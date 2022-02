Yhdysvaltalainen vakuutusjuristi neuvotteli 60 vuotta sitten yhden kylmän sodan tunnetuimmista vankien vaihdoista.

Helmikuisena aamuna vuonna 1962 kaksi miestä tuodaan Havel-joen ylittävän Glienicker Brücken vastakkaisiin päihin.

Sillan keskivaiheilla neuvottelijat hiovat viime hetken yksityiskohtia Länsi-Berliiniä ja Itä-Saksaan kuuluvaa Potsdamia erottavan valkoisen viivan eri puolilla, kunnes heidän taustaltaan CIA:n vakoilulentäjä Francis Gary Powers ja KGB-vakooja Rudolf Abel astuvat molemmat vapauteen – toinen länteen ja toinen itään.

Mutta mitä miehiä Glienicken sillalla oli paikalla 10. helmikuuta 1962?

Rudolf Abelina tunnettu mies oli neuvostovakooja Viljam Fisher, joka oli paljastunut New Yorkissa vuonna 1957. Hän oli saapunut Yhdysvaltoihin vuonna 1948 ja siitä lähtien pitänyt yllä eri nimillä peitehenkilöllisyyttään ja yrittänyt rakentaa vakoiluverkostoaan.

Emigranttien poika Rudolf Abel, syntymänimeltään William Fischer. Rudolf Abel syntyi vuonna 1903 Newcastlessa Britanniassa William Fisherinä venäläiselle emigranttipariskunnalle. Hänen vanhempansa olivat Venäjän etnisiä saksalaisia, jotka olivat paenneet tsaarin Venäjältä isä-Heinrichin kärsittyä vallankumouksellisesta toiminnasta saamansa vankeustuomion. Venäjän vallankumouksen jälkeen perhe palasi Moskovaan vuonna 1921. Salainen poliisi rekrytoi puna-armeijassa radistin koulutuksen saaneen Fisherin vuonna 1927. Värväyksen yhteydessä vaihtui myös etunimi, ja niin Williamista tuli Viljam. Viljam Fisher työskenteli radio-operaattorina useissa maissa ja palasi vuonna 1936 Neuvostoliittoon kouluttamaan radisteja. Radiokoulutustehtävät saivat jatkoa sota-aikana. Vuoden 1948 lopulla koitti Fisherin aika lähteä vakoilutehtäviin ulkomaille. Vilnassa sukuloimismatkalla kuolleelta amerikanliettualaiselta kaapatulla henkilöllisyydellä Fisher matkusti Puolan, Tshekkoslovakian ja Sveitsin kautta Ranskaan ja edelleen Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Kiinnijäämisen jälkeen KGB otti omiin tarpeisiinsa propagandahyödyn Rudolf Abelina tunnetun miehen arvosta vakoojana, mutta myöhemmin hänen todellisia saavutuksiaan on pidetty huomattavasti vähäisempinä. Hän kuoli vuonna 1971 keuhkosyöpään Moskovassa 68 vuoden iässä.

Fisher esiintyi New Yorkissa taidemaalarina ja valokuvaajana – ammateissa, jotka sopivat vakoojan ajoittaisiin katoamisiin ja epäsäännöllisiin työaikoihin.

Fisherin kohtaloksi koitui lopulta hänen apurinsa Reino Häyhänen. Vakoilutehtäviään laiminlyönyt ja alkoholille perso Häyhänen oli kutsuttu takaisin New Yorkista Moskovaan ylennyksen ja loman verukkeella, mutta Moskovaan asti Häyhänen ei kuitenkaan matkustanut.

Ilmiantaja Reino Häyhänen oli vakoilujutun päätodistaja. Rudolf Abelin ilmiantanut Reino Häyhänen oli suomalaissukuinen KGB-majuri, jonka peitetarinaa ennen Yhdysvaltoihin siirtymistä rakennettiin vuosien ajan Suomessa. Kun neuvostovakooja Häyhänen saapui vuonna 1949 Neuvostoliiton tuolloin hallitsemalle Porkkalan vuokra-alueelle, hänestä tehtiin henkilöpapereilla ja peitetarinalla Eugen Mäki. Oikea Eugene Maki oli Yhdysvalloista Neuvostoliittoon muuttanut amerikansuomalainen, joka oli kadonnut 1930-luvulla Stalinin vainoissa. Porkkalasta Mäen matka jatkui kolmeksi vuodeksi eri puolille Suomea. Jälkiä hänen liikkeistään löytyi niin verotus- kuin muistakin viranomaistiedoista. Vuonna 1951 hän sai Eugen Mäen henkilöllisyydellä ja entisenä Yhdysvaltain kansalaisena maan passin, jolla hän matkusti Atlantin yli syksyllä 1952. Häyhäsen vakoojatoiminta Yhdysvalloissa ei vakuuttanut Moskovaa, ja hänet kutsuttiinkin kotiin vuonna 1957, jolloin hän päätti loikata. Ilmiantojensa ja tunnustustensa perusteella Häyhänen sai syytesuojan ja jäi asumaan Yhdysvaltoihin. Hän kuoli auto-onnettomuudessa Pennsylvaniassa vuonna 1961.

Hän päätti jäädä Pariisiin, marssi paikalliseen Yhdysvaltain suurlähetystöön, ilmoitti olevansa KGB:n upseeri ja haluavansa loikata.

Häyhänen toimitettiin takaisin Yhdysvaltoihin, ja hänen tietojensa perusteella liittovaltion poliisi FBI pääsi Fisherin jäljille ja lopulta pidätti hänet kesäkuussa 1957. Fisherin asunnosta ja studiolta löytyi muun muassa radio- ja mikrofilmauslaitteita, kameroita, koodikirjoja sekä lukuisia onttoja esineitä viestien säilyttämiseen ja välittämiseen.

Pidättäjilleen Fisher ilmoitti nimekseen Rudolf Abel. Vakoojien lukuisten peitehenkilöllisyyksien maailmassa nimi ei tietenkään ollut oikea, vaan tällä kertaa edesmenneeltä KGB-everstiystävältä lainattu.

1950-luvun alkupuolella Yhdysvallat oli nähnyt muun muassa senaattori Joseph McCarthyn kommunistijahdin sekä Julius ja Ethel Rosenbergin kuolemantuomion vakoilusta.

Vuosia näiden tapahtumien jälkeenkin epäkiitollista tehtävää puolustaa neuvostovakoojaa oikeudessa oli tarjottu useille huippuasianajajille, mutta lopulta tehtävän suostui ottamaan amerikkalainen vakuutusjuristi James B. Donovan.

Donovanin tarina on tuttu valkokankaalta, sillä ohjaaja Steven Spielberg teki tapauksesta elokuvan Vakoojien silta (Bridge of Spies). Asianajajan John-poika muisteli lokakuussa 2015 isänsä entisen opinahjon Fordham Collegen verkkojulkaisun haastattelussa, että ”vaikka elokuvassa on otettu vapauksia” jännitteiden kuvaamisessa, niin oikeudenkäynnin aikana heidän asuintalonsa edessä näkyi mielenosoittajia.

Tom Hanks näytteli James Donovania elokuvassa Vakoojien silta.

– Jos olisimme asuneet omakotitalossa, tapahtumat olisivat voineet muuttua pelottavammiksi, jatkoi John-poika, joka oli oikeudenkäynnin aikaan 12-vuotias.

Donovan sai kuitenkin myös kiitosta ammattitaidostaan puolustaessaan neuvostovakoojaa oikeudessa.

Vastustaessaan kuolemantuomiota yksi hänen argumenteistaan oli se, että jonain päivänä miestä voitaisiin tarvita vaihtokaupassa, jos yhdysvaltalainen vakooja jää kiinni itäblokin alueella. Oikeus tuomitsi lopulta Rudolf Abelin vakoilusta 30 vuodeksi vankeuteen.

Vakuutusjuristi James Britt Donovan. Vakoojien vaihdon neuvotellut James B. Donovan ei ollut tyypillinen newyorkilainen vakuutusjuristi kuin korkeintaan paperilla. Jo alle kolmekymppisenä lakimiehenä Donovan oli toisen maailmansodan aikana työskennellyt keskustiedustelupalvelu CIA:n edeltäjän OSS:n palveluksessa. Hän oli myös keräämässä ja esittelemässä todistusaineistoa Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynnissä, jossa tuomittiin natsi-Saksan johtoa. Sodan jälkeen Donovan työskenteli osakkaana newyorkilaisessa asianajotoimistossa, kunnes Rudolf Abelin vakoiluoikeudenkäynti nosti hänet julkisuuden valokeilaan. Vakoojien vaihdon jälkeen Donovanin neuvottelutaitoja tarvittiin vielä uudelleenkin. 1960-luvun alkupuolella hän onnistui luomaan luottamukselliset suhteet Kuuban johtajaan Fidel Castroon, kun hän sai neuvoteltua vapaaksi epäonnistuneessa Sikojenlahden maihinnousussa kuubalaisten vangiksi jääneet taistelijat ja agentit. Donovan kuoli vuonna 1970 sydänkohtaukseen 53-vuotiaana.

Pitkään ei tarvinnut odottaa, että Yhdysvalloissa tuomiotaan istuneelle vakoojalle löytyi käyttöä. Neuvostoliitto ampui vappuna 1960 alas yhdysvaltaisen U-2-vakoilukoneen, jonka lentäjä Francis Gary Powers pelastautui heittoistuimella.

Neljä päivää Powersin katoamisen jälkeen Yhdysvaltain avaruushallinto julkaisi tiedotteen, jonka mukaan säähavaintokone oli pudonnut maahan ”Turkin pohjoispuolella”.

Yhdysvaltalaiset eivät aluksi tienneet sekä lentäjä Powersin että vakoilukoneen salaista teknologiaa sisältävien jäänteiden olevan neuvostoliittolaisten hallussa, ja neuvostoliittolaiset leikkivät kissaa ja hiirtä paljastamalla tietojaan julkisuuteen tipoittain yhdysvaltalaisten sotkeutuessa omiin selityksiinsä.

Powers sai lopulta Neuvostoliitossa kymmenen vuoden vankeustuomion.

Francis Gary Powers oikeudessa Moskovassa 1960.

Neuvottelut vakoojavaihdosta tulivat ajankohtaisiksi, kun Francis Gary Powersin isä oli kirjoittanut Yhdysvalloissa tuomiotaan istuneelle Abelille ja ehdottanut vaihtoa. Abel oli ohjannut hänet eteenpäin, ja lopulta neuvostoliittolaiset olivat yhteydessä asianajaja Donovaniin.

Keskustiedustelupalvelu CIA:n ja Yhdysvaltain ulkoministeriön suostumuksella Donovan matkusti helmikuussa 1962 Berliiniin, missä hänen oli määrä tavata Abelin ”perhettä” eli käytännössä KGB:n väkeä.

Donovan oli viikon kestäneissä neuvotteluissa sananmukaisesti omillaan, sillä sekä ulkoministeriö että CIA olivat ilmoittaneet, etteivät ne aikoneet julkisesti myöntää olevansa osa neuvotteluja, jos jokin menisi pieleen. Donovanin vaimokin luuli miehensä olevan golfaamassa Skotlannissa.

Donovan itse kuvasi myöhemmin tiukkoja neuvotteluja ”hermojen sodaksi”. Ylimääräistä kitkaa neuvotteluihin aiheutti se, että Donovan halusi paketoida vaihtoon myös Itä-Berliinissä pidätetyn yhdysvaltalaisopiskelija Frederic Pryorin.

Francis Gary Powersin ja Rudolf Abelin vaihto 1962.

10. helmikuuta 1962 vaihto kuitenkin lopulta tapahtui. Kun Donovan sai tiedon, että Pryor oli päästetty länteen 30 kilometrin päässä Checkpoint Charlien tarkastuspisteellä, oli Abelin ja Powersin vuoro astua vapauteen.

Powersin palattua vankienvaihdon jälkeen Yhdysvaltoihin hän ei kuitenkaan saanut sankarin vastaanottoa. Häntä arvosteltiin muun muassa siitä, ettei hän onnistunut aktivoimaan vakoilukoneen itsetuhojärjestelmää.

Powers sai kritiikkiä siitäkin, ettei hän ollut nielaissut itsemurhapilleriä. Senaatin komitea päätti kuitenkin kuulemisen jälkeen, että Powers oli noudattanut käskyjä ja että hän ei ollut paljastanut neuvostoliittolaisille mitään kriittistä tietoa.

Powers kuoli vuonna 1977 helikopterin maahansyöksyssä.

