Tällainen on suomalaisen sotilaan uusi taistelu­asu

Pohjoismaista jokainen käyttää asuissa omaa kansallista maastokuviotaan. Taisteluasujen järjestelmässä varaudutaan myös viidakko- ja aavikkoalueen ilmasto-olosuhteisiin.

Pohjoismaiden sotilaat pukeutuvat ensi vuonna samanlainen taisteluasuun. Puolustusvoimat kertoo asiasta verkkosivuillaan.

– Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan yhteiseksi Nordic Combat Uniform -taisteluasujärjestelmäksi on valittu norjalaisen Oskar Pedersen AS:n valmistama taisteluasukokonaisuus. Ensimmäiset NCU-asut tulevat Puolustusvoimissa käyttöön vuodesta 2023 alkaen, Puolustusvoimain logistiikkatalous kertoo.

Jokainen maa käyttää asuissa omaa kansallista maastokuviotaan. Päähineet, käsineet, jalkineet ja taistelijan suojavarusteet eivät kuulu NCU-kokonaisuuteen, vaan jokainen osallistujamaa hankkii ne itsenäisesti.

Pohjoismaisen taisteluasujärjestelmän kokonaisuus on kaikissa maissa yhtenäinen. Suomessa NCU-asuissa käytetään samaa maastokuviota kuin nykyisissä taisteluasuissa.

– Pohjoismaisen taisteluasujärjestelmän kokonaisuus on kaikissa maissa yhtenäinen ja se käsittää asukonfiguraatiot Euroopan sekä viidakko- ja aavikkoalueen ilmasto-olosuhteisiin, Puolustusvoimat kertoo.

Tähtäimenä on tulevaisuus. Vuonna 2016 käynnistyneen Nordic Combat Uniform (NCU) -hankkeen tavoitteena on hankkia tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksiin vastaava taisteluasujen järjestelmän kokonaisuus neljän pohjoismaan puolustusvoimien käyttöön. Hanke on osa pohjoismaista NORDEFCO-puolustusyhteistyötä.

Taisteluasun uudistamishankkeen rinnalla Puolustusvoimat kehittää monipuolisesti taistelijan tulivoimaa, selviytymiskykyä, liikkuvuutta, tilannetietoisuutta sekä taistelukyvyn ylläpitoa.

Suomessa NCU-taisteluasujärjestelmä tulee käyttöön nykyisin palveluskäytössä olevien kotimaan M05- ja lämpimän ilmastovyöhykkeen M04-taisteluasujen rinnalla. NCU-asuissa käytetään samaa maastokuviota kuin nykyisissä taisteluasuissa. Puolustusvoimat hankkii NCU-asukokonaisuudesta kaikki muut vaatekerrokset paitsi lumipuvun, jonka sijasta käytetään M05-taisteluasujärjestelmän pukua.

Fakta Uudet taisteluasut NCU-taisteluasuhankkeen kokonaisarvo on vuosien 2022–28 aikana kaikkien pohjoismaiden asuhankinnat huomioon ottaen enintään 425 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimille puitesopimus mahdollistaa NCU-hankinnat 65 miljoonan euron arvoon asti.

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan puolustusvoimien logistiikka- ja materiaalilaitosten edustajat allekirjoittivat taisteluasujärjestelmähankinnan aiesopimuksen Oslossa 8. helmikuuta.

Suomen puolustusvoimien osalta sopimuksen allekirjoitti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja insinöörikenraalimajuri Kari Renko. Lähde: Puolustusvoimat

Aiheesta kertoi myös Helsingin Sanomat.