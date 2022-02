Miksi ammattikoulua arvostetaan usein lukiota vähemmän? Mats Uotila ja Lauri Lindén pohtivat, mitä ongelmalle pitäisi tehdä

Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 20, keskustelevat siitä, miksi ammatillista koulutusta ei aina Suomessa arvosteta.

Ilta-Sanomat esitteli viime viikolla Nuoret osaajat -juttusarjassaan ammattikoulutuksen mahdollisuuksia.

Ammatilliseen koulutukseen liittyy Suomessa edelleen turhia ennakkoluuloja, vaikka Suomi ei pyörisi ilman hoitajia, koodareita, kokkeja, rakentajia ja muita ammattikouluista valmistuvia.

Esimerkiksi ammattikoulusta talonrakentajaksi valmistunut lappeenrantalainen Milla Tujula, 21, harmitteli sitä, että ammatillisella koulutuksella on joidenkin ihmisten mielessä edelleen tietynlainen stigma.

Kun Tujula aloitti opinnot joitakin vuosia sitten, jotkut ihmettelivät avoimesti hänen valintaansa. Tujula oli saanut peruskoulusta hyvän todistuksen, joten sivulliset hämmästelivät, miksi ihmeessä hän meni ammattikouluun, vaikka olisi niillä arvosanoilla päässyt muuallekin.

Miksi ammattikoulua ei arvosteta Suomessa yleensä yhtä paljon kuin esimerkiksi lukioon menemistä?

Lindén: Amiksesta on stereotypiat ”tyhmien duunarien” paikasta. Tällaista ylimielisyyttä näkyy vahvasti lukiolaisten keskuudessa nykyään. Onhan se totta, että moneen lukioon on vaikeampi päästä, mutta se ei tee siitä yhtään parempaa tai tärkeämpää yhteiskunnallisesti. Molemmista voi myös yhtä lailla kouluttautua korkealle.

Uotila: Yhteiskunnassa tarvitaan kaikenlaisia osaajia. Monelle ammattikoulu on nopea tie oman alan työtehtäviin ja hyville ansioille, joten amisten ylenkatsominen on hölmöä. Nyt olisi korkea aika pyyhkiä vanhat pölyttyneet asenteet pöydältä ja arvostaa ammatillista koulutusta siinä missä lukiotakin.

Lindén: Nyky-yhteiskunnassa painotetaan akateemisuutta ja korkealle kouluttautumista jopa ylikorostuneesti. Ei mitään pois siltä, ja toki työelämä on murroksessa. Mutta ei maamme pyöri sekuntiakaan ilman suorittavan työn tekijöitä. Rakennusmiehistä sairaanhoitajiin.

Uotila: Samaa mieltä, suorittavaa työtä ei pidä väheksyä. Olen ollut viimeiset pari vuotta kesätöissä paikallisella huoltoasemalla. Työnkuvaan kuuluu muun muassa tiskaamista ja roskien siivoamista pihamaalta. Moni on suhtautunut siihen alentuvasti, mutta itse olen tehnyt töitä pää pystyssä. Täysi arvostus kaikille suorittavan työn tekijöille.

Lindén: Minusta media tekee tärkeää työtä nostaessaan näitä esille. Samoin erilaiset vaikuttajat. Usein ylenkatsominen loppuu siinä vaiheessa, kun konkreettisesti huomataan, miten tärkeää työ on. Ainakin minä haluan lukea juttuja kympin oppilaista, jotka ovat valinneet amiksen. Siinä on esimerkkiä kerrakseen.

Uotila: Minullakin on kavereita, jotka päätyvät ammattikouluun, vaikka peruskoulu sujui kiitettävästi. Ei siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä. Kertoo enemmän ihmisestä itsestään, jos ei pidä ammattia opiskelevia vertaisinaan. Aika monella jäisi esimerkiksi työmatka tekemättä, jos joku ei heräisi aikaisin auraamaan lunta.

Lindén: Näin on. Tilastollisestihan ammatillinen koulutus on jopa paikoin suositumpaa nuorten keskuudessa kuin lukio. Paljon on kiinni siitä, mistä pidetään ääntä. Keväisin ylioppineita valkolakkeja kyllä muistetaan joka juhlassa, puheessa ja artikkelissa, mutta ammattiin valmistuneet unohdetaan. Tässä on asennemuutoksen paikka kaikin puolin.

Uotila: Positiivista kehitystä on onneksi näkyvissä. Tuore opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Skills Finlandin ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus osoittaa, että ammatillisen koulutuksen arvostus on kasvussa. Yli 70% peruskoulun päättävistä pitää ammatillista koulutusta arvostettuna. Vuosituhannen alkuun peilaten luvut ovat nousussa, ja hyvä niin.

Lindén: Tämä on hieno fakta. Länsimaisessa ajattelussa ajattelutyötä on aikoja arvostettu enemmän kuin käsillä tekemistä. Konkreettisestihan tämä näkyy työmarkkinoilla. Arvostus ammatillista koulutusta kohtaan nousisi, jos työstä saisi parempaa palkkaa.

Uotila: Lukion käyneiden korkeammat tulot ovat itseasiassa myytti. Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtasen ja Harvardin yliopistossa väitöskirjaa tekevän VATT:in vierailevan tutkijan Mikko Sillimanin tutkimus osoittaa, että moni lukiolainen pääsisi ammattikoulupohjalta paremmille ansioille. Muutenkaan työstä maksettavan korvauksen ei tulisi olla sen arvostuksen mitta.

Lindén: Silti keskimäärin akateemisen koulutuksen saanut pääsee huomattavasti paremmille palkoille. Onhan palkka aina jonkinnäköinen arvostuksen mitta. Siivoojan työ on yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittistä, mutta ei sitä arvosteta. Ja toisaalta vaikea duunarin on itse kokea olevansa arvostettu, jos palkka on surkea.

Uotila: Palkka ei oikeastaan ole arvostuksen, vaan työn tuottavuuden mitta. Markkinataloudella palkka määräytyy näin. Ei se silti ainakaan minun arvostukseeni vaikuta. Tärkeä työ on tärkeää palkasta riippumatta.

Lindén: Iso ongelma on myös vanhempien sukupolvien suhtautuminen. Jos nuorten suhtautuminen amikseen on parantumassa, vanhemmat liian usein vierastavat, jos lapsi haluaa ammatillisen koulutuksen eikä lukioon. Vanhempien pitää antaa lastensa tehdä valintansa. Amis ei ole mikään sosiaalinen häpeä.

Uotila: Täysin samaa mieltä. Lapsen etu on hänelle itselleen sopiva koulutus ja työura. Asenteissa on varmasti jokaisella parantamisen varaa, mutta oikeaan suuntaan me olemme menossa. Uskon, että 2020-luvulla asiassa tullaan ottamaan vielä suuria harppauksia. Itse kukin voi aloittaa miettimällä omia asenteitaan ammattikoulua kohtaan.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.