Lasiseinät ja linja-autopysäkit ovat lintujen ansoja.

Kuopion Itkonniemellä sijaitsevan asuintalon pihasta tuli tilhiparven surmanloukku.

Taloyhtiö oli istuttanut pihalle pihlajia komistamaan pihapiiriä. Puita ympäröivät lasiaidat.

Sunnuntaina lasiaidan juurella näkyi kuolleita tai tuupertuneita lintuja, lintuja makasi maassa pitkällä matkalla.

– Linnut olivat todennäköisesti pihlajissa syömässä marjoja. Koko parvi sadan metrin matkalta oli sitten lentänyt aitaa päin, Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluneuvoja Minna Pellinen kertoo.

Pellinen saapui seuraavana aamuna hakemaan elossa selvinneitä lintuja hoitoon. Hän keräsi kuolleet linnut pois.

Verijälkiä näkyi laseissa ja lumessa.

– Linnut olivat vauhdilla menneet päin lasia, niiltä oli saman tien menneet niskat poikki, Pellinen kertoo.

Kuolleita lintuja on Pellisen mukaan yli sata. Hengissä törmäyksestä selvisi 38 lintua. Niillä kaikilla on aivotärähdys.

Pellinen kertoo, että Itkonniemeen pihapiiriin on tulossa parannus. Taloyhtiön isännöitsijä on tilannut osaan laseista maalauksen tai pinnoituksen.

– Tosi hyvä, että on reagoitu. Ilmeisesti siellä on tapahtunut tällaista aiemminkin, mutta ei ihan tuossa mittakaavassa.

Pellinen sanoo, että lasiaita on linnuille aikamoinen ansa. Lasi on korkealla, alapuolella on parkkihalli ja katu näkyy lasin läpi.

– Linnut ovat pudottautuneet puusta ja olleet todennäköisesti menossa alaspäin kadun suuntaan. Siinä on sitten lasi välissä.

Tapaus ei ole ainoa laatuaan. Pellinen kertoo, että linja-autopysäkit ovat olleet lintujen kannalta ongelmallisia paikkoja.

Tilhi on painava, raskastekoinen lintu. Vauriot törmäyksissä ovat myös painon mukaisia.