Helsinkiläisten ja espoolaisten katujengien keskinäinen nokittelu äityi rajuiksi yhteenotoiksi – ”Alkoi koston kierre”

Pääkaupunkiseudulla vaikuttaa noin kymmenen katujengiä. Kaksi niistä otti pahasti yhteen.

Helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin väliset riidat johtivat viime kesänä ja syksyllä lukuisiin väkivaltaisiin kahnauksiin.

Puukoilla lyötiin, aseilla ammuttiin. Tekoja on myös kuvattu sosiaaliseen mediaan.

Ryhmät koostuvat noin parikymppisistä miehistä, joista suurin osa on ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Monella on nuoresta iästä huolimatta rikollista taustaa. Kummassakin jengissä on noin kymmenen keskeistä jäsentä.

Katujengejä yhdistää gangsta rap -musiikki, jossa ihannoidaan väkivaltaa ja rikollisuutta sekä korostetaan ryhmien välistä vastakkainasettelua.

– Somekirjoitteluissa on jatkettu keskinäistä nokittelua ja rikollisen elämäntavan ihannointia. Ja somenokittelu on konkretisoitunut väkivallan tekoina, vakavinakin semmoisina reaalimaailmassa, rikosylitarkastaja Markku Heinikari kertoo Helsingin poliisista IS:lle.

Jengien keskeisillä jäsenillä on sosiaalisessa mediassa tuhansia seuraajia, jotka ovat seuranneet tilanteiden kehittymistä.

Espoolaisen ja helsinkiläisen ryhmän jännitteet purkautuivat viime toukokuussa Helsingissä. Ryhmien jäsenet ottivat yhteen, ja pahoinpitelivät toisiaan.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Juhani Vuorisalo ei osaa sanoa, mikä oli varsinainen laukaiseva tekijä.

– Sitä on mahdoton sanoa, Vuorisalo kertoo Helsingin poliisista IS:lle.

– Mutta siitä alkoi koston kierre. Yksi asia johti toiseen ja toinen kolmanteen, Vuorisalo kertoo.

Espoolaisjengiin kuuluva mies puukotti ja yritti tappaa helsinkiläisjengiin kuuluvan miehen Itäkeskuksessa kesäkuussa. Tapon yrityksestä tuli 3 vuoden ja 4 kuukauden vankeustuomio.

Tämän jälkeen helsinkiläisjengin jäsenet uhkailivat puukottajan perhettä. Myöhemmin kesällä helsinkiläisjengin jäsentä ammuttiin.

Helsinkiläisjengin johtohahmo on IS:n tietojen mukaan 21-vuotias Youtube-räppäri Milan Jaff, joka on tuonut musiikkivideoissaan esille muun muassa huumeita, aseita, raakaa väkivaltaa ja muita gangstakulttuurin elementtien ihannointia. Poliisi ei ota miehen henkilöllisyyteen kantaa.

Jaffia epäillään muun muassa pahoinpidelleen espoolaisjengin jäsenen Helsingissä sijaitsevassa hotellissa syyskuussa. Yksi jengiläisistä kuvasi teon, ja video julkaistiin sosiaalisessa mediassa.

Molempia jengin jäseniä epäillään myös syyskuussa tapahtuneista ampumisista.

Poliisin esitutkinnan mukaan helsinkiläisjengin jäsenet ampuivat useita laukauksia kohti Espoon Lintuvaarassa sijaitsevaa omakotitaloa, jossa oli käynnissä kotijuhlat. Juhlissa oli espoolaisjengin jäseniä. Jaffin epäillään epäillään jälkikäteen uhanneen kotibileiden järjestäjää.

Espoolaisjengin jäsenten epäillään puolestaan ampuneen useita laukauksia Espoon Leppävaarassa sijaitsevan kerrostalon pihalla.

Poliisi epäilee Jaffia myös siitä, että hän olisi helsinkiläisryhmän toisen johtohahmon kanssa puukolla ja aseella uhaten ryöstänyt 20-vuotiaalta mieheltä muun muassa huumeita, vaatteita ja rahaa.

Poliisi pääsi ryhmien jäsenten jäljille, ja se esti mahdollisen verilöylyn Helsingin Kaivohuoneella lokakuun alussa.

Helsinkiläisjengi suunnitteli hyökkäävänsä etu- ja takaovista sisälle ravintolaan soundcheckin aikana. Mukana epäillyillä olisi ollut teräaseita ja ampuma-ase.

Espoolaisjengin jäsenten oli määrä esiintyä ravintolassa. Poliisi epäilee hyökkäyksen yhdeksi pääsuunnittelijaksi Jaffia.

– Epäilys on, että tarkoituksena oli käyttää veitsiä ja mahdollisesti muita aseita. Hyvin vakavasta asiasta olisi ollut kysymys, Vuorisalo kertoo.

Heinikarin mukaan tämän jälkeen tilanne ryhmien välillä rauhoittui.

– Kyllä sillä oli selkeä vaikutus kenttään.

– Mutta havaittavissa on tiettyä levottomuutta tällä hetkellä, mitä me toki seurataan tarkasti, Heinikari kertoo.

Iso osa tutkittavista rikoksista siirtyi syyteharkintaan tämän kuun alussa. Epäiltyjä rikoksia ovat muun muassa pahoinpitely, laiton uhkaus, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, törkeän pahoinpitelyn yritys, törkeä ryöstö, törkeä vapaudenriisto ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

Jaff ja kaksi muuta helsinkiläisjengin johtohahmoa ovat yhä vangittuina.

Heinikarin mukaan pääkaupunkiseudulla vaikuttaa tällä hetkellä yhteensä noin kymmenen samankaltaista katujengiä.

– Näissä on keskeisiä henkilöitä noin sata, Heinikari sanoo.