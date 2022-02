Teemu Vasankari sanoi oikeudessa, että liiketoimintakielto vaikuttaisi hänen elämäänsä katastrofaalisella tavalla. Tuomion jälkeen tallinnalaisessa asunnossa päädyttiin peruuttamattomaan ratkaisuun.

Virosta viime viikon tiistaina kuolleena löydetty liikemies Teemu Vasankari, 52, oli vain muutamaa päivää aiemmin saanut pitkän vankeustuomion lisäksi liiketoimintakiellon. Rangaistuksista päätti Rovaniemen hovioikeus, joka tuomitsi miehen talousrikoksista 4,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Viiden vuoden liiketoimintakielto astui voimaan heti. Kutsu ilmoittautua vankilaan olisi tullut lähiaikoina.

Tuomio oli erittäin kova kolaus bisnesmiehelle, jolla oli lukuisia liiketoimintoja Suomessa, Virossa ja Sveitsissä. Kuollessaan hänellä oli virallinen vastuuhenkilöasema kuudessa suomalaisessa yrityksessä ja joukossa sveitsiläisyhtiöitä. Ainakin yhdellä Sveitsin yhtiöllä oli sivupisteosoite Qatariin.

1969 syntynyt Vasankari oli lähtöisin Oulusta. Hänen viimeisimmät osoitetietonsa johtavat Sveitsiin, jossa hänellä oli yhtiötoimintaa.

Rovaniemen hovioikeuden käsittely pidettiin syyskuun lopussa. Kalevan mukaan Vasankari osallistui käsittelyyn etäyhteyden välityksellä pitkäaikaisesta kotimaastaan Sveitsistä. Vasankari kiisti talousrikossyytteet ja totesi, että syyttäjän vaatima viisivuotinen liiketoimintakielto olisi hänelle katastrofaalinen.

– Se tuhoaisi taloudellisen toiminnan edellytykset, Vasankari sanoi oikeuskäsittelystä raportoineen Kalevan mukaan.

– Jo tämä oikeudenkäynti kaikkine sivujuonteineen on aiheuttanut varmaan 10 miljoonan euron tappiot. Jos päälle tulee vielä liiketoimintakieltoa tällä näytöllä, olisi se aika uskomatonta. En usko, että missään muussa maassa tällaista edes harkittaisiin.

Rikostuomio liittyi Oulun Toppilan Siilo-talojen rakennuttamiseen. Syyttäjä katsoi, että Vasankari oli ollut taloja rakennuttaneessa yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä henkilö. Mies itse oli luonnehtinut osuuttaan neutraaliksi välimieheksi ja riippumattomaksi neuvonantajaksi.

Vanhojen lehtitietojen mukaan Vasankari nousi 27-vuotiaana kokoomuslaisena lakimiehenä kotikaupunkinsa Oulun kaupunginvaltuustoon vuonna 1997. Vaalisloganinaan hän käytti ”born to be porvari” eli syntynyt porvariksi.

23-vuotias Hanna-Maria Sell ehti kerätä mainetta mallina ja osallistumalla erilaisiin kauneuskilpailuihin. Hän oli kotoisin rannikkokaupunki Haapsalusta.

Vasankari uusi paikkansa vuoden 2000 kuntavaaleissa, joissa hän oli yksi eniten vaalikampanjaan rahaa käyttäneistä ehdokkaista. Hän ilmoitti kuluikseen yli satatuhatta markkaa.

Vuosituhannen vaihteessa juristi heittäytyi kunnallispolitiikan ohella täysin rinnoin mukaan teknologiabisnekseen ja liike-elämään. Uuden internetajan suurmiljonääri Veikko Lesonen nappasi Vasankarin toimitusjohtajaksi tuoreeseen Head Invest -yhtiöönsä lokakuussa 2000.

Lesonen oli juuri rikastunut perustamansa JOT Automationin myynnillä. Yhtiössä juristin hommia tehneen Vasankarin uudesta nimityksestä kertoi tuolloin Helsingin Sanomat. Head-yhtiöiden tarkoitus oli hallinnoida Lesosen sijoituksia ja investointeja.

Vasankari muutti Sveitsiin vuonna 2002. Siellä hän työskenteli Microcellille, joka oli sittemmin Uros Oy:stä tunnetuksi tulleen Jyrki Hallikaisen yhtiö. Raskaasti velkainen Uros määrättiin konkurssiin viime tiistaina.

Sveitsiin muuttonsa jälkeen Vasankari on vaikuttanut myös muun muassa älypuhelinyhtiö MyOrigossa ja siitä alkunsa saaneessa F-Originissa. Molemmat oululaisyhtiöt ajautuivat konkurssiin ja miljoonavelkoihin.

Tallinnan vanhassakaupungissa sijaitsevasta asunnosta löytyi Vasankarin lisäksi hänen naisystävänsä. Kumpikin oli kuollut ampumavammoihin. Viron poliisilla on tutkinta yhä kesken. Tapausta tutkitaan tappona, mutta poliisin mukaan rikoksesta epäilty on kuollut. Virkavallan tietojen pohjalta on pääteltävissä, että jompikumpi surmasi ensin toisen ja sitten itsensä. Surma-ase löytyi asunnosta ja IS:n tietojen mukaan ase oli Vasankarin.

Vasankari oli seurustellut virolaismalli Hanna-Maria Sellin, 23, kanssa ainakin neljän vuoden ajan. IS:n luotettavasta lähteestä saamien tietojen mukaan heidän suhteensa oli ajoittain myrskyisä.

Virolaisen Õhtulehden tietojen perusteella taustalla oli kytenyt jonkinlainen erotilanne. Lehden mukaan Sell oli kesällä kertonut ystävälleen eronneensa Vasankarista, koska suhdetta varjostivat lukuisat ongelmat.

Virolaismedian lähteen mukaan Vasankarin käytös naisystäväänsä kohtaan oli ollut takertuvaista ja omistushaluista. Sell oli kertonut ystävälleen kyllästyneensä ongelmien täyttämään suhteeseen.

Monialaisena sijoittaja-liikemiehenä tunnettu Vasankari oli kytköksissä lukuisiin yrityksiin, ja osaan partnerifirmoistaan hän oli ottanut mukaan myös naisystävänsä.

Hanna-Maria Sell aloitti mallinuransa jo yläasteikäisenä.

Hanna-Maria Sell ehti luoda uraa mallinuraa, ja hän oli julkisuudesta jonkin verran tuttu kauneuskilpailujen parista. Myös Vasankarilla oli kytköksiä missibisnekseen. Hän neuvotteli kolme vuotta sitten Miss Estonia -kauneuskilpailun sponsoroinnista Virossa. Koko kilpailu jouduttiin perumaan, kun miehen edustama sveitsiläinen yritys viime hetkillä vetäytyi sponsoroinnista.

Viron ”missikeisari” Valeri Kirss pahoitteli tuolloin kisan peruuntumista julkisuudessa. Hänen mukaansa suomalaismiehen edustaman yrityksen piti olla Miss Estonia 2019 -kisan päätukija. Viiden kuukauden neuvottelujen jälkeen tukija kuitenkin vetäytyi projektista. Rahoittajavajeen takia Miss Estonia -tavaramerkin haltija Kirss päätti siirtää koko kilpailun.

Toistaiseksi tiedossa ei ole, mitä idyllisessä kaupunginosassa sijaitsevassa asunnossa tarkalleen tapahtui ennen ampumisia.

Viron poliisin IS:lle antaman vastauksen mukaan tapauksen tutkinnasta saatetaan antaa lisätietoja muutaman viikon päästä.

