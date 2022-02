Helsingin väkivaltaisen katu­jengin johto­hahmo on some­räppäri Milan Jaff

Väkivalta- ja raiskausrikoksista epäillyllä jengijohtajalla on yli 100 000 seuraajaa sosiaalisessa mediassa.

Poliisi on huolissaan katujengi-ilmiöstä, jonka johtohahmoihin Milan Jaff kuuluu.

Helsingin poliisi kertoi tiistaina vakavasta koston ja väkivallan kierteestä, joka on syntynyt kahden pääkaupunkiseudulla vaikuttavan gangsta rap -katujengin välille.

Helsingin jengillä on poliisin mukaan ollut johtohahmoina 21-vuotias ja 26-vuotias mies. Heistä nuorempi on sosiaalisesta mediasta ja rap-musiikistaan tunnettu Milan Jaff, jota epäillään useista törkeistä rikoksista.

Väkivalta- ja raiskausrikoksista epäilty Jaff on kerännyt sosiaalisessa mediassa toista sataa tuhatta seuraajaa itselleen.

IS oli paikalla tiistaina Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkassa, jossa Jaffille luettiin syyte törkeästä pahoinpitelystä. Syytteen mukaan hän pahoinpiteli toisen nuoren miehen Kotkassa järjestetyissä kotibileissä.

Milan Jaff käräjillä Kotkassa tiistaina.

Lue lisää: Some­räppäri Milan Jaff, 21, tuotiin oikeuden eteen – syytetään törkeästä pahoin­pitelystä kotibileissä

Poliisin tutkimassa koston kierteessä Jaffilla on ollut keskeinen rooli Helsingin jengin johtajana, iskujen suunnittelijana ja myös epäiltyjen rikosten tekijänä.

Poliisi epäilee Jaffin ja 26-vuotiaan johtohahmon suunnitelleen kostoiskua kilpailevan jengin konserttiin ravintola Kaivohuoneelle. Sinne oli poliisin mukaan tarkoitus mennä jengillä ampuma-aseen ja teräaseiden kanssa.

Poliisi kuitenkin keskeytti suunnitelman ja otti kymmenen jengin jäsentä kiinni lokakuussa. Koston kierre saatiin ainakin tältä erää katkaistua. Jaff ja kaksi muuta ovat yhä vangittuina.

Kaivohuoneen kostosuunnitelmaa on tutkittu törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna.

Jaff on epäiltynä myös lukuisista muista rikoksista. Kostokierteeseen liittyen hän on epäiltynä hotellissa tapahtuneesta espoolaisjengiläisen pahoinpitelystä syyskuussa. Seuraavana iltana Jaffin ja hänen seuraajiensa epäillään ammuskelleen Espoon Lintuvaarassa omakotitaloa, jossa oli kotijuhlat.

Jaffin epäillään myös uhkailleen kotijuhlien järjestäjää jälkikäteen.

Poliisilla oli katujengeihin liittynyt operaatio Olympiaterminaalissa lokakuussa.

Jaffin ja jengin toisen johtajan epäillään yhdessä ryöstäneen 20-vuotiaalta mieheltä huumeita, vaatteita sekä rahaa puukolla ja aseella uhaten Helsingissä lokakuussa. Juttua tutkitaan törkeänä ryöstönä, törkeänä vapaudenriistona ja törkeänä huumausainerikoksena.

Jaffia vastaan on nostettu syyte myös Tampereella tapahtuneesta pahoinpitelystä. Sen oikeuskäsittely on keväällä.

Vakavimmasta päästä Jaffin rikostutkintoja ovat seksuaalirikosepäilyt, joista niistäkin on jo nostettu syytteet. Epäilty raiskaus on tapahtunut elokuussa 2020 ja törkeä lapsenraiskaus huhtikuussa 2019.

Lue lisää: Törkeästä lapsen­raiskauksesta syytetyn räppärin vakavat rikosepäilyt paisuvat

Kuvakaappaus Milan Jaffin musiikkivideolta.

Laajan yleisön tuntema Milan Jaff on sosiaalisesta mediasta. Hänen YouTube-videoillaan on satoja tuhansia katsojia. Instagramissa hänellä on 114 000 seuraajaa.

Hänen rap-kappaleidensa sanoituksissa ja kuvastoissa korostetaan jengiveljeyttä ja ihannoidaan rikollisuutta, väkivaltaa, huumeita sekä viranomais- ja yhteiskuntavastaisuutta.

Musiikkivideoiden lisäksi Jaff on julkaissut sosiaalisessa mediassa muun muassa live-videon, jolla hän anastaa 1 245 euron arvoisen Mocler-toppatakin Stockmannin tavaratalosta. Hän sai myöhemmin varkaudesta ja eräistä muista rikosjutuista yhteisen ehdollisen vankeustuomion.

Tuomiosta ilmenee, että Stockmann sai takin takaisin, mutta voimakkaan hien ja parfyymin tuoksun takia se ei ollut enää myyntikuntoinen.