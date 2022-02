Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on käsitelty monimutkaista petosvyyhtiä, jossa katosivat muun muassa vihtiläisen lottomiljonäärin rahat. Syyttäjä sanoo, ettei ole urallaan ollut vastaavanlaisen vyyhden kanssa tekemisissä.

Lottovoittajan kadonneista miljoonista käynnistyneen laajan petos- ja talousrikoskokonaisuuden oikeuskäsittely päättyi Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kuluvalla viikolla. Oikeus käsitteli juttuja yhdeksänä päivänä.

Taustatarina on seuraava: vihtiläinen, tätä nykyä 31-vuotias mies voitti lotossa keväällä 2016 kahdeksan miljoonaa euroa.

Miljoonien ympärille kasvoi poikkeuksellinen tapahtumasarja, joka poiki noin 25 syytettä. Asianomistajia on noin 30 ja vastaajia kahdeksan, joista keskeinen osa on kolmella päätekijällä.

Miljoonavoitot valuivat hyväuskoisen miehen käsistä muutamassa vuodessa. Nyt hän on henkilökohtaisessa konkurssissa ja niskassa puolen miljoonan euron velat.

Miljoonat katosivat mieheltä niin kovalla vauhdilla, että vain neljä vuotta ja neljä kuukautta voiton jälkeen mies jätti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen velkajärjestelyhakemuksen.

Voittorahat hupenivat 50 kuukauden aikana keskimäärin 160 000 euron kuukausivauhdilla. Velkajärjestelyyn ex-miljonääri ei päässyt.

Miljonäärin kohtaloksi koituivat omat sijoituspäätökset ja nuoret supliikkimiehet, joilla oli yritystoimintaa.

Tapahtumasarja käynnistyi, kun lottovoittaja tapasi netin keskustelupalstoilla orimattilalaisen miehen, joka esitteli miljonäärille liikekumppaninsa. Miehiä yhdisti uhkapeli.

Miljoonapuhalluksessa lottoaja lainasi ja sijoitti rahojaan hänelle aiemmin täysin tuntemattomien miesten liiketoimintaan, josta hänellä ei tosiasiassa ollut mitään tietoa.

Rahoja hamunnut kaksikko esitti laskelmia bisneksistään ja suuria tuotto-odotuksia.

Miljonääri menetti noin 3,7 miljoonaa euroa helsinkiläiselle 29-vuotiaalle miehelle ja orimattilalaiselle 31-vuotiaalle miehelle. Syyttäjä vaatii kaksikolle seitsemän ja viiden ja puolen vuoden vankeustuomioita törkeistä petoksista ja muista asiakokonaisuudessa käsitellystä rikoksista.

Lottovoittaja lainasi yli puoli miljoonaa euroa myös 28-vuotiaalle helsinkiläiselle miehelle, johon hän tutustui niin ikään keskustelupalstoilla. 28-vuotias sai myös syytteen törkeästä petoksesta. Syyttäjä vaati miehelle lähes kolmen vuoden vankeustuomiota.

Luvattuja tuottoja ei alkanut kuulua ja miljonääri yritti saada menetyksiään takaisin. Tulokset olivat huonoja ja rahat katosivat.

Jotain miljoonapotista mies käytti myös itse. Hän arvioi käyttäneensä omiin hankintoihinsa noin miljoona euroa ja antaneensa läheisilleen 2,3 miljoonaa euroa.

Mutta millaisia liikekumppaneita lottomiljonäärin ympärillä hääri?

Huomattavan osan istuntopäivästä käräjäoikeus käsitteli 31-vuotiaan orimattilalaisen ja hänen kumppaneittensa syytteitä. Syytteet koskivat talousrikoksia ja petoksia, joissa on kyse rahallisesti noin puolen miljoonan euron rikoksista.

Syytteiden mukaan orimattilalainen on päätekijänä talousrikoksissa. Syytteitä saivat myös hänen 20-vuotias pikkuveljensä ja lottomiljooniin sekaantunut 29-vuotias helsinkiläismies.

Miehet saivat syytteet törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Näiden syytteiden taustalla on kolmikon rakennusalalla toiminut yhtiö, joka ajautui konkurssiin kaksi vuotta sitten.

Syytteiden mukaan johtokolmikko siirsi velkojien ulottumattomiin firmasta noin 80 000 euroa.

Törkeän kirjanpitorikossyytteen mukaan yksi kolmikosta opasti kirjanpitäjää viemään kirjanpitoon 390 000 euron olemattomat saamiset, jotka eivät perustuneet todellisiin liiketapahtumiin. Näin yrityksen liiketoiminnan tulos näytti hyvältä, vaikka tosiasiassa luvut olivat miinusmerkkisiä.

Syyttäjän mukaan kolmikko hävitti yhtiön varoja ja aiheutti yrityksen maksukyvyttömyyden.

Rahoja siirtyi yrityksestä miesten tileille suoraan ja välikäsien kautta kymmeniä tuhansia euroja ja kymmeniä tuhansia euroja meni syytteen mukaan lisäksi uhkapeleihin.

Kavallus-, petos- ja rahanpesusyytteitä

Monimutkaiseen vyyhteen liittyy yhtenä osana myös kavallus-, petos- ja rahanpesusyytteitä. Osaa teoista syyttäjä pitää törkeinä. Syytteet koskevat orimattilalaisia veljeksiä ja heidän yhtiökumppaninaan ja tapahtumat kytkeytyvät kolmikon yhteiseen yritykseen. Syytteitä sai lisäksi kolme muuta miestä.

Syytteiden mukaan yrityksen taloustiedot väärennettiin. Taloustiedot päätyivät julkisiin rekistereihin ja väärien lukujen avulla syytetyt saattoivat tehdä leasing-sopimuksia. Leasing-sopimuksilla kolmikko pääsi käsiksi arvokkaisiin työkoneisiin, joita jäi kateisiin lähes 200 000 euron arvosta.

Leasing-sopimukset koskivat muun muassa maantiivistyskoneita, Bobcat-työkonetta, viittä polttoaineyhtiön luottokorttia, kuormaajaa ja kolmea ruohonleikkuria.

Koneet jäivät kateisiin. Leasing-vuokriakaan ei maksettu, koska rahaa, jolla ne olisi voitu maksaa, ei ollut olemassakaan.

Syyttäjä: 31-vuotias päätekijä huijasi myös työkaveriaan ja äitiään

Syyttäjä pitää vyyhdin päätekijänä 31-vuotiasta orimattilalaista miestä.

Syyttäjän mukaan mies huijasi myös entistä työkaveriaan. Hän oli punonut juonen ja sopinut maksavansa entiselle työkaverilleen vanhan 4 000 euron lainan.

Kun miehet olivat tavanneet, pääsyytetty kertoi järjestelevänsä pankkiasioitaan uudelleen lainan maksamiseksi. Hän odotti puhelua pankkivirkailijalta, jonka kanssa asia oli jo valmisteltu.

Ja puhelu tuli käsikirjoituksen mukaan oikealla hetkellä. Orimattilalainen kertoi soittajalle omat pankkiyhteytensä ja verkkopankkitunnuksensa ja sai myös entisen työkaverinsa antamaan ”virkailijalle” samat tiedot. Samassa tapaamisessa tallentui työkaverin avainlukulista, jolla pääsyytetty pääsi myöhemmin hänen pankkitililleen.

Käsikirjoitukseen kuului vielä 12 päivän ulkomaanmatka Dubaihin, jota orimattilalainen tarjosi ilmaiseksi ja ex-työkaveri lähti vaimonsa kanssa lomalle.

Kun työkaveri palasi lomareissulta Suomeen, rahalaitoksista alkoi pian tulla tietoja luotoista, jotka oli nostettu hänen tiedoillaan. Yllätys oli sekin, että hänestä oli tietämättään tullut osamaksusopimuksella BMW-auton omistaja.

Dubain-matkan jälkeen osapuolet tapasivat Hollolan Matkakeitaalla. Orimattilalainen myönsi työkaverilleen identiteettivarkaudet, kertoo huijatuksi tullut kuulustelussaan.

Syytteiden mukaan orimattilalainen mies järjesteli työkaverinsa pankkitiedoilla itselleen pikalainoja ja rahoitussopimuksia. Lasku oli lähes 150 000 euroa. Entiselle työkaverille aiheutui taloudellisen vahingon vaara ja rahalaitokselle isot menetykset.

Syyttäjän mukaan orimattilalainen mies onnistui kaivamaan käyttöönsä myös äitinsä ja kahden läheisensä pankkiyhteydet.

53-vuotiaalla äidillä on juttukokonaisuudessa rooli sekä vastaajana että uhrina. Uhrin roolin äiti sai, kun poika otti hänen pankkitiedoillaan muun muassa 40 000 euron lainan, josta äiti ei tiennyt mitään.

Vastaajan osa äidille tuli, kun poika oli päässyt käsiksi lottovoittajan miljooniin ja hän hankki äitinsä nimiin melko uuden omakotitalon Orimattilasta 275 000 eurolla.

Äiti sai pojaltaan syytteen mukaan tilisiirtoina lähes 230 000 euroa, joilla maksettiin osa talon kauppahinnasta ja lyhennettiin lainoja. Kiinteistö on tällä hetkellä takavarikossa.

Äiti sai syytteen törkeästä rahapesusta, joka liittyy talon hankintaan. Syyttäjä vaatii äidille rahanpesusta puolentoista vuoden ehdollista vankeustuomiota.

Juttukokonaisuuden syyttäjä, aluesyyttäjä Vilhelm Nordström kertoo, ettei ole urallaan aiemmin joutunut vastaavanlaisen jutun kanssa tekemisiin.

– Tapauksissa on käytetty suurta viekkautta ja toimittu erittäin häikäilemättömästi.

– Muun muassa pankkitunnusten urkkiminen osoittaa sitä, kun uhrina on sekä läheisiä että entinen työkaveri.

– Moitittavimpina tekoina kokonaisuudessa näyttäytyvät selvästi lottovoittajaan kohdistuneet monivaiheiset petosrikokset, mutta poikkeuksellista on myös erilaisten rikoksentekotapojen käyttö, joilla huomattavaa taloudellista hyötyä on saatu niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin, Nordström sanoo.

Syyttäjän rangaistusvaatimus päätekijän osalta on seitsemän vuotta vankeutta ja toisen päätekijän osalta puolitoista vuotta vähemmän.

– Yksittäisenä rikoksena törkeän petoksen maksimituomio on neljä vuotta vankeutta. Pääsyytetylle on luettu lähes kymmenen syytettä törkeistä petoksista, jolloin lainmukainen maksimirangaistus on seitsemän vuotta vankeutta.

– Päätekijän osalta maksimirangaistuksen tuomitsemiselle on nähdäkseni painavat perusteet, aluesyyttäjä toteaa.

Käräjäoikeus antaa jutussa tuomionsa maaliskuun puolivälissä.