Energiantuotanto voi mullistua – suomalais­tutkija selittää, mistä ydinfuusiossa on kyse

Tulevaisuudessa sähköä voidaan mahdollisesti tuottaa puhtaasti ja turvallisesti ydinfuusioenergialla.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on tehnyt JET-laboratoriossa Britanniassa uuden ennätyksen siinä, kuinka paljon energiaa on saatu tuotetuksi ydinfuusiolla, kertoo Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Tutkijat onnistuivat tuottamaan 59 megajoulen verran energiaa alle kymmenen sekunnin aikana. Tämä on lähes kolme kertaa enemmän kuin mitä vastaavissa kokeissa saavutettiin vuonna 1997.

VTT:n johtava tutkija Tuomas Tala.

Kyse ei ole kuitenkaan valtavasta energiamäärästä – sillä keittää noin 60 kattilan verran vettä. Tulos on silti seuraava askel kohti uuden ajan ydinvoimaa, vahvistaa VTT:n johtava tutkija ja Suomen fuusiotutkimusohjelman johtaja Tuomas Tala. Tala on yksi noin kymmenestä kansainvälisessä tutkimusryhmässä mukana olevasta suomalaisesta.

– Fuusioenergia tähtää sähkön tuottamiseen puhtaasti. Esimerkiksi sähköauto ei ole niin ekologinen, jos sähkö on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla.

Ehdottomasti suurimpana etuna Tala pitääkin fuusioenergian roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa.

– Saman energiamäärän tuottamiseen kivihiilellä tarvitaan 10 miljoonaa kertaa enemmän polttoainetta. Eli kun me käytimme kokeessa 0,1 mg, menee vastaavaan tuotettuun energiamäärään neljä kiloa kivihiiltä.

Tokamat-fuusioreaktori Heifissä Kiinassa.

Fuusioenergialla on myös selkeitä hyötyjä verrattuna perinteiseen ydinenergiaan eli ns. fissioenergiaan.

– Fuusioenergiassa ei synny pitkäaikaista radioaktiivista jätettä. Fissioenergiassa jäte joudutaan kaivamaan syvälle maan alle 100 000 vuodeksi. Fuusioenergian jäte voi olla voimalassa samaan aikaan kun siellä työskennellään eikä se säteile enää sadan vuoden päästä.

– Radioaktiivisuuden määrä on niin pieni, ettei se vaikuta mitenkään esimerkiksi kilometrin päässä voimalasta asuvaan, Tala valottaa esimerkillä.

Fuusioenergian tuotannossa ei ole myöskään ydinvoimalaonnettomuuden riskiä. Fuusioenergian selkeä etu on myös se, ettei se ole samalla tavalla kiinni maantieteessä, kuten öljyvarat.

– Fuusiossa me yritämme rakentaa miniaurinkoa laboratorio-olosuhteissa, se on ns. kaikille ”vapaata” energiaa. Tottakai high tech -maat tässä hyötyvät eli ne, joilla on vahvaa ydinenergiaosaamista.

Fuusiossa kaksi kevyttä atomia sulautuu yhteen, ja tässä reaktiossa vapautuu energiaa. Aurinko tuottaa energiansa nimenomaan fuusion avulla. Fuusioreaktion ylläpitäminen ja hallitseminen on kuitenkin erittäin vaikeaa.

Nykyisissä ydinvoimaloissa sähköntuotanto perustuu fission tuottaman energian hyödyntämiseen. Fissiossa raskaan atomin ydin hajoaa kahdeksi tai useammaksi pienemmäksi ytimeksi.

Euroopan komission tiekartan mukaan fuusioenergiaa on tarkoitus tuottaa sähköverkkoon vuoteen 2050 mennessä. Siihen, milloin fuusioenergia voisi olla osa suomalaisen kuluttajan sähkövalintoja, Tala ei anna vastausta.

– Se riippuu niin monesta asiasta, esimerkiksi siitä, minkälaiset ”haittaverot” fossiilisilla polttoaineilla on ja tuetaanko vuosien kuluttua tuulivoimaa niin kuin nyt. Jos tehdään koko maailmaa kattava päätös, että fuusioenergiaa todella tarvitaan, niin sen kehitys vauhdittuu, kuten kävi koronarokotteilla.

Etelä-Ranskaan on rakenteilla suurempi ITER-fuusioreaktori ja JET-reaktorin kokeet valmistavat sen käynnistämiseen. Reaktori rakennetaan EU:n, Etelä-Korean, Intian, Japanin, Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltain yhteisenä projektina.