulkumuotoja ei yksinkertaisesti ole suuressa osassa Suomea. Siksi opposition ehdottamat toimet tulisi ottaa nyt käyttöön. Tuloveron laskemisesta olen samaa mieltä, se auttaisi tässä tilanteessa. Joka tapauksessa huoli energian hinnan noususta on meillä yhteinen. Nyt kaivattaisiin hallitukselta toimia.

Lindén: Tämä on totta. Mutta pitemmällä aikavälillä vaihtoehtoja tulisi lisätä. Sähköauton tuista lähtien. Samoin meidän tulee panostaa puhtaaseen energiantuotantoon ja pienennetään sähkön siirtohintoja. Pyritään myös siihen, että vähäpäästöinen energia olisi kaikkien saatavilla.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.