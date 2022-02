Suomessa syntyneitä parkkimaksuja perii virolainen perintäyhtiö.

Suomessa työskentelevä virolainen Anne, 43, sai yllättäen postia virolaiselta perintäyritykseltä.

Virolainen perintäyritys Julianus Inkasso vaati Annea maksamaan 120 euroa kymmenen vuoden takaisesta virheellisestä pysäköimisestä Espoossa.

Perintäyrityksen mukaan 60 euron maksu oli yhä maksamatta. Sen päälle tulivat käsittelymaksut, viivästykset ja korot niin, että nyt Annen pitäisi maksaa 120 euroa.

Virolainen perintäyritys karhusi Annelta 118 euroa.

Anne muistaa hyvin, että hän maksoi aikoinaan 60 euron virhemaksun siitä laskuttaneelle ParkkiPatelle.

– Muistan sen hyvin siitä syystä, että parkkisakot tulivat heti ensimmäisenä päivänä, kun tulin autolla Suomeen. Se harmitti minua hirveästi ja maksoin sakot saman tien.

Kymmenen vuoden aikana hän ei ole saanut yhtään muistutusta maksamattomasta parkkisakosta.

Anne muistaa, miten hän oli tullut Suomeen äitinsä autolla, jossa oli Viron rekisterikilvet. Hän oli menossa uimaan ja pysäköi auton lähelle Espoon uimahallia.

Anne ei huomannut laittaa autoon pysäköintikiekkoa ja sen perusteella ParkkiPate lähetti hänelle 60 euron sakon. Virheellinen pysäköinti tapahtui laskun mukaan 12.11.2012.

Karhu olisi pitänyt maksaa virolaiselle yritykselle 5.2.2022 mennessä.

Koko tapaus unohtui Annelta, kunnes virolainen perintäyritys lähetti hänelle laskun.

Laskun saatuaan Anne otti yhteyttä ParkkiPateen. Sieltä vaadittiin häntä todistamaan laskun maksamisesta ja näyttämään tositetta.

Anne joutui tilaamaan pankista tiliotteet.

– Ei ole niin helppoa saada tiliotetta kymmenen vuotta vanhasta maksusta. Meinasi hermot mennä.

Anne ilmoitti virolaiselle perintätoimistolle, että pankkitositteiden saamisessa kestää oma aikansa. Virolaiset ymmärsivät tilanteen ja siirsivät laskun eräpäivää.

Kesti kaksi viikkoa ennen kuin Anne sai kopion vanhasta tiliotteesta. Siitä selvisi, että hän oli aikoinaan maksanut parkkimaksun.

Tällä viikolla ParkkiPatesta tuli Annelle ilmoitus, että kaiken pitäisi olla kunnossa ja asia on loppuun käsitelty.

– Ei tullut pahoitteluja eikä mitään. Se harmittaa, ettei ParkkiPate korvaa mitenkään ylimääräisiä kuluja. Tiliotteista piti maksaa 17 euroa.

Anne sai kaiken ruljanssin jälkeen ParkkiPatelta viestin, että kaikki on kunnossa.

Anne on saanut kuulla, että hänellä on monia kohtalotovereita. Virolainen perintäyhtiö on lähettänyt aiheettomia maksumuistutuksia Suomessa parkkisakon saaneille, joiden autossa ovat virolaiset rekisterikilvet.

Taustalla on Annen tietojen mukaan se, että suomalainen ParkkiPate siirsi viime vuonna maksamattomat parkkisakot virolaiselle perintäyritykselle. Virolaiset alkoivat saada laskuja viime kesän jälkeen.

Jotkut ovat Annen mukaan jättäneet maksuja maksamatta, mutta on myös paljon niitä, jotka ovat parkkisakot aikoinaan maksaneet. Heidän on vaikea todistaa, että he ovat vuosikausia sitten maksaneet pysäköintivirhemaksun.

– On aika hankala todistaa, jos on vaikka tilinumero tai pankki vaihtunut. Ihminen on voinut muuttaa Suomesta ja lopettaa tilinsä.

Pysäköinninvalvontayhtiö ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo IS:lle, että villi pysäköinti ja virolaisten maksamattomat parkkimaksut olivat pitkään ongelmana.

– Virolaisten keskuudessa liikkui hiljaista tietoa siitä, että auton saattoi pysäköidä miten sattui eikä parkkimaksuista ole seuraamuksia.

Samanlainen ongelma oli muidenkin ulkomaiden rekisterissä olevien autojen kanssa, mutta virolaiset olivat ylivoimaisesti suurin ryhmä.

Metsärannan mukaan Suomessa jäi vuosittain saamatta satoja tuhansia euroja virolaisten autoilijoiden maksamattomien maksujen vuoksi.

Ongelmia aiheutti Viron lainsäädäntö ja sen tulkinta, jonka mukaan virolaisten autojen haltijatietoja ei saanut luovuttaa Suomeen valvontamaksujen perintää varten.

ParkkiPate kävi aiheesta keskusteluja Viron kuljetusviraston kanssa. Keskustelut johtivat siihen, että viime vuoden kesäkuussa ParkkiPate siirsi maksut virolaisen perintäyhtiön perittäväksi, jos maksuja ei oltu maksettu eräpäivään mennessä.

Metsärannan mukaan uusi käytäntö on alkanut näkyä katukuvassa.

– Trendinä on se, että kirjoitettujen valvontamaksujen määrä on hieman laskenut.

Vuosina 2019–2020 ParkkiPate kirjoitti noin 15 000 valvontamaksua virolaisille ajoneuvoille. Maksujen yhteissumma oli lähes 800 000 euroa. Näistä maksuista vajaa kymmenesosa maksettiin ennen perintään siirtämistä.

Miksi laskunsa jo maksaneet virolaiset ovat saaneet karhun perintätoimistolta?

Karhu voi Metsärannan mukaan johtua siitä, että viitenumero on kirjoitettu väärin. Karhuja on hänen mukaansa myös aiheuttanut tietojärjestelmien yhteensovittaminen.