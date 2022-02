Jyrki Lehtolan kolumni: Convoy-mielenosoitus voisi olla karnevalistista ilottelua ilman ”perunasäkkejä” ja ”surkimuksia”

Mannerheimintiellä kokoontuivat köyhät, unohdetut hölmöläiset, jotka luulevat Norssia laatukoulun sijasta tupakkamerkiksi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Kyyneleet valuvat poskille sensuellisti, kun muistelee kulttuuriväen mielenosoituksen eleganttia koreografiaa ja pukeutumista, joissa yhdistyivät syvällisellä tavalla Ultra Bra ja 80-luvun Vogue-lehti.

Sellainen on kunnon mielenosoitus.

Hyvätapaisten, tunnettujen ihmisten nopea piipahdus ruohikolla, ei Convoy Finlandin tapainen roskaralli, jossa esitellään, mitä halpa alkoholi tekee ihmiselle.

Köyhät, unohdetut hölmöläiset, jotka luulevat Norssia laatukoulun sijasta tupakkamerkiksi – mikseivät ne voi olla toisenlaisia?

Kun huonosti voivat esittelivät viime viikonloppuna Mannerheimintiellä pahaa oloaan, meidän hyvinvoivien velvollisuus oli esitellä tapahtumaa koskevia omia tunteitamme.

Karnevalistinen anarkia voisi olla kivaa ilottelua, mutta niin kuin Suvi Auvinenkin vihjasi, ei silloin, jos ilottelijoina ovat väärät ihmiset: sellaiset, joita Hillary Clinton kutsui ”surkimuksiksi” ja Karl Marx ”perunasäkeiksi”.

Pitäisi kai yrittää ymmärtää, jos ne, joilla on yhä vähemmän, haluavat hieman enemmän.

Vaikeaa se on, koska me, joilla on riittävästi, emme voi käsittää, miksi jotkut haluavat lisää vääriä asioita ja vielä väärällä tavalla.

Siksi olemme nyt viikon verran eritelleet tunteitamme sosiaalisessa mediassa.

Ensin pilkkasimme convoylaisia.

Sitten tulimme surullisiksi convoylaisten aggressiivisesta rumuudesta. Lopulta avasimme Gran Selezione Chiantin ja saavutimme keveän, älyllisesti virkeän tilan, jollaisesta lumeen sammuneet convoylaiset eivät osaa edes uneksia.

Convoylaisilla on kuulemma todellisiakin ongelmia luonteensa lisäksi. Niiden vapautta rajoitetaan. Koronarajoitukset ovat mielivaltaisia. Bensan ja sähkön hinta on kestämättömällä tasolla. Lähimpään terveyskeskukseen on matkaa…äh, kuka välittää?

Buhuu känniset vauvat.

Tuossako teidän ns. huolenne? Liikkuisitte raitiovaunulla niin kuin muutkin.

Tästä teemasta kirjoitti erinomaisesti yksi meistä, luova johtaja Jani Halme Yle-kolumnissaan.

Jani maalaili ensin herkillä sävyillä kaunista Suomea täynnä ”pakahduttavan kauniita kesämökkejä” ja ihania taloja, joissa on ”harkittuja valaisimia, muotoiltuja maljakoita, värikkäitä tekstiilejä”. Sitten Jani kysyi janimaisesti: miksi hyväksemme kaiken ihanuuden keskelle ”niin julmetun rumia kauppoja?”, huh huh, hullun rohkea Jani!

Jani jyrisi, etteivät nykykaupat edusta funkkista, sijaitse jugendtaloissa eikä niissä ole edes ”leikkisiä yksityiskohtia”. Sen sijaan ne ovat peltitaloja, jotka ovat ”harmaannuttaneet koko maan”!

Todellakin näin!

Ja sama pätee ihmisiin.

On niitä, jotka Janin tavoin kantavat huolta isänmaan kauneudesta sekä niitä, jotka rumentavat Suomea olemassaolollaan: haisevia, tyhjiä perunasäkkejä ruikuttamassa, jos lähin peltitalokauppa sijaitsee 20 kilometrin päässä eikä bensaan ole rahaa, buhuu, käyttäkää Woltia.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.