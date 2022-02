Omikronin uusi alamuunnos valtaa voimakkaasti alaa – nämä asiat siitä tiedetään

Omikronin alamuunnos BA.2 tarttuu herkemmin ja leviää nopeammin, mutta muistuttaa muuten vanhaa omikronia.

Omikronin alamuunnos BA.2 on voimakkaassa leviämisvaiheessa. Maailman koronatartunnoista jo noin puolet on eri omikronmuunnosten aiheuttamia, kertoi BBC viime viikolla.

Suomessa on eiliseen mennessä varmistettu 53 omikronviruksen BA.2-alamuunnosta, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö STM torstaina.

STM:n mukaan alamuunnoksen osuus on kasvanut voimakkaasti erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella.

Tanskalaistutkimukset kertovat NBC:n mukaan, että BA.2 omikronmuunnos on 1,5 kertaa tarttuvampi kuin aiempi omikron.

– Jos BA.1 tartuttaa kaksi, niin tämä BA.2 tartuttaa kolme samassa aikajaksossa, kertoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Omikron alamuunnoksen leviämisvauhti on myös vanhaa omikronia nopeampi.

PCR-testissä omikron BA.2 näkyy yhtä hyvin kuin BA.1:kin, mutta kotitestien kohdalla näin ei välttämättä ole, koska antigeenitestit on kehitetty toisia variantteja varten ja niissä on paljon vaihtelevuutta, kertoo Husin Lasse Lehtonen.

– Näyttää siltä, että viikossa BA.2:n osuus kaksinkertaistuu. Kolme viikkoa sitten osuus oli noin prosentti, 2 viikkoa sitten 2 prosenttia, edellisviikolla 4 ja nyt viime viikolla 8 prosenttia.

– Kyllähän BA.1:nenkin valtavan nopeasti levisi, mutta BA.2 näyttää pystyvän syrjäyttämään sen ja leviämään vielä tehokkaammin, Lehtonen arvioi.

Tutkimukset Tanskasta ja Britanniasta viittaavat siihen, että rokotteet saattavat kuitenkin tehota uuteen muunnokseen hieman paremmin kuin BA.1.-omikroniin.

– Tämä on lohdullista. Kovin suuri ero ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole.

Koronatestauspiste Helsingin Narinkkatorilla.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että omikronin alamuunnos BA.2 ei vaikuta olevan sen vaarallisempi kuin vanha omikron BA.1. Omikronista tiedetään jo, että se vie sairaalahoitoon huomattavasti harvemmin kuin deltamuunnos.

– BA.2 on hyvin samantyyppinen kuin omikron BA.1. Näyttäisi, että se aiheuttaa noin 50 prosenttia harvemmin vakavaa tautia kuin delta, Lehtonen sanoo.

Oireet ovat myös samankaltaisia.

– Kurkkukipua, nuhaa, yskää. Yskä on ollut aika tyypillinen oire näillä myöhemmillä koronavarianteilla. Pienellä osalla se saa aikaan vakavan muodon, jossa on hengitysvaikeuksia.

STM kertoi torstaina, että tehohoidon kuormitus on laskenut Suomessa tammikuun puolivälin jälkeen huomattavasti. Keskiviikkona tehohoidossa oli Suomessa 30 potilasta, kun viikkoa aiemmin tehohoitoa tarvitsi 38 potilasta. Lehtosen mukaan Husissa tehohoidossa oli keskiviikkona seitsemän potilasta.

– Vaikka tilanne on parantunut, kyllä tässä täytyy tiettyä kunnioitusta virusta kohti tuntea, se on meidät niin monta kertaa yllättänyt.

Tanskassa raportoiduista koronatartunnoista noin puolet oli BBC:n mukaan BA.2 alamuunnosta jo tammikuun lopussa. Tanskassa on tapauksia, joissa uusi alavariantti on tarttunut noin kuukauden kuukauden kuluttua potilaaseen, joka on sairastunut aiemman variantin aiheuttamaan tautiin.

– Norjasta tulleen tiedon mukaan myös BA.1-variantin sairastaneet voivat sairastua, mutta todennäköisesti lievästi, Husin Markku Mäkijärvi sanoi Ilta-Sanomille tiistaina.

Husin infektiolääkärit ovat diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan linjanneet, että todistus sairastetusta koronatartunnasta on voimassa henkilökunnalla kolmen kuukauden ajan.

Omikronversio BA.1 lähti Etelä-Afrikasta marraskuussa. BA.2:n syntypaikasta ei ole varmuutta, mutta sitä havaittiin ensimmäisen kerran Filippiineillä marraskuussa. Suomessa ensimmäiset omikronin alamuunnoksen aiheuttamat tartunnat raportoitiin helmikuun alussa.

Tällä hetkellä omikronista tunnetaan maailmassa neljää eri muunnosta: BA.1, BA2, BA3 ja B.1.1.529.