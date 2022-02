Nuori mies jäi 18. kerran kiinni ajo-oikeudetta ajosta vuoden sisällä

Poliisi nappasi Riihimäellä kiinni vanhan tutun.

Poliisi tavoitti ikävällä tavalla vanhan tutun torstaina iltapäivällä Riihimäellä, kun parikymppinen mies ajoi henkilöautoa ilman ajo-oikeutta Merkoksenkadulla.

Kyseessä oli jo 18. kerta vuoden sisällä, kun nuorukainen on epäiltynä ajoneuvon kuljettamisesta ajo-oikeudetta vuoden sisällä.

Jos määrä jaetaan tasaisesti vuoden ympäri, se tarkoittaisi, että mies on jäänyt poliisin haaviin ajo-oikeudetta ajosta keskimäärin vähän alle kolmen viikon välein.

Rikoslain mukaan ”ajo-oikeudetta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa ajamisesta on tuomittava sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta”. Myös ajokielto voi pidentyä.

On kuitenkin syytä tehdä ero ajokortitta ajamisen ja ajo-oikeudetta ajamisen välillä. Jos kuljettaja on vain unohtanut ottaa ajokortin mukaan, tätä ei pidetä oikeudettomana ajoneuvon kuljettamisena, koska kuljettajalla on voimassa oleva ajo-oikeus.

Ajo-oikeudetta ajaminen edellyttää, että kuskilla ei ole vielä ajo-oikeutta lainkaan tai että hän on menettänyt ajo-oikeuden joko määräajaksi tai kokonaan.