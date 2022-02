Miksi rokotus tai sairastettu korona vaikuttaa naisten kuukautiskiertoon? ”Ei ole syytä olla huolissaan”

Häiriöt kuukautiskierrossa ovat pääasiassa lyhytaikaisia, ja kierto palautuu normaaliksi parissa kuukaudessa.

Moni nainen on huomannut rokotuksen tai koronan vaikuttaneen kuukautiskiertoonsa.

Lukuisat naiset eri puolilla maailmaa ovat huomanneet, että koronarokotus tai sairastettu koronavirusinfektio on saanut kuukautiskierron sekaisin.

He ovat kertoneet asiasta esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla, työpaikoilla tai ystäväpiirissä.

Kuukautiset ovat voineet alkaa rokotuksen tai sairastetun taudin jälkeen aikaisemmin tai olla päiväkausia myöhässä, niiden aikana voi esiintyä epätavallisen runsasta vuotoa tai hyvin kivuliaita kuukautisoireita tai kuukautiset ovat voineet loppua väliaikaisesti kokonaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin naistentautien ja synnytysten osastonylilääkäri, dosentti Hanna Savolainen-Peltonen sanoo, että hänellekin potilaat ovat kertoneet, että kuukautiskierto on ollut rokotuksen jälkeen erilainen.

Mahdollisena selityksenä kuukautiskierron vaihteluille on se, että mRNA-rokotteet – kuten Suomessa käytettävät Pfizer ja Moderna – sekä sairastettu infektio aiheuttavat voimakkaan immuunivasteen nousun. Niin kuin niiden kuuluukin tehdä.

Tämä voi väliaikaisesti vaikuttaa aivojen hypotalamus–aivolisäke–munasarjat-akselin muodostamaan hormonaaliseen säätelyjärjestelmään, joka säätelee naisen kuukautiskiertoa.

Saksalaisen Spiegelin mukaan kuukautiskierto voi sotkeutua helposti varsinkin silloin, jos rokotuksen on saanut tai taudin sairastanut kuukautiskierron alussa, munarakkulan kypsymisvaiheessa.

Tarkkaa vaikutusmekanismia ei kuitenkaan vielä tiedetä.

– Tämä ei ole kuitenkaan mikään uusi asia. Tiedetään, että eri infektiot voivat vaikuttaa kuukautiskiertoon. On myös aika tavallista, että erilaiset psyykkiset tai fyysiset tekijät voivat johtaa kuukautishäiriöihin, Savolainen-Peltonen sanoo.

Naisten kuukautiskierto reagoi usein herkästi eri tekijöihin. Näitä tunnetaan useita, esimerkiksi stressi töissä tai arjessa, liian vähäinen uni, painonvaihtelut tai pitkäkestoinen raskas fyysinen ponnistelu.

Viime kuukausina maailmalla on julkaistu kaksi isoa tutkimusta, joissa koronarokotusten jälkeen ilmenneitä kuukautishäiriöitä on kartoitettu. Tutkimuksissa on päädytty siihen tulokseen, että monilla naisilla voi olla lyhytkestoisia ja pääasiassa pieniä poikkeamia luonnollisiin kuukautisvaihteluihin koronarokotuksen jälkeen.

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin lähes 4 000 naisen kuukautiskiertoa kuuden kierron ajan. Iältään 18–45-vuotiaat naiset tallensivat havaintonsa mobiilisovelluksen avulla.

Tutkittavista 60 prosenttia oli rokotettuja ja 40 prosenttia rokottamattomia.

Naisten kuukautiskierron pituus oli 24–38 päivää kolmen kuukauden ajan ennen ensimmäistä rokotusta. Sen jälkeen tarkkailtiin vielä kolme kiertoa. Myös rokottamattomilla tarkkailuaika oli kuusi kiertoa.

Rokotettujen tutkimusryhmässä havaittiin, että kuukautiskierto viivästyi hieman alle vuorokauden rokotuksen jälkeen: ensimmäisen annoksen jälkeen kuukautiset viivästyivät keskimäärin 0,7 päivää, toisen rokotuksen jälkeen 0,9 päivää. Rokottamattomilla ei havaittu muutosta.

Kummassakaan tutkimusryhmässä ei ollut merkittäviä muutoksia kuukautisten kestossa.

Noin 15 prosenttia rokotettujen ryhmässä olevista sai molemmat koronarokoteannokset saman kuukautiskierron aikana. Yhdysvalloissa rokotusväli on 3–4 viikkoa. Heidän kuukautisensa alkoivat keskimäärin yli kaksi päivää myöhemmin kuin edellisissä kierroissa. Noin 30 rokotetulla kierto viivästyi yli kahdeksan päivää.

Kuudennen eli viimeisen tutkimuskierron aikana poikkeamat olivat kuitenkin jo tasoittuneet, eroa rokottamattomien ryhmään ei enää ollut.

Tutkijat huomauttivat, että tutkimukseen osallistuneet naiset saattoivat seurata kuukautiskiertoaan tavallista tarkemmin rokotuksen jälkeen, joten luonnolliset vaihtelut on saatettu raportoida, vaikka ne olisivatkin tapahtuneet täysin sattumanvaraisesti.

Tutkimukset viittaavat siihen, että häiriöt kuukautiskierrossa ovat lyhytaikaisia rokotuksen jälkeen.

Tutkimusryhmä kuitenkin korosti, että analyysissä havaittiin kliinisesti merkittäviä muutoksia erityisesti niillä naisilla, jotka saivat molemmat rokoteannokset saman kierron aikana.

Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan 5 700:ltä 18–30-vuotiaalta naiselta kysyttiin, olivatko he havainneet muutoksia kuukautiskierrossaan ennen rokotusta tai sen jälkeen.

Ensimmäisen annoksen jälkeen 39 prosenttia naisista ilmoitti havainneensa muutoksia, toisen annoksen jälkeen 41 prosenttia. Jo ennen rokotusta muutoksista kertoneita naisia oli 38 prosenttia – se kertoi tutkijoiden mukaan siitä, että kuukautiskiertohäiriöt ovat luonnostaankin melko yleisiä, mutta koronarokotus voi lisätä niitä jonkin verran.

Savolainen-Peltonen sanoo, että tutkimuksissa koronainfektion sairastaneista naisista 16–28 prosenttia on huomannut kuukautiskierrossaan muutoksia sairastumisen jälkeen.

Kaikki kuitenkin osoittaa siihen suuntaan, että rokotuksen tai koronainfektion aiheuttamat häiriöt kuukautiskierrossa ovat lyhytaikaisia ja vaarattomia. Ne eivät vaikuta naisen hedelmällisyyteen tai lisääntymiseen.

– Tämän hetken tiedon perusteella ei ole syytä olla huolissaan. Muutokset eivät ole peruuttamattomia vaan lyhytaikaisia, ja kierto on palautunut normaaliksi parin kuukauden aikana. Rokotteilla ei ole myöskään havaittu mitään vaikutuksia hedelmällisyyteen, Savolainen-Peltonen sanoo.

Hän painottaa, että kenenkään ei kannata jättää koronarokotusta ottamatta sen takia, että pelkäisi kuukautiskiertohäiriöitä.

– Vaihtoehto on sairastua koronavirustautiin, ja sillä on taas omat vaikutuksensa, ehkä vakavatkin. Suosittelen kaikkia ottamaan rokotukset, Savolainen-Peltonen miettii.

Miehillä sen sijaan sairastettu koronavirusinfektio voi vaikuttaa hetkellisesti hedelmällisyyttä alentavasti. Sairastetun covid-infektion on havaittu vaikuttavan siemennesteessä olevien siittiöiden laatuun ja määrään.

– Jos mies sairastuu mihin tahansa kuumeiseen infektioon, se voi vaikuttaa tilapäisesti siemennesteeseen siittiötasoja alentavasti. Muut infektiot tekevät ihan samaa. Covid-infektion on todettu aiheuttaneen testosteronitason laskua ja jopa tilapäisiä erektiohäiriöitä, Savolainen-Peltonen sanoo.

Eli miehillä sairastetulla koronataudilla voi olla tilapäinen vaikutus hedelmällisyyteen. Savolainen-Peltosen arvion mukaan vaikutus voi kestää joitakin kuukausia taudin vaikeusasteesta riippuen.

Koronavirusrokote ei aiheuta miehillä siemennestemuutoksia.