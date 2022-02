Sisä-Suomen poliisilaitos on edennyt Petäjävedellä tammikuussa tapahtuneen onnettomuuden tutkinnassa. Poliisi kertoo, että betoniauto ei kaatunut pakettiauton törmäyksestä.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo, että se on edennyt 24.1.2022 Petäjävedellä Keski-Suomessa tapahtuneen kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinnassa.

– Esitutkinnan perusteella betoniauto on ollut tien reunassa ja kaatunut siitä ojaan. Ajoneuvon kuljettaja on löytynyt menehtyneenä ojaan kaatuneen ajoneuvon alta, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Asiassa suoritettujen kuulustelujen ja teknisen tutkinnan perusteella on vahvistunut se, että betoniauto ei ole kaatunut pakettiauton törmäyksestä, vaan pakettiauto on lähtenyt itsekseen liikkeelle sen jälkeen, kun sen kuljettaja on poistunut autosta soittaakseen hätäkeskukseen.

Tyhjänä liikkunut pakettiauto on törmännyt jo kaatuneena olleeseen pakettiautoon.

Asiaa tutkittiin alussa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Kuolemantuottamuksesta ei epäillä ketään ja asian esitutkinta päätetään.

Tutkintaa jatketaan liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja betoniauton kuljettajan kuolinsyyn selvittämisen osalta. Asiassa on pyydetty lausunto aluehallintoviranomaisilta.