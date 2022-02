Räppäri Milan Jaffin jengitoverin raju puukotus tallentui videolle

Hengenvaarallisen puukotuksen 18-vuotias uhri on itse vangittuna Kaivohuoneelle hyökkäämisen suunnittelusta.

Kahden katujengin välisen vihakierteen toistaiseksi vakavin väkivallanteko tallentui videolle. IS sai haltuunsa videotallenteet, joilla espoolaisjengin jäsen puukottaa räppäri Milan Jaffin johtaman helsinkiläisjengin 18-vuotiasta jäsentä.

Tapahtumia taltioi kolme eri paikoissa sijainnutta valvontakameraa. Lisäksi tilanteesta on yhden paikalla olleen kuvaama lyhyt kännykkävideo.

Veitsenisku osui 18-vuotiasta vasempaan kylkeen. Osuma oli hengenvaarallinen. Isku ulottui keuhkopussiin asti ja vaurioitti myös muita sisäelimiä. Tekijä tuomittiin myöhemmin tapon yrityksestä.

Puukotus tapahtui Helsingin Itäkeskuksessa Puhoksen kauppakeskuksen lähettyvillä viime vuonna 14. kesäkuuta. Helsinkiläisen ja espoolaisen gangsta rap -jengin vihanpito oli alkanut kuukautta aiemmin sattuneesta pahoinpitelyepisodin takia.

Seurasi väkivallan kierre, joka katkesi syksyllä, kun poliisi sai selville helsinkiläisjengin suunnitelman hyökätä espoolaisten konserttiin ravintola Kaivohuoneelle. Tapausta on tutkittu törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna.

Vangittuna on yhä kolme Kaivohuoneen iskun valmistelusta epäiltyä miestä, joista yksi on puukotuksen uhriksi joutunut 18-vuotias.

Valvontakameran tallenteilta näkyy, kuinka kaksi seuruetta kohtaa toisensa ilmeisesti sattumalta. Toisessa seurueessa on kaksi espoolaisen jengin edustajaa ja toisessa kolme helsinkiläisjengiin liittyvää nuorukaista.

Syntyy riita. Seurueet siirtyvät toisiaan tönien ja uhitellen graffitein maalatun työmaa-aidan luo.

Töniminen äityy kiivaammaksi nujakoinniksi. Sitten kiinni pidetty 19-vuotias espoolainen irtautuu, juoksee kohti 18-vuotiasta helsinkiläistä ja puukottaa tätä. Veitsen kylkeensä saanut 18-vuotias kaatuu maahan.

Puukottaja jatkaa hyökkääviä liikkeitä, mutta ne jäävät videolla osin puunlehtien taakse.

Rähinä ei lopu vielä tähän. Videolta on nähtävissä kiivasta sanailua ja avokämmenlyöntejä ennen kuin seurueet lopulta poistuvat paikalta.

Tapahtumasta kuvattiin myös kännykkävideo.

Yksi paikalla olleista kuvasi myös kännykkävideota. Alle 20 sekunnin mittainen video esitettiin oikeudessa todisteena.

– Wallah, mä sanon, ota sun frendis ja lähe vittuun. Jumalei mä hakkaan sut, 20-vuotias espoolaisseurueen jäsen sanoo videolla.

Toinen espoolainen, veistä käyttänyt 19-vuotias lyö 18-vuotiasta Jaffin jengitoveria avokämmenellä poskelle.

– Miksi sä lyöt mua, 18-vuotias kysyy.

– Hei vittu lopeta, joku huutaa taustalta.

Helsingin poliisi tiedotti kahden katujengin välisestä väkivallan kierteestä tiistaina. Aiempaa pahoinpitelyä ja Itäkeskuksen puukotusta seurasi erilaisten kostoiskujen sarja, joissa on käytetty myös ampuma-aseita.

Poliisin mukaan pääkaupunkiseudulla vaikuttaa kymmenkunta niin sanottua katujengiä, joita yhdistää gangsta rap -kulttuuri. Musiikissa ihannoidaan rikollista jengielämää ja luodaan vastakkainasettelua muiden jengien kanssa.

Osa jengeistä identifioi itsensä ensisijaisesti kaupunginosaan, osa taas etniseen alkuperään. Valtaosa näiden katujengien jäsenistä on ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajataustaisia.

Osa jengeihin kytkeytyvistä on hyvin nuoria. Poliisin mukaan jengien liepeillä on jopa kymmeniä alle 15-vuotiaita.

Vihakierteen toisena osapuolena olleen helsinkiläisjengin johtohahmona on vaikuttanut sosiaalisesta mediasta tunnettu räppäri Milan Jaff, 21. Hänellä on yli 100 000 seuraajaa Instagramissa. Miehen musiikkivideoilla on satoja tuhansia katseluita YouTubessa.

Milan Jaff tiistaina Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkassa.

Itäkeskuksen puukotus on jo käsitelty oikeudessa. Kerim Khalid Ahmed Muslah, 19, sai Helsingin käräjäoikeudessa kolme vuotta ja neljä kuukautta vankeutta tapon yrityksestä.

Tuomio tuli lainvoimaiseksi tiistaina, kun Helsingin hovioikeus eväsi jatkokäsittelyluvan. Toinen espoolainen ja puukotettu 18-vuotias tuomittiin kumpikin sakkoihin pahoinpitelystä.

Kostoiskujen sarja on poikinut ison nipun muita rikosepäilyjä. Ne on siirretty syyttäjälle. Oikeudenkäynti on tarkoitus aloittaa maaliskuun alussa.